批准TikTok出售命令延期15天，川普的兩大禁令為什麼打折扣？

（中央社）北京字節跳動科技有限公司13日在法院文件中指出，美國川普政府批准將強制這家中國企業出售短影音分享應用程式TikTok的命令延期15天。

《路透社》報導，TikTok表示須在11月27日截止日期前達成協議。

字節跳動已與沃爾瑪（Walmart Inc）和甲骨文（Oracle Corp）進行談判，討論將TikTok美國資產轉讓成立新的實體。

美國財政部今天未立即對此置評。

川普對TikTok發出的兩大行政命令

除了前面提到的，要求字節跳動在期限內出售TikTok的行政命令之外，川普還提出了另一項命令，兩項行政命令的具體內容如下：

《BBC》報導，第一條關於TikTok的行政命令在8月6日發出，依據為《國際緊急經濟權力法》。該行政命令分為兩個時間點：9月27日起將禁止TikTok在美國境內的下載和更新；11月12日起將禁止美國網路運營商為TikTok提供服務。

第二條禁令在8月14日發出，依據是美國外國投資委員會（CFIUS）提供的建議。該禁令要求字節跳動在90天內賣掉TikTok，到期之日同樣是本周四（11月12日）。

川普給TikTok的第一條行政命令，在日前遭到聯邦法院擋下。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

聯邦法院為什麼反對川普的第一條行政命令？

《聯合報》報導，美國聯邦法官10月30日發布暫時禁制令，擋下總統川普政府預定於11月12日禁用中國短影音應用程式TikTok的行政命令之後，商務部11月2日表示，將「極力捍衛」這項命令。

賓州聯邦地區法院法官碧托史東（WendyBeetlestone）擋下商務部預定於11月12日禁用TikTok的行政命令。商務部的命令意在禁止美國企業提供資料託管、內容傳遞服務與其他技術交易。川普政府認為，TikTok蒐集1億美國用戶的個資，可能被中國政府取得，因此有國安上的疑慮，但TikTok否認此項指控。

有關聯邦法院擋下川普行政命令的原因，《The Verge》報導，賓州法院的 裁定實際上來自另一起訴訟：有 三名TikTok創作者，他們擔心該禁令將阻止他們謀生。法官支持他們的論點，認為TikTok影片構成「信息材料」，並受到相關法律的保護。

法官發現，商務部可能會超越其權限。該法官寫道：

在TikTok上製作和交換的簡短影片表達力十足，內容豐富，類似於受 《國際緊急經濟權力法》 明確保護的「電影」、「藝術品」、「照片」和「新聞快訊」。

在另一則新聞中《The Verge》報導，那三位發起訴訟的 TikTok創作者 道格拉斯・馬蘭德（Douglas Marland），珂賽特・裡娜（Cosette Rinab）和亞歷克斯・錢伯斯（Alec Chambers）表示，他們「從在TikTok上發布的內容中獲得了生計」，稱該平台的「推薦」（ For You ）頁面在社交媒體平台中是獨一無二的，因為其算法允許「鮮為人知的創作者展示他們的內容吸引了大批觀眾。」

Marland有270萬個TikTok用戶，Rinab有230萬，而Chambers有180萬。 三人爭辯說，他們「每個月都會失去成千上萬的潛在觀看者和創作者的訪問權，而迫在眉睫的威脅將完全關閉TikTok，從而加劇了這種影響。」

第二條行政命令為什麼會延期？

《CNN》報導，第二條命令要求字節跳動在11月12日之前賣掉TikTok。但該命令沒有說明需要什麼樣的交易，也沒有說明TikTok在美國繼續經營必須要做的事情。它也沒有說如果TikTok不能在截止日期前出售，將會發生什麼。

即便如此，TikTok仍迅速地處理在美國的業務，最終與甲骨文和沃爾瑪達成了一項臨時協議。 該提議將使TikTok重組為總部設在美國的新全球公司，美國投資者佔新公司所有權的大部分。

川普在9月初步批准了該交易，但是尚未由美國政府最終確定（它還需要中國監管機構批准）。 由於11月12日的最後期限迫在眉睫，TikTok 要求聯邦法院 介入並取消該命令。

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航