高通獲准出貨4G晶片給華為，拜登上台後會不會進一步縮減制裁？

（中央社）美國半導體業者高通公司（Qualcomm Inc）今天獲得美國政府的許可，得以販售4G手機晶片給中國的華為技術有限公司，不受美國對華為實施的貿易限制措施束縛。

高通公司發言人告訴《路透社》：「我們已取得（出售）部分產品的許可，包括一些4G產品。」

美國的貿易限制措施自今年9月生效，高通及其他所有美國半導體企業都被迫中止出貨給華為。

高通發言人不願說明可以出售哪些特定4G產品給華為，但表示是與行動裝置相關的產品。這名發言人還說，高通同時也申請了其他許可證，尚待美國商務部批准。

高通是全球最大手機晶片供應商，而對高通來說，華為過去只是個相對較小的晶片買家。華為在自家旗艦款手機內採用自主設計的晶片，在較低價的型號才使用高通的晶片。

今年9月，美國政府對華為實施貿易限制，華為無法取得晶片設計軟體及製造工具，自主研發晶片的潛力因而受阻。

業界分析師認為，華為在禁令生效前採購的晶片存貨，可能於明年初告罄，這將嚴重危及華為的智慧型手機生意。

桑福德伯恩斯坦研究公司（Sanford Bernstein Research）分析師瑞斯岡（Stacy Rasgon）說，高通即使獲得出貨許可，影響可能也很有限，因為這項許可只涵蓋4G晶片，而消費者已轉向更新的5G裝置，目前也還不清楚美國官員是否會准許高通出售5G智慧型手機晶片給華為。

華為的代表及美國商務部都尚未回覆記者詢問。

美光科技公司（Micron Technology Inc.）等其他美國企業也已被禁止向華為出貨，這些企業均表示已申請許可。英特爾公司（Intel Corp）則稱已有出貨給華為的許可。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

川普針對晶片的制裁，對華為發展5G手機造成什麼影響？

《PhoneArena》報導，美國的制裁 對中國製造商來說是一個巨大的打擊，因為它造成了最先進的5nm麒麟9000晶片的短缺 。 華為不僅將其用於其最新的旗艦Mate 40系列，還將在其Mate X可折疊手機的後續機種中使用它們 。 這些晶片還可以為華為5G網絡設備使用的5G基地台提供動力。

最近的報導表明，在華為從台積電訂購的1500萬個麒麟9000芯片組中，由於美國制裁規範於9月15日生效 ， 僅接收了880萬個晶 片組 。

《數位時代》報導，由於華為只有設計晶片，卻缺乏生產能力，所以華為的 麒麟9000芯片組 必須要外包給台積電生產。在美國禁令的影響下，華為消費者業務CEO余承東9月7日在一場中國信息化百人會2020峰會上，首度鬆口自家研發的高階晶片可能成為絕響。

《日經亞洲》報導， 知情人士告訴《日經亞洲》，華為庫存的麒麟9000 5G晶片組不到2000萬隻。根據 GF Securities的資深分析師Jeff Pu估計， 如果美國出口管制規則保持不變，那麼明年華為的智慧型手機出貨量可能會從今年的1.8億部降至5000萬部。

另一方面，蘋果可能會恢復增長，到2021年出貨約2.2億部iPhone，而今年這一數字為1.91億。

《鉅亨網》報導，華為心聲社區網站11月11日發布任正非對中國9間頂尖大學校長座談會上的談話，他指出，中國晶片設計已經步入世界領先地位，華為累積了很強的設計能力，但在晶片製造方面，台灣穩居第一。

不過，任正非表示，中國政府應重新認識晶片問題，直指中國半導體產業主要問題在製造設備，基礎工業及化學製劑也都有存在很大的問題。

拜登主掌白宮後，對華為的制裁會不會有變化？

《中央社》報導，在對中國關係上，投顧法人表示，美中兩強對抗格局不變，美國聯合盟友對中國施壓仍是未來趨勢，這代表圍堵華為策略將持續。不過拜登 （Joe Biden） 反對提高關稅政策，並不贊成對中國「全面脫鉤」，預期縮減制裁、降低關稅可能是未來美中貿易談判方向。

不過外資法人分析，拜登在外交上採取多邊策略，將減輕對中國敵對的狀態；另一家投顧法人預期，拜登當選後，對中國華為和中芯國際的禁令力道可能會減緩。

如果美國對制裁中國晶片製造商中芯國際策略有變，法人表示，包括台廠台積電、聯電、華邦電、世界先進、力積電、旺宏等轉單效應有待觀察。另一方面，如果美對華為禁令鬆綁，法人預期台廠包括大立光、聯發科、立積、聯詠、穩懋、日月光投控、精測、京元電、晶技等可望受惠。

斯坦福大學網絡政策中心研究員Andrew Grotto在《外交政策》上呼籲， 拜登應該制定全面的數位風險戰略，取代當前針對華為和其他中國科技公司的打擊。就5G而言，這意味著支持研發，鼓勵運營商將最先進的網絡連接到農村和服務欠缺的社區，並支持整個行業的競爭。

推進類似於歐洲已頒布的《聯邦數據保護法》，該法律規定了處理個人數據公司的隱私和安全義務，無論公司的國籍為何，這也意味著要為數位安全定義法律責任和懲罰。並延續一些川普政府的政策，像是 包括其 於2019年3月認可的布拉格提案（ The Prague Proposals ）以及2020 的《 國家5G安全戰略 》。

新聞來源

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航