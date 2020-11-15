「失業保全打小孩」是暴力犯罪，但「社會性抹殺」的輿論就不暴力嗎？

日前，發生一個不大不小的新聞。新北市一名41歲吳姓男子，因有暴力傾向，與同事發生衝突，被保全主管解雇。因失業心情不佳，身穿保全制服，到泰山體育場隨機抓了一名無人看管的八歲男童，準備抓到暗處去教訓出氣。過程中掌毆男童在地，被民眾壓制送警。

警方訊後依妨害自由及傷害罪，將吳男移送新北地檢偵辦。男童家屬憤怒提告，新北檢以涉犯傷害、妨害自由，犯罪嫌疑重大且有反覆實施之虞，向法院聲請，裁定羈押獲准。

這個新聞乍看只是一樁暴力事件，背後卻是社會的縮影。

對於吳姓男子，社會一無所知，他也沒有大眾想繼續關注的新聞性。大家知道他有暴力傾向，家暴、打同事，被開除還隨機抓小孩出氣，套上個「人渣」的標籤即可結案。

但想深一層，即使從表面資訊來看，41歲的青壯年以保全為業，可能是缺乏學歷或一技之長，或中年失業轉職，以社會標準來看就是失敗者。而情緒控管更是一種社會的無形要求。當一個人只能用暴力宣洩情緒，要嘛他天性暴戾，要嘛他在家庭人際關係與社會表現上，都找不到解套方式，更可能他缺乏「與自我相處」的能力，然後就訴諸暴力。

也許他成長過程中不被善待、受過創傷，也許他所處的社經環境破碎，也許他天生就是無能力融入社會。這些可能都不被媒體在乎。畢竟這跟北投殺童案或火車殺警案的層級不同。沒死人，即使他達到最初目的，也不過是打別人小孩的怪人。除非他手上有凶器，又另當別論（就有預謀殺害的可能）。也所以，吳姓男子為何如此？沒有更多線索。

但這件事不重要嗎？檢察官、法官顯然不這麼想，覺得不羈押他，他還會再次犯案。而如果再犯，在經歷被壓制、逮捕、行兇未遂，跟輿論批評後，暴力程度可能更加提升，到時可能就會死人。

那麼，關鍵在哪裡？在於社會。

台灣社會從家庭、教育、職場、人際關係，每個層面都在對「個人」要求。要求每個個體在任何階段，都必須表現良好。至於什麼叫做好，看起來有道德準則，實際上又沒有。學生時期要求成績跟表現，面對家庭就要求儒家教養，出社會要「懂得做人」跟「顧好自己」，時不時還要人「擔起責任（個人或家庭社會上的）」。一個又一個的無形要求，讓人喘不過氣。

如果一個人的表現，僅止於他的生活圈也倒還好，偏偏台灣是個似大卻小的環境。今天一個人只是隨地小便或跟鄰居吵架，就有可能上全國新聞。Dcard或PTT上隨便一個八卦或討論，也可能成為媒體即時頭條。而被爆出來的多半不是好事，即使是好事，也會有酸民在雞蛋裡挑骨頭，針對個人進行各種攻擊。

在這種社會氣氛下，「循規蹈矩」跟「公審」成為全民運動。任何人連一點小錯都不能犯，即使在社群媒體上，只要說錯一句政治不正確的話，表露一絲「令人不喜」的姿態，都可能成為全民追殺的對象。

當年「情歌王子」范逸臣不過只是酒後隨地尿尿，被媒體爆料後，事業因而崩毀，直至《海角七號》風潮後才鹹魚翻身。隨地小便不是高尚行為，要說違反道德好像也沒多嚴重，但就足以令人形象事業均毀。名人如此，升斗小民也難逃毒手。網路上隨便一個客訴，新聞一報，就足以令餐飲小商家客源盡失，關店大吉。

而這種隨便一件小事就令人身敗名裂的狀況，讓社會中的個體，活在隨時可被「社會性抹殺」的狀態中。但事情真的那麼嚴重嗎？看似未必。輿論的風言風語多半維持幾天或一時，然後沉寂。但一時的關注，便足以讓當事人的長年努力毀於一旦，並被貼上拿不掉的標籤。

完人並不存在。只要是人，一生中都不可能沒犯過錯。但社會對犯錯錙銖必較，標準又游移不定。除非當事人用別的方式獲得成功或肯定，否則標籤永遠存在。悔不悔過並非大眾在意的點，而在於「自己看得順不順眼」而已。

這反而讓社會形成一股肅殺之氣。對於任何刑事案件的犯罪者，從家庭到社會的態度，就只剩「人格抹殺」而已。刑事犯的更生人如此，而一般小民從職場失意、言行無端、待人處事，只要標籤被貼上，就難有轉圜餘地。大眾輿論卻還是樂此不彼，以公審與抹殺為樂。大家從小接受到的教育：「寬以待人」、「給犯錯的人機會」，都成了虛幻的夢想。

活著何其難。對失意者尤其如此。

審視台灣之前隨機殺人的背景動機：單身、失業、不受肯定、無法融入社會，連求自己生活的穩定都做不到，然後就壞掉了。吳男看起來也正走在這條路上。

而輿論的態度如何？就吳男的新聞來說，留言者多認為他「幹保全幹到失業」、「低端人口」、「廢物」、「活著浪費社會資源」⋯⋯沒人想到說他可能是在生活壓力下，導致身心問題，無法控制情緒。也許只要透過醫療，有人予以關心或「承接」，他就可以走向社會認可的「正途」。卻一昧認定吳男就是沒救，主張把他放到監獄關到死。他的確是暴力者沒錯，但看待他的輿論不暴力嗎？那個態度就是「一個人犯錯就沒救」，不是囚禁起來就是殺掉。沒別的可能。那到底要關要殺多少人才是盡頭？

社會「隔離」這些人，會變得更好嗎？不會，只會讓社會變成更大的壓力鍋，烹煮到每個人都活不下去為止。

就吳男的案例來說，如果他是一時衝動犯案，社會以「允以悔過」的態度，讓他反省過錯，試著接納他，給他重新回到社會的機會，也許可化解他之後以暴力再犯的可能。如果他天性暴戾，也當予以醫治、輔導，讓他可以別的方式宣洩。如果就這樣放棄他，在他不可能判死刑與無期徒刑的狀態下，他回到社會後繼續被排擠，未來台灣也許只會再多一個刑事犯或隨機殺人犯而已。

台灣過去多少重複進出監獄的更生人，就是因為出獄後不被社會接納，才反覆造成社會問題。社會出問題就得解決問題，而不是解決製造問題的人就夠了。那台灣一年得殺掉多少人才會太平？

當然，很多人不這樣想就是了。

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責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航