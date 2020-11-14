台大接連發生憾事，管中閔啟動3層關懷措施，師生自組「互挺團」

（中央社）台灣大學校園內13日傳墜樓案，一名約22歲陳姓男學生疑從台大社會科學院頂樓墜落至水池，傷者送醫時意識不清、身體多處骨折，警方初步排除有外力介入，案發原因待釐清。

北市警消下午2時許獲報，台大社會科學院附近有救護案，派員到場發現，一名約22歲男學生躺臥水池附近，立即把人送往台大醫院，傷者送醫時意識不清、身體多處骨折；初步了解，陳姓學生疑從大樓頂樓墜落至地面。

警方初步調查，案發現場未留遺書，排除有外力介入，詳細案發原因仍待進一步調查釐清。

台大校園9日發生一起女學生墜樓案，警消獲報後協助送醫搶救，20歲楊姓女學生傷重不治。

台大一名26歲吳姓男學生近日和家人失聯，經協請校方協助，發現其宿舍房門反鎖，北市警消11日獲報後破門而入，發現吳男因病輕生且死亡一段時間，現場留有遺書。

台大生接連憾事 管中閔公開信：遇困難尋求協助

台灣大學11日晚間傳出一名中國籍學生在宿舍內身亡，學生近日主動在宿舍外擺放鮮花和小紙條致意。台大校長管中閔13日發出中英文公開信，呼籲學生遇到困難，務必尋求協助。

台大近日接連發生兩起學生死亡憾事，9日一起女學生墜樓，傷重不治。11日晚間傳出一名男學生自鎖於宿舍內，校方和警消人員發現時已身亡。

上述兩起事件引發學生社群廣泛討論，近日有人開始在宿舍外擺放鮮花和小禮品，並放置留言版供人貼紙條，有人寫上：「謝謝你來過，為這世界帶來過美好。」「希望你去到一個讓你更快樂的地方，在那裡遇到更多理解你的人。」

管中閔發表公開信，對失去2名學生感到沉痛和不捨，並說即使學校已採取各種途徑協助師生和同仁，還是很痛心未能及時避免這次的憾事。

管中閔12日中午邀集所有學術行政主管開會，要求所有導師儘速與導生聯繫，瞭解學生身心狀況，提供必要協助。今天的信並呼籲學生，如果遭遇任何問題或困難，務必向教師和學校尋求協助，同學之間也要互相關心、支持和努力。

管中閔表示：已啟動3層關懷措施

《蘋果日報》報導，14日台大校長管中閔於多起校園意外後首度現身。管中閔表示，學校發生不幸的事當然很難過，已成立專案小組，全面體檢高樓層設施並再加強學生心理輔導。

管中閔談到，事情發生至今校方已啟動3層關懷措施，先對事件目睹學生、當事人身邊同學交由專業心理輔導人員執行創傷關懷，再者，對校內高關懷學生啟動心理諮商，也發動全校導師接觸負責導生，做好心理防護網。

管中閔也說，校內心輔中心也已接觸事件當事人系所，對相關群體啟動集體創傷治療，先幫心情受到感染者緩和情緒，「最困難的時間一定會度過」。

《中央社》報導，近來台大許多學生社群、留言版已展開自律，暫不轉貼、討論相關不幸事件。管中閔說，專業心理輔導人員有建議，交流版的好處是可宣洩情緒、得到一些慰藉，但如果沒有適當注意，也可能成為情緒感染的來源，形成人們擔心的維特效應（模仿效應）。

管中閔表示，正在洽商心理人員協助交流版，讓大家有個表達意見、取得互相支撐機會的空間，但不要變成感染悲傷的來源。他坦承這之中牽涉到很多心理治療專業，但原則是希望「關心」但不要「傳遞」，讓整個趨勢能夠和緩下來。

台大社會成立「互挺團」，相互支持

台大社會系在臉書專頁發文表示，「在這多事之秋，請大家彼此多關照，相互支持，我們知道你們很多人已經在這樣做了。」社會系的18位老師，將與同學一起成立互挺團，在系館教室與同學跑步、爬山、聊聊《鬼滅之刃》。也能申請急難救助金或心輔資源。貼文最後提到：

總之，作為你們的老師，我們挺你，也很想跟你一起成長。我們看到同學寫了一句話，十分有感，這裡匿名引用：「大家一起的話，或許就可以比較勇敢了。」真的，讓我們一起努力、彼此陪伴。

Photo Credit: 中央社

台大14日晚間10點，將舉辦燭光晚會

《聯合報》報導，14日適逢台大92周年校慶園遊會，台大稍早在臉書發布訊息，表示台大校園內連傳多起憾事，希望與各位同學一起，互相支持、互相陪伴，今晚邀請師生及工作夥伴，在這個夜晚點起蠟燭，成為火種，溫暖校園中的彼此。

台大也在文末提醒，希望在這個時間點，各位同學可以多關懷彼此、也照顧自己，出門走走看看電影，也可以到校慶市集逛逛買買東西，來校慶音樂會享受音樂，與我們一起、與所有的台大學生一起，走過這個冬天。

心理師建議3個步驟，陪伴有自殺意念者度過難關

《中央社》報導，如何陪伴有自殺意念者度過難關，諮商心理師林士傑傳授3大撇步，首先必須「傳達支持」，讓對方感受到關心，知道自己不會因為提出需求而被拒絕，或是給別人添麻煩。

其次是發揮同理心，讓對方感受到你們站在同一陣線，也會試圖理解他並接受他現在的狀態；最後，採取比較中性的方式描述現在的狀態，點出事實，並告訴對方你能如何幫助他，並談談對方的想法。

林士傑強調，自殺是多元因素造成的結果，因此處理自殺議題絕不可單打獨鬥，在提供親友支持力量時，務必尋求專業資源協助，透過親友、家庭、學校、醫療及社政系統拉起防護網，承接有自殺意念的學生。

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航