被網紅拿來炫富而爆紅的中國「凡爾賽文學」，原始的創作精神竟然是諷刺炫富？

（中央社）以浮誇、炫耀為核心創作精神的「凡爾賽文學」，近日再被網紅炒作，於中國網路上爆紅，不少人跟風撰文。不過網友質疑這名帶動風潮的網紅，文章內容虛構、與事實相去甚遠。

綜合陸媒《新浪網》、《搜狐網》報導，雖然凡爾賽文學在中國的網路社群中流傳已久，然而近期透過一名微博網紅蒙淇淇的文章，再次被熱議。

報導稱，凡爾賽文學是指文章用字先抑後揚，炫耀自己想要炫耀的東西，最重要的核心精神是「用最低調的話，表現最高調的優越感」。

蒙淇淇在11月初，開始在個人的微博上發布一系列與夫妻生活有關，遵循「凡爾賽文學」精神的文章，例如「社區停車場的充電站不夠用，物業又不讓裝。為了他的特斯拉，只能換個帶私人車庫的別墅」、「他太省了，重要場合穿10多萬的KITON，平時上班也就3萬多的ZEGNA山羊絨桑蠶絲西裝，皮包萬年不變的ARMANI，皮鞋D&G」。

報導指出，蒙淇淇的文章剛好搭上美國大選餘溫以及雙11帶來的流量，一舉衝上微博熱搜，成為這幾天最熱門的話題，不但吸引許多網紅跟風創作，一般網路使用者也將生活大小事都套上「凡學」，儼然成為一種現象。

報導提到，蒙淇淇爆紅之後，微博粉絲大幅成長，文章中提到的各式商品詢問度也提升，隨即引來網友質疑，炒作「凡爾賽文學」實際上是行銷手段，同時，也有網友爆料指，蒙淇淇與丈夫早已離婚，文章內容都是虛構。

《北京青年報》於11月11日刊出蒙淇淇的專訪，她在專訪中指出自己微博的內容基本上都是真實的，只是文字表述有所加工。此外，對於網路上的眾多爆料，都並非真實，不但滑稽而且非常經不起推敲。

蒙淇淇並稱，沒有預料到會爆紅，對家人造成很大的影響，希望盡快回歸平淡。

綜合媒體報導，凡爾賽文學一詞，從今年初開始出現在中國的網路社群之中，一群對於這種文體深感興趣並鑽研的網友們，成立了「凡爾賽學研習小組」相互交流學習「凡學」。

報導指，雖然「凡學」對中國而言是一個全新的詞彙，但是在這之前，作家亦舒、郭敬明等人的文學作品中，就已經存在這樣的樣貌。

「蒙淇淇77」微博頁面截圖

「凡爾賽文學」的名稱由來

《BBC》報導，早在今年5月，微博博主「小奶球」就曾詳細解析過「凡爾賽文學」。中國媒體《南方周末》報導稱，「小奶球」是「凡學創始人」。

她表示，最初留意到這種現象源於朋友向她吐槽，有人每天在社交平台上描述享用的高檔酒店、奢侈品、紅酒，字裏行間透著「淡淡」的優越感，起名凡爾賽是因為一般想到貴族，最先想到的就是法國，而凡爾賽宮是法國貴族最高的代表。

「小奶球」在一條影片中指出，凡爾賽文學有三要素：先抑後揚、明貶暗褒；自問自答，喜歡在評論區裏「統一回復」；能夠靈活運用第三人稱視角，借助他人之口來稱讚自己。

中國網友對「凡爾賽文學」的衍生創作

《新浪女性》報導，除了炫富，中國網友還衍生出「凡爾賽式恩愛」「凡爾賽式體重」「凡爾賽式生活」「凡爾賽式學習」「凡爾賽式老闆」等各種凡爾賽文學的衍生形式。

以凡爾賽式恩愛為例，中國網友整理，凡爾賽式恩愛實際上是一種「高級的秀恩愛」的方法，這裡面有2個核心，一個是「秀」就是「炫耀」，另外一個就是「恩愛」。凡爾賽式愛情比普通的秀恩愛要高級的多，不會直接秀兩個人牽手、送花這樣，而是通過間接的、低調的、先抑後揚、明貶暗褒的方式來進行炫耀。

豆瓣「凡爾賽學研習小組」首頁截圖

原始的「凡爾賽文學」其實是對炫富的反諷

「凡爾賽文學」最戲劇化的發展，在於原始創作者「小奶球」是希望對中國的炫富文化進行反諷。誰知道最後將凡爾賽文學「發揚光大」的，是真的把他當成炫富工具的「蒙淇淇77」。

《36氪》報導，5月成立，如今有超過4萬組員的豆瓣「凡爾賽學研習小組」，小組簡介中寄託了這樣一種訴求：

希望通過凡爾賽學的發揚光大，用魔法打敗魔法，減少生活中泛濫的套路化炫耀。理想中，凡學普及的效果應該像拼單星級酒店下午茶拍照的名媛群被曝光一樣，幫助人們識破生活中的炫富假象。

小奶球和她的學生們對凡爾賽文學的底色是戲謔諷刺，比如小奶球的視頻表現手法其實帶有喜劇元素，當她強調凡爾賽是一種精神時，寫板書的順序是「神精」。

蒙淇淇相比小奶球向大眾提供了更低的凡爾賽文學參與門檻——前者僅提供數條凡學定律，學生還得自行進行創作，蒙淇淇則提供了海量的一手素材模板，大家只要稍微改動幾個字，複製和演繹就行了。

而中國官方尚未針對「凡爾賽文學」作出任何評論，但具有官媒背景的《新華網》在11 月14日刊登了一篇相關的評論，內容看起來是略為抵制這股熱潮，但沒有太多嚴厲的指責。

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：楊士範