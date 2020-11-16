路透攝影記者汪佳燕闖盪緬甸經驗談：「在緬甸工作，真的不知道哪一天會入獄」

文：劉郁葶

路透社駐緬甸的攝影記者汪佳燕（Ann Wang）於 17 日晚間在Lightbox 攝影圖書室分享「新聞攝影的眉眉角角」，在講座一開始，即講述兩名路透社記者被抓的經過。

兩位記者因偶然經過一個村莊，得知當地有10個羅興亞人被殺害，於是著手調查整起事件，最後寫出詳細的報導，卻也因此引起警方的關注。警察和他們約在酒吧，並提供相關調查文件，但兩位記者立即因藏有文件而被當作「重大罪犯」帶走。

當時另一位緬甸的攝影師知道這件事，就趁被抓之前搭飛機離開，路透社在緬甸因此有個缺，於是路透社便聯絡當時還是獨立記者的汪佳燕，「很尷尬的危機變成是一個機會」，這成為了汪佳燕進入路透社的契機。

後來法院判這兩個人竊取國家機密罪，要處7年有期徒刑。汪佳燕表示，同事的案子在緬甸很敏感，因為他們證實10個人在現場被殺，而緬甸當地人對此事的反應很兩極化，有一半人認為他們只是在做新聞工作，另一半作則認為他們要向全世界說緬甸的不好，不應該只被判7年，而是「死刑」。

汪佳燕有一年的時間都在拍他們上法庭，平均每週去法庭兩次，同事每天9到11點會被送進來，但為了搶到拍攝的好位置，6點半就要到。她表示，看著自己的同事被包圍，心裡很難過。

其中一名記者的妻子懷了第一個孩子，生產時先生不在身邊，跟著去陪產的汪佳燕有很深的感觸：「攝影記者很難過的地方，你和你的拍攝對象要保持一個距離，可是又不小心有很熟悉的感覺，因為長時間跟著他們」。

後來聽到他們會被放出來的風聲，汪佳燕大約有兩、三週都不敢亂跑，把器材放在身邊，一聽到消息就往監獄衝。等到最後確定被放出來的那天，汪佳燕天還沒亮就出門，拿著梯子坐在門口等，當天有非常多媒體來，她遠遠看到兩名同事帶著笑從監獄走出來，於是拿長鏡頭連拍了好幾張照片，留下這歷史性的一刻。

Photo Credit: AP／達志影像 兩位因報導羅興亞人新聞而被抓的路透社記者：瓦隆（Wa Lone）和喬索歐（Kyaw Soe Oo）

除了拍攝法院，汪佳燕也思考著在緬甸可以拍什麼專題故事，她第一個想到的是「內戰」。然而，緬甸有很多地方不能去、很多人不能拍攝，使得工作上有許多限制，但汪佳燕表示：「我是駐在緬甸的攝影師，所以不能放棄拍這個題目。」她分享了一次拍武裝部隊的驚險過程。

緬甸各地有許多由少數民族組成的武裝部隊，每年會舉辦大型的Revolution Day（革命日），他們有臉書、YouTube、Twitter，甚至公關組，於是她去私訊申請，經過公司評估安全同意後前往拍攝。

當時為了拍攝，她從仰光搭飛機飛到曼谷，再轉飛到泰緬邊界，到當地後，武裝部隊的公關組開車來接送，載他們到集合點，再由另一台廂型車接應，不斷往山上開去。「我很擔心安全的問題，一路上都在發 GPS的位置給老闆，發到深山後都沒了訊號。」

這時，車前突然出現類似洗車場的鐵門，汪佳燕心想：「完了完了，我真的要被殺了。」鐵門一開，出現軍隊為活動搭建的竹橋，橋下是泰緬邊境的河，這時汪佳燕才鬆了一口氣，進入軍營拍攝。

Photo Credit：劉郁葶攝 路透社記者汪佳燕鼓勵聽眾來路透社工作，嘗試奪回話語權，展現自己的敘事觀點。

好的攝影專題，仰賴做足背景功課、反覆溝通

汪佳燕表示，做專題對影像工作者來說很重要，因為擁有告訴世界這個國家的現狀的權力，所以在做專題報導前，她會認真思考國家的「keyword」，並進一步想哪些是圖片、影像上可呈現的，安全與資金上行得通的，才開始拍攝。

如果是攝影創作，可以花2到4年拍攝；若在國家地理頻道拍，也能花數個月至1年；但在路透社拍專題，僅有1到2個禮拜的時間，加上有資金的壓力，因此事前要做很多的背景資料，才能選一個正中紅心的題目。

此外，事前也得花很多的時間溝通，汪佳燕分享之前拍中國人在緬甸，教導當地人種桑葉、賣蠶絲的專題，事前花了6到8個月溝通，等雨季結束要採收第一批桑葉，以及中國老闆回到當地，她就即刻衝去拍，在一週內把所有的流程都紀錄下來。

汪佳燕強調，在通訊社當攝影記者，一定要掌控好拍攝時間，因為除了專題，每天還得拍daily news，拍完就得趕回來，才不會影響到其他的工作。此外，由於編輯室在英國，她往往到了半夜還不能睡，因為英國正要開工，必須和他們討論照片與圖說。

汪佳燕表示，「拍專題真的不容易，卻是一個可以展顯你關心的內容的方式。」她建議在發想題目時，不要給自己太大的挑戰，從社區或有興趣的議題著手，或許就有不錯的成果。

現場聽眾詢問拍攝專題時是否會考量到流量，汪佳燕坦言流量其實蠻重要的，因為作品出現在路透社網站後，會有國際媒體、出版商要購買，之後公司會發報告給攝影記者，說明作品在哪些地方被刊載，當出現在其他媒體的次數越多，代表作品越熱門。

但哪些攝影專題受歡迎或冷門，並沒有定律，如果那週國際間沒有發生大事，冷門的題目也可能大紅，所以不能依流量的高低來選擇題目，應該是朝全世界的新聞局勢與感興趣的議題來發想。

Photo Credit：劉郁葶攝 講座當天聽眾人數眾多，現場聽眾勇於提問。

從獨立記者到路透社 「打掉重練」攝影風格

在進入路透社前，汪佳燕有在緬甸的雜誌工作，以及當獨立記者的經驗。汪佳燕表示，當時路透社同事在社群媒體上看到她拍的照片，因此後來有職缺時，就主動詢問她。

她說，如果當初沒有作品不太可能有這個機會，因此建議大家平常就開始累積作品，舉凡環境、政治、難民議題等，選一個自己喜歡的題目，並將作品大量地曝光，讓越多人看到越好，以建立個人的知名度。

然而汪佳燕也透露，從獨立記者到路透社，她經過「打掉重練」的歷程。當獨立記者時，必須要拍出自己的風格、代表作，但路透社的性質則不同，因為照片將提供給各個不同的媒體，例如《紐約時報》、《德國之聲》等，因此照片不能有太強烈的風格。她舉例，拍好的照片不能經過後製，僅能稍微減裁，但不能做太多調整；在照片的敘事上，也不能太有個性、戲劇化，或層次感很重。

防身、急救、清空手機 攝影記者必學的保命技巧

至於在路透社工作的心得，汪佳燕表示，「在緬甸工作，真的不知道哪一天會入獄。」因為拍攝的題材和反叛軍有關，而這一兩年緬甸政府將反抗軍全歸為恐怖份子，因此只要和反叛軍接觸，或是分享臉書上的文章，手機裡相關的照片，政府就會判罪。

因為法令森嚴，因此在緬甸工作時，如果同事兩三天都沒回覆訊息，就會開始瘋狂聯絡對方。話鋒一轉，汪佳燕強調：「沒有一個照片或故事值得讓你坐牢7年、8年的。」因此在拍攝前，一定要考量到人身安全。她建議記者到了一個國家後，一定要盡快去認識當地人，建立支持系統，彼此才能互相保護。

因為工作有安全風險，路透社在讓記者正式上線前，會教導一系列的防身與急救訓練，例如被綁架要怎麼逃、如何引起注意，同時也會教導如何避免科技產品被入侵，這些守則都會再三強調。

汪佳燕表示，在這樣的環境工作久了，對附近的人和動作會特別小心，感覺不對就趕快走，進房後會很自然地把桌子推往門邊擋住。此外，她也會隨時清掉手機裡面的資訊，例如武裝部隊的名字、聯絡方式，以及地圖、行程表、武器與受訪者照片等等，如果要談敏感的事情，也不會用臉書這類較開放的通訊軟體溝通。

前進路透社，扎根語言與專題能力

有現場聽眾詢問，攝影記者在高壓且變化快速的環境下，要如何設定相機。汪佳燕笑著回覆：「就⋯⋯調快門呀」，引來一陣哄堂大笑。

汪佳燕表示，她曾和朋友討論過，到底是學設定相機重要，還是找題目、拍攝題目重要，兩人還因此辯論了一番。她認為，技術其實不那麼重要，因為拍久了就知道如何設定，會很自然地將相機滾輪左轉、右轉。

汪佳燕表示，路透社都是講英文，想要成為路透社的記者，更重要的是培養語言能力，「英文一定要學好，這是第一步，再來是專題和想企劃的能力，相機設定最後一步。」

她分享因為一位同事英文不好，在一次合作時，原本訂定要拍攝工人抗議的活動，對方卻聽成是軍方活動，兩人在電話上無法溝通，而抗議又持續進行，那次的烏龍事件讓汪佳燕深感：「如果沒有一個好的溝通管道，會錯失掉很多工作上的東西。」

有關於路透社的薪資，汪佳燕表示，一開始路透社是用一張25塊美金的價格向她買照片，或是付一整天 150塊美金的工資。她坦言，這個價格是行業裡最低的，而且因為公司大，所以僅僅是25塊薪資，要4、5個月後才拿得到。

她表示，自己願意做這樣的犧牲，是因為想建立個人品牌，公司後來也慢慢從買一張一張的照片，到請她拍一整天，接下來簽約每月的薪資，到後來是簽全職，談到她可以接受的薪水與退休福利。汪佳燕說：「前期進去很難，剛開始薪水超低，要等很久拿到薪水，運氣好可以修成正果，這中間是個很長的路程。」

儘管辛苦，但汪佳燕仍然鼓勵聽眾來路透社工作。她表示，通訊社的攝影師經驗都相當豐富，這麼多年來，通訊社的攝影記者多半是外國人，透過外國人的角度在看這個國家；但近年來，路透社開始給當地青年機會，也因此慢慢改變了敘事的方式。

「如果是外國人拍台灣，可能就拍檳榔西施、廟、中正紀念堂，但是台灣只有這三個東西嗎？」她鼓勵大家嘗試奪回話語權，展現自己的敘事觀點。

Photo Credit：劉郁葶攝 Lightbox攝影圖書室收藏多達 3,500 本的攝影書籍，可自由閱讀，現場聽眾積極翻閱。

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核稿編輯：杜晉軒