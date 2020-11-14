京官：中國已走出「人口紅利期」，2022年將進入「深度老齡化社會」

（中央社）前中國工信部長、現任全國政協經濟委員會副主任苗圩今天坦承，中國已經走出了「人口紅利期」，不但全面開放二胎政策後出生率不增反減，且2022年更將進入「深度老齡化社會」。

中國「人口紅利」已經衰退甚至消失的說法，雖然早已被學者、媒體及民眾屢屢提及，但中國官方一直不願公開承認。苗圩今天公開表示中國已走出「人口紅利期」，是已知的中國高官中，罕見承認人口紅利已經消失的一人。

綜合中國媒體報導，第11屆財新峰會今天在北京舉行，苗圩在出席峰會時表示，由於出生率下滑，中國人口年齡結構已出現極大變化。2010至2019年，中國勞動力年齡人口比重已從74.5%降到70.7%，且青少年人口比重劇降，但老年人口比重卻大增。

苗圩表示，2015到2019年，中國農民工總人數從2.77億人增加到2.9億人，雖然仍有成長，但成長率已經趨緩。有機構預測，中國2050年的勞動力規模，將較2019年大幅萎縮23%。

相形之下，苗圩指出，2019年中國60歲以上老年人口已突破2.5億人，人口比重高達18.1%。根據中國發展研究基金會研究顯示，到2022年前後，中國將進入「深度老齡化社會」，並在此後10年內，加速進入「超級老齡化社會」。

他說，另一方面，中國雖自2016年全面開放二胎政策，不但沒有帶來生育高峰，出生人口反而逐年下降。以2017年為基準，2018年就下降200萬人；2019年再降58萬人，只有1465萬人，出生率僅千分之10.48；預計2030年出生人口將再降到1100萬人以下。

苗圩表示，中國已經走出了「人口紅利期」，且高齡化問題日益凸顯，由此帶來的經濟成長、人口就業等一系列問題，值得高度重視。

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