蓬佩奧直接宣稱「台灣非中國一部分」，國務院回應：「美對台主權無立場」

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）前（13）日接受節目訪問時，說出「台灣非中國一部分。」對此，中國國台辦發言人直指「蓬佩奧多次就台灣問題發表錯誤言論」，批評蓬佩奧的言論違背美國政府對中方作出的承諾。

對此副總統賴清德則表示：「這是事實，台灣本來就是主權獨立國家」。美國國務院被媒體詢問到時，則未直接回應或收回蓬佩奧的說法，而是重申一中政策。

蓬佩奧受訪時直接宣稱「台灣非中國一部分」

《中央社》報導，美國國務卿蓬佩奧台灣時間13日上午接受電台節目《修伊特秀》（Hugh Hewitt Show）訪問，談論諸多中國、台灣相關議題。主持人詢問蓬佩奧，在中國部分激進派人士主張必要時應武統台灣之際，他是否認為北京該意識到美國對台承諾是跨越黨派。

蓬佩奧回應表示，談論這議題用詞正確很重要，「台灣非中國一部分，前總統雷根（Ronald Reagan）政府為制定對台政策所做的工作也承認（recognize）這件事，過去35年美國兩黨政府皆遵循這些政策。」

▼蓬佩奧有關美國對台灣主權立場的說明，約自影片3分35秒處開始；提及台灣並非中國的一部分約於影片6分8秒處。

《民視新聞網》報導，針對蓬佩奧的言論，中國國台辦發言人朱鳳蓮13日下午舉行記者會時直指「蓬佩奧多次就台灣問題發表錯誤言論」，嚴重違背一個中國原則和中美三個聯合公報。她批評，蓬佩奧的言論違背事實，違背國際社會基本準則，違背美國政府對中方作出的承諾。

朱鳳蓮強調「台灣是中國一部分，這是任何人任何勢力都無法改變的」，她更稱民進黨當局頑固倚美抗中、倚美謀獨，進行謀「獨」挑釁，「只能搬起石頭砸自己的腳」。

《中央社》報導，被媒體詢問到對於蓬佩奧發言的相關看法時，副總統賴清德則是表示：「這是事實，台灣本來就是主權獨立國家」。並說未來會繼續深化與民主國家友誼，希望國民團結合作、守護自己的國家。

蓬佩奧談台灣不屬中國，國務院：美對台主權無立場

針對國務卿蓬佩奧的發言，昨（14）日一名國務院發言人回應媒體詢問時給予答覆。

《聯合新聞網》報導，記者以蓬佩奧的說法和一中政策相比，詢問國務院「蓬佩奧是否違背一中政策」。國務院的答覆並未直接回應或收回蓬佩奧的說法，而是重申一中政策。

這名發言人表示，過去40年來，美國遵循1979年通過的《台灣關係法》、美中三項聯合公報，與1982年雷根總統給台北的六項保證。

《中央社》報導，美國國務院進一步闡述說，美國的「一中政策」與中國的「一中原則」明顯不同，美國對台灣主權沒有立場。

發言人表示：「美國長久以來採行一個中國政策，這跟北京的一個中國原則明顯不同，在一中原則下，中國共產黨主張對台灣擁有主權。美國對台灣的主權不採取立場。」並稱美國的根本利益在於台灣問題要以和平方式解決，不使用脅迫手段，而且方式必須讓兩岸人民都能接受，正如同北京所承諾。

學者：蓬佩奧發言不違美一中政策

（中央社）美國國務卿蓬佩奧12日受訪時表示，台灣非中國一部分。國內學者13日分析，蓬佩奧的發言沒有違反美國「一中政策」，只是用「比較正面」的方式重申美國立場。

台灣智庫執行委員賴怡忠接受《中央社》記者採訪時分析，美國「一中政策」僅承認「中華人民共和國是中國的唯一合法政府」，但沒有承認台灣是中國的一部分。蓬佩奧的發言，只是把過去沒有明說的部分，「用比較正面的方式，把同樣的主張說出來」。

國立政治大學外交學系教授盧業中接受《中央社》採訪時則認為，美國過去在台灣「是不是中國的一部分」的問題上，採取戰略模糊的表述方式，而蓬佩奧這次使用China（中國）而非PRC（中華人民共和國），就是在打「擦邊球」，測試北京當局的底線。

盧業中認為，蓬佩奧的發言極有可能是經過計算的。隨著美國政府進入交接期，華府決策圈中可能有人希望「美台可以繼續增進關係」，蓬佩奧這次發言「會讓繼任的拜登（Joe Biden）政府處理兩岸問題時更棘手」，「要改變這個趨勢，要花費更多政策成本」。

中國外交部發言人汪文斌13日下午除重申「一中原則」是「中美關係的政治基礎」，還稱蓬佩奧是「出於一己政治私利」，「進一步破壞中美關係、損害台海和平穩定。」

賴怡忠認為，中國是「罵蓬佩奧」給美國下任政府看，但拜登會不會買帳，就要看拜登團隊中，由誰主導對中政策。不過可以肯定，「不會有人去承認台灣是中國的一部分」。

盧業中則指出，中國把砲火集中在蓬佩奧身上，「相對克制，但也沒有忽略得分」，因為點名「蓬佩奧之流」，就是在對反華勢力發出訊號。另外，北京還提到「損害台海和平穩定」，即認定美國也要對兩岸和平穩定負責，要求美國不要介入「中國內政」。

盧業中進一步指出，中國外交部的發言凸顯出台海問題「不可避免的國際化」。他研判，民主黨未來仍會恪守「一中政策」，但台灣如能爭取到讓拜登政府的國務院官員，在公開場合一字一句念出「六項保證」，就是「真實的保證」。

至於台海是否會因為蓬佩奧的發言陷入危機。賴怡忠分析，這完全是看中國的「一念之間」，但如果中國要鞭打、施壓台灣，反而會給予美國軍事處理的藉口。

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責任編輯：朱家儀

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