台中捷運11/16起一個月試營運免費搭乘，想去彩虹眷村、一中商圈要在哪站下車？

台中捷運綠線將於明（16）日展開試營運，開放民眾免費搭乘。期間民眾只要手持電子票證，即可在全線18個車站免費自由試乘。

《關鍵評論網》也整理數個台中觀光景點的下車捷運站，包括彩虹眷村、烏日啤酒觀光工廠、台中國家歌劇院以及一中商圈等等，讓讀者開心搭捷運之餘，同時享受台中的各大景點。

台中捷運11月16日起一個月免費試營運，12月19日正式通車

《中央社》報導，台中捷運綠線經過11年時間興建，耗資新台幣近600億元，明日將試營運開放民眾免費搭乘，象徵開啟台中交通新時代里程碑。中捷綠線全線高架且採全自動無人駕駛，是其一大特色。

台中大眾捷運計劃於2004年，由行政院經濟建設委員會（現為國家發展委員會）列為「新十大建設」之一，受限經費及物價不斷上漲等因素，直到2009年10月才動工興建。由台中市政府委由台北市政府捷運工程局施工，總經費593.37億元，中央負擔328.34億元、地方負擔265.03億元。

根據台中捷運新聞稿，台中捷運綠線已於11月6日獲交通部核准營運，台中市長盧秀燕表示，通車前將先自11月16日至12月15日搶先試營運，期間民眾只要持電子票證（包括悠遊卡、一卡通、愛金卡），即可在全線18個車站免費自由試乘，歡迎大家試乘。

台中捷運公司指出，捷運綠線平日尖峰時段每5分鐘1班、離峰時段每8分鐘1班，假日全日每8分鐘1班。另外為配合防疫，搭乘捷運請務必全程佩戴口罩，中捷公司也呼籲民眾遵守「捷運禮節」，包括站內及車廂內勿飲食、先下車後上車等。

《HiNet生活誌》報導，目前台中還有許多條捷運線在仍在進行規劃或施工中，綠線是最先完工的一條。整體設計以「迅捷綠軸、樂活台中」為主軸，因全線高架化，站體以「輕巧、簡明、通透」為三大設計原則，每個車站再結合在地特色，設計不同意象。

台中捷運綠線，從北屯至台中高鐵站，共有18個車站，其中松竹站、大慶站及高鐵台中站，同時也是台鐵或高鐵的轉乘車站。票價部分，5公里內皆為20元，5公里後，每2公里增加5元，單程最多50元。

《數位時代》報導，台中捷運綠線的車體和新北環狀線一樣，屬於中運量的鋼軌鋼輪系統車輛。每列車由2節車廂組成，單側配有10扇門，車廂間設有走道可供通行。每列車大約可乘載536名乘客。營運速度每小時平均32公里，最高速度可達每小時75公里。

另外車廂內部也呼應車站的輕簡設計，搭配了清新自然的粉綠色一般座椅、粉紅色博愛座，期望以可愛繽紛的馬卡龍配色，傳達台中的活力與溫暖。

做捷運遊台中，沿線景點看這裡

台中捷運明日即將開始試營運，台中捷運網頁引用台中市政府觀光旅遊局的資料，列出各捷運站附近的觀光景點，包括知名打卡景點彩虹眷村、烏日啤酒觀光工廠以及一中商圈等等。以下綜合台中捷運網頁、台中市政府觀光旅遊局的資料，整理數個觀光景點以及其對應的下車捷運站，讓民眾能開心搭捷運之餘，同時享受台中的各處名勝。

台中國家歌劇院

下車站：市政府

景點特色：以「美聲涵洞」概念，採用曲牆、孔洞與管狀等別具一格的設計，整棟建築完全沒有樑柱支撐，也無一處為90度牆面，顛覆了一般建築物的概念。建築之內有三座專業劇場，以及一個多功能空間「角落沙龍」

國立台灣美術館

下車站：南屯

景點特色：台灣唯一的國家級美術館，也是目前亞洲最大的美術館之一。周邊景點包括國立自然科學博物館、美術園道商圈、草悟道等知名景點，特殊的藝術氛圍帶動附近的藝文與商業活動，形成充滿文藝氣息的生活圈與觀光遊憩區。

台中市洲際棒球場

下車站：文心崇德

景點特色：可以容納1萬5000名觀眾，並且擁有嶄新的LED彩色大銀幕，場館內更可提供無線上網的服務，是國內首屈一指的國際棒球場。

一中商圈

下車站：文心崇德

景點特色：一中商圈亦稱一中街、一中街商圈、台中一中商圈，是位於台中市北區的大型商圈，範圍包含三民路、一中街、太平路、育才街與育才南街、北路。小吃攤、飲食店林立，是典型的大型學生商圈。

台中公園

下車站：文心崇德

景點特色：台中市重要的地標，公園內設有人工湖、亭台樓閣、曲橋等優美造景，還有露天音樂台、兒童遊戲區、網球場等多項遊樂設施，適合親子一同前往休閒運動。

天津成衣街

下車站：文心中清

景點特色：有如台北的五分埔、永和的中興街，台中的天津街也聚集了許多成衣批發商。第一次來這裡，會對地上堆滿的一疊疊以透明塑膠袋裝著的衣服感到新奇。

逢甲夜市（逢甲商圈）

下車站：文心櫻花

景點特色：位於逢甲大學側門，從文華路一直延伸到福星路，因其有著位於學區和接近市區的地緣關係，逐漸成為台中市夜市集團的龍頭。

國立自然科學博物館

下車站：市政府

景點特色：國家設立的第一座科學博物館，也是首座將自然科學生活化的博物館，亦是一處可以實地動手操作學習的知識殿堂。

阿薩斯雕像

下車站：文心森林公園

景點特色：大型裝置藝術─阿薩斯雕像，是美商暴雪娛樂公司（Blizzard Entertainment）於亞洲唯一的青銅雕像，由好萊塢知名台裔藝術家Steve Wang所帶領的30人團隊，耗時上千小時（逾9個月）完成。

Photo Credit：台中市政府

台中市眷村文物館

下車站：四維國小

景點特色：原為「北屯新村」，保存三棟具代表性的眷村建物。除了文物館展示推廣、眷村風味菜色與復古冰品小吃體驗及台式理髮外，將美感手作課程、文化創意市集導入時代感眷舍，讓民眾可以感受到眷村新舊融合的新風貌。

台中文學館

下車站：南屯

景點特色：以「台中文學」為主題，推廣在地文化，讓文學走進日常生活中，是台中第一座以文學為主題之公立博物館。

烏日啤酒觀光工廠

下車站：烏日

景點特色：台啤的三大酒廠之一，配合推廣在地文化，努力與地方發展觀光事業，希望啤酒研發技術及文物保存，未來將朝啤酒村的方向發展。

彩虹眷村

下車站：高鐵台中站

景點特色：鄰近嶺東科技大學，是條色彩繽紛、充滿童趣彩繪的巷道，繪製有色彩繽紛的人像、動物與色塊。許多遊客特地前往觀賞，也讓這個眷村熱鬧起來。

Photo Credit: 中央社 副總統賴清德（後坐者右3）曾到台中市彩虹眷村參訪，彩虹爺爺黃永阜（後坐者右2）開心相迎，並送上多幅自己的畫作給賴清德。

延伸閱讀：

新聞來源：

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：楊士範