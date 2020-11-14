【東南亞週報】 RCEP有望於東協峰會上簽署｜緬大選翁山蘇姬率全民盟取勝｜星港展開「航空泡泡」

編譯：荊柏鈞、柯昀伶、鍾依吟（南洋誌）

南洋誌東南亞週報第92期，為讀者挑選2020年11月7日至11月13日期間，有關東協組織、緬甸、新加坡、泰國、印尼與馬來西亞的六則東協區域大事。

東協｜東協37屆峰會登場 聚焦防疫南海與RCEP簽署

第37屆東協高峰會11月12日至15日於越南河內登場，以線上形式召開。除了東協峰會之外，東協與日、韓、美、中峰會等也同期舉行，會中議題聚焦「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下稱武漢肺炎）防疫與南海議題，以及受到關注的第4屆區域全面經濟夥伴協定（Regional Comprehensive Economic Partnership, RCEP）峰會，涉及15國的RCEP有望將在15日簽訂。

本次峰會中估計將有80份文件簽署，重點之一為武漢肺炎的防疫事宜。峰會上宣布成立「東協公共衛生突發事件與新疾病中心」，並在醫療物資儲備上進行合作，印尼外長蕾特諾表示已準備將印尼做為中心據點。此外，武漢肺炎因應基金正式成立。

基金成立計畫在7月舉辦的36屆峰會中由泰國提案，並獲得中、日、韓等國家支持，越南表示將率先提供1,000萬基金。東協也決議制定由馬來西亞提案的「東協全面復甦框架」（ASEAN Comprehensive Recovery Framework），包含利用數位平台與科技、採用旅行走廊計畫（Travel Corridor）促進必要的商務旅行來復甦經濟。

此外，峰會上南海議題仍為關注焦點。開幕上時值主席的越南總理阮春福表示今年區域面臨難以預測的國家行為、強權的對抗與摩擦等挑戰，東協會致力於維持南海的和平與穩定，並重申遵守聯合國海洋法公約的法律框架。其中「南海行為準則」（Code of Conduct）已於2019年完成一讀，預計將在2021年定案。

Photo Credit：AP/達志影像 第37屆東協高峰會11月12日至15日於越南河內登場，

緬甸｜緬甸大選 翁山蘇姬率全民盟取得壓倒性勝利

緬甸全國大選11月8日登場，雖然聯邦選舉委員會尚未正式公告選舉結果，但以翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）為首的執政黨全國民主聯盟（National League for Democracy Party，簡稱全民盟或NLD），截至13日為止已確定拿下346席獲得執政權，並已宣布取得壓倒性勝利。

本次選舉是緬甸自2011年結束近半世紀軍方統治後，第二次舉行全國大選。鑒於全民盟在2015年全國大選贏得空前勝利，催生緬甸首個民主政府，外界普遍將本次選舉視作對民主改革成果的檢驗，也是對翁山蘇姬政府施政滿意度的指標。

聯邦選舉委員會11日估算，本次選舉投票率超過七成，共有5,639名獨立與代表87個政黨的候選人，角逐上議院161席、下議院315席、省邦議會612席、少數民族29席；各級議會另保留四分之一席次給無須透過選舉產生的軍方代表。換句話說，任何政黨只要在聯邦議會上下議院共拿下322席，便取得執政門票。

聯邦選舉委員會預計在本周內正式公告選舉結果，根據全民盟截至11日的初步估算，該黨已拿下聯邦議會近400席，不僅輕鬆通過執政門檻，更突破2015年獲得的390席，取得壓倒性勝利。而根據13日最新的開票結果，已宣布結果的412席中，全民盟拿下346席，尚在計票的席次還有64席。

然而，緬甸最大在野黨、多由退役軍官將領所組成的聯邦鞏固與發展黨（Union Solidarity and Development Party）聲稱許多投票者不符合選民資格，以選舉不公為由拒絕承認選舉結果，要求重新投票，遭聯邦選舉委員會駁斥。

外界分析多稱全民盟蟬聯執政在預料之中，翁山蘇姬政府將再次贏得5年任期，當務之急包括控制日趨惡化的武漢肺炎疫情、致力振興經濟、並化解族群衝突問題，確保內部和平等。

Photo Credit: AP / 達志影像 緬甸選務人員開票中

新加坡｜星港「航空泡泡」11月22日正式啟航

新加坡交通部長王乙康11月11日宣布，新加坡與香港「航空泡泡」計劃下的首班機將於11月22日正式啟航，初期每天將會有一趟往返星港的專屬航班，每班機至多載200人。不過12月7日後將會增加至每天兩趟往返航班，希望逐漸增加兩地人員的往來與刺激航空與旅遊業的復甦力道。

運用航空泡泡（港稱旅遊泡泡）旅行的兩地旅客，將需要在出發前72小時接受武漢肺炎核酸篩檢，報告結果為陰性才可出發。抵達星港兩地機場後也分別需做第二次篩檢，並在離開星港返國時做第三次檢測，因此一名旅客整趟下來需篩檢三次，不過只要檢測都為陰性，將可在不需要經歷居家隔離的情況下往返兩地。

在航空泡泡的計畫下，旅客旅行的目的與行程將不受到限制，且任何在新加坡與香港待到14天以上的人多數都可申請，除了目前在星國從事建築、海事與加工業的工作准證與S准證持有者尚未開放透過航空泡泡旅行。

王乙康指出，航空泡泡的兩大目標為以可控的方式開放邊境，以及開放邊境的同時確保社區安全。他認為星港成功控制疫情得來不易，因此雙邊會非常謹慎地執行該計畫，如果新加坡或香港在一週的無關聯確診病例每天平均超過5起，計畫將暫停至少兩週，直到每日平均少於5起才會恢復航空泡泡。星國總理李顯龍表示，星港航空泡泡成功的話，未來將會與其他地方合作類似機制。

Photo Credit: 中央社 武漢肺炎疫情衝擊全球航空業，航空公司客運量雪崩式下跌。圖為新加坡樟宜機場一隅。

泰國｜珍惜民主還是維護泰國價值才會快樂？抗議群眾與泰王寫紙條較勁

泰國反政府示威沈寂約一週後，發動抗爭的主要學運團體自由青年（Free Youth）11月8日再度走上曼谷街頭發起示威抗議，號召抗爭群眾以一人一信的方式將王室改革訴求交給泰王瓦吉拉隆功。

不過在遊行至大皇宮附近時，遭警方發射強力水柱驅離，引起抗議群眾不滿並準備與警方對峙，但警方後來以廣播方式表示為誤噴，並表示歉意。

根據中央社特派記者報導，鎮暴警察與水柱車在「誤噴」後，封鎖線往後退約100公尺，抗議團體緊接著推出4個郵筒放在封鎖線前，在抗爭領袖與警方斡旋後，郵筒順利留在原地，並讓抗議群眾把各自想對泰王說的話寫在紙上投入郵筒。

抗議團體領袖隨後以大聲公廣播對泰王的聲明，呼籲泰王與不愛他的人民對話，向泰王喊話：「當你聽了所有的讚美，你也要聽聽那些無所畏懼的批評與建議，當國王真的珍惜民主時，人民會感到真正的快樂」。抗議團體在公開聲明後於晚間9時和平散會。

不過泰王10日於東北部的烏隆府（Udon Thani）參加公開的活動時，對在場支持王室的群眾表示維護泰國價值（Thainess），就會感到快樂。根據王室宮務處的照片，泰王特別手寫紙條給在場王室支持者，其中一張內容為：「謝謝你們的愛與鼓勵，我們互相愛著對方且關心對方，關心這個國家，用善意幫助對方維持我們的家園，為了快樂和繁榮，我們要維護泰國價值」。

另外一張紙條上寫著：「愛國家、愛人民，珍惜泰國價值，那你就會真正的快樂」。泰王的訊息顯示其仍與反政府示威群眾的訴求較勁中，兩派思維對撞下的泰國將如何發展，有待後續觀察。

Photo Credit: 中央社 泰王瓦吉拉隆功10日在東北部的烏隆府出席活動，受到支持者熱烈歡迎。 （泰國王室宮務處提供）

印尼｜激進伊斯蘭組織領袖返國 數千信徒接機

印尼激進組織「伊斯蘭防衛者陣線」（Islamic Defenders Front，FPI）的領袖哈比比利奇（Habib Rizieq Shihab）自2017年因案纏身離開印尼，本週自沙烏地阿拉伯返國。

哈比比利奇上週在個人Youtube頻道上表示即將返國，並於11月10日抵達蘇加諾-哈達國際機場，數千名信徒前往接機，引起交通堵塞，還有數班班機因此改時；哈比比利奇回到其住處後隨後對信眾公開演講。印尼駐沙國使館表示因其在沙國的簽證到期而返國，且因簽證過期有非法停留情事，然哈比比利奇則否認此說法。

哈比比利奇自1998年起任伊斯蘭防衛者陣線領袖，為相當具爭議性的激進組織領導人。他在2003年因煽動青年暴力活動、在2008年因示威活動中的暴力行為被判刑。2016年曾領導大規模反對基督教華裔的雅加達省長鍾萬學（Basuki Tjahaja Purnama）的抗議活動，指控鍾萬學褻瀆伊斯蘭，而後鍾萬學連任失利且因褻瀆罪入獄。

2017年時哈比比利奇涉嫌情色犯罪以及汙辱印尼立國的基本精神「建國五原則」（Pancasila）而自我放逐，自此居住在沙烏地阿拉伯；一年後警方撤銷情色犯罪罪名，但其他罪名仍待進一步調查。

Photo Credit: 中央社 印尼極端伊斯蘭組織精神領袖哈比比利奇10日自沙烏地阿拉伯返抵印尼，數千名穆斯林到機場接機。

馬來西亞｜大馬政府提交2021年預算 著重振興經濟

馬來西亞財政部11月6日在國會提交2021年預算案，總開支高達3,225億令吉（約2兆2,266億台幣），是歷來之最，內容著重振興受武漢肺炎衝擊的經濟，包括各項減輕民生壓力與增加可支配收入的措施。

此預算案不僅以史上最高的金額備受關注，更是以首相慕尤丁（Muhyiddin Yassin）為首的國民聯盟（Perikatan Nasional）政府自3月上台以來首度提交的預算案，因此能順利通過與否，被視為慕尤丁領導能力與國民聯盟鞏固程度的重要指標。

財政部長東姑賽夫魯（Tengku Zafrul）表示，2021年預算較今年增長2.5%，鑒於疫情衝擊，政府將再撥款10億令吉（約69億台幣）因應新一波疫情，並將防疫基金上限從20億令吉（約138億台幣）提高至65億令吉（約449億台幣）。

此預算案以「眾志成城、齊心共贏」（Resilient As One, Together We Triumph）為主軸，呼應國家元首阿布都拉（Abdullah Ri’ayatuddin）盼朝野放下紛擾共同抗疫的勸諭，將用於資助各項減輕民生壓力與增加可支配收入的措施，例如稅務減免、薪資補貼、失業救濟等，並支應體恤前線醫療人員而發放的一次性補助金；其中30億令吉（約207億台幣）撥款，則擬投入疫苗採購。

儘管慕尤丁對此一擴張型預算案感到樂觀，有信心能帶領國民與企業渡過難關，在保障就業機會的同時，創造更多商機，多位專家學者對相關配套措施是否足以刺激受疫情衝擊的經濟持保留態度，並指出政府7.5%經濟增長的預測不太實際。

Photo Credit：Reuters/達志影像 馬來西亞首相慕尤丁

責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範