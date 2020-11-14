港府：食肆限4人、酒吧限2人一枱，針對staycation研究酒店限4人一房

因應疫情升溫，第四波疫情來勢洶洶，香港政府再收緊防疫政策。

香港今日新增8宗新型肺炎確診個案，3宗屬於本地個案，包括1宗源頭不明個案。

食肆、酒吧：

周一（16日）起，食肆每枱人數不多於4人、酒吧每枱人數不多於2人，堂食時間亦改回上午5時正至下午11時59分。

強制檢測：

行政會議通過《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），港府可透過刊憲公告，對個別群組進行強制檢測。

食物及衞生局局長陳肇始解釋，措施針對1）前往求診的有病徵市民，醫生如有懷疑，可發出書面通知，要求病人進行檢測；2）當個別地方有疫情爆發時，針對個別工作間、地點、建築物等人員；3）個別高風險職業，如在貨櫃碼頭、屠房等的工作人員；4）已經接近完成14天強制檢疫的抵港人士。

有記者問強制檢測是否有政治考慮時，陳肇始多番強調是由「公共衛生」角度出發，解釋疫情緊張時，市民自願檢測率高，但疫情緩和，自願檢測率便下降。陳肇始指，如果市民自覺，不會啟動特定群組的強制檢測，又強調會參考疫情及市民自願檢測率，以及衛生署的建議。

有關強制檢測的措施明天（15日）凌晨零時起生效，如沒有遵從公告，可被定額罰款2千港元，若市民收到強制檢測令但不遵從，可被判處第四級款罰、監禁6個月。

酒店：

針對staycation風險，港府研究收緊酒店房間最多4人，但家庭同住者可豁免。另要求所有房間訪客登記個人資料。

另外，港府正研究收緊酒店檢疫安排，包括：檢疫樓層不能出現非檢疫住客、檢疫者不能離開房間。

針對酒店檢疫者，則不能接受採訪。如家人有物件要補給，要交酒店人員轉交。而檢疫者若需要人照顧，照顧者同需接受檢疫，有關安排需申請，遞交相關證明，而照顧者亦需要戴手帶追蹤。

回應有專家指「定點酒店」的可行性，陳肇始表示不排除考慮「定點酒店」檢疫的可能，以減低傳播風險，但認為短時間內找到相關酒店比較難。

Photo Credit: AP/ 達志影像

來港入境：

本周內將實施，所有由極高風險地區抵港的豁免人士，需於指定地點等候取得陰性檢測結果，才獲放行；所有豁免人士離開機場時，需獲所屬機構安排「點對點」交通，不能乘搭公共交通工具。另曾到訪極高風險地區、經機場抵港的外國領館及機構人員，需於所屬機構安排的地點自我隔離14天，但總領事或同等職級駐港代表除外。

由陸路口岸抵港的豁免人士，本月23日起需要持有有效陰性核酸檢測結果，才可獲豁免強制檢疫。

違反有關檢疫條件，可被即時取消豁免資格，並需強制隔離14天，最高可罰款5000元及監禁6個月。

就有航班出現爆發，港府計劃修改《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599H章）的「熔斷機制」，降低禁飛航班的門檻及禁飛的時間，以減少外地輸入個案的機會。如有1班機確診多於5人，或連續2班機確診多於3人，則停飛14天。

責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex