中、日、韓等15國今簽全球最大貿易協定RCEP，整體關稅廢除率高達91％

全球最大自由貿易協定──「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）在今（15）日簽署，包括中國在內的15個成員國，整體關稅廢除率高達91％。本次RCEP的簽署，恐不利於自貿區以外的其他跨國企業，對台灣預期也將造成影響。

RCEP今簽署，橫跨15國逾20億人口的「超級經濟圈」正式誕生

《公視新聞網》報導，經過7年多的談判協商，全球最大自由貿易協定RCEP在今日簽署。包括中國在內的15個成員國，將會進一步深化整合亞太區域的經濟。但對缺席的台灣來說，可能會對國內傳統產業造成衝擊。外交部表示，由於RCEP是由中國主導，加入會有困難，所以目標將會放在爭取加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）。

第37屆東南亞國家協會（ASEAN）峰會（或稱東協高峰會）以及一系列的區域峰會，12日在越南首都河內拉開序幕，受到疫情影響，採取視訊會議進行。這一次外界關注的焦點，就是在會議中，由中國與亞洲14國在內的RCEP將會簽署，組成全球最大自由貿易區。

《經濟日報》報導，根據經濟部國貿局資料，即將簽署RCEP的15個成員國，GDP合計約25.6兆美元，占全球總貿易值29％，貿易量占全球27％，對台貿易值占更占我國總貿易值約58％。

東協原本就已和印度、中國、日本、韓國、紐澳各別簽署五個「東協加一」自由貿易協定（FTA），中華經濟研究院WTO及RTA中心副執行長李淳表示，即便印度這次並未參與，但RCEP就像是另外四個「東協加一」FTA的加強版，將會整合東協市場的經貿活動。

《中央社》報導，RCEP的簽署，進一步凸顯美國總統川普（Donald Trump）2017年退出跨太平洋夥伴協定（TPP）的決策失當，削弱美國反制中國透過經濟影響鄰邦的能力。這項挑戰很快會轉到新任美國總統當選人拜登（Joe Biden）頭上。

RCEP協定國，整體關稅廢除率高達91％

（中央社）中國、日本、東南亞國家協會（ASEAN）10國、澳洲等15國，今天舉行視訊高峰會簽署全球最大貿易協定RCEP，整體關稅廢除率高達91％。

《讀賣新聞》報導，日本、東協10國、澳洲、紐西蘭等15國今天即將簽署的RCEP，以工業產品為主，整體的關稅廢除率達91％，若汽車零件等關稅廢除，將有助汽車業者提升競爭力。

日本首相菅義偉昨天在首相官邸（行政中心）對媒體表示，簽署RCEP，可向全球宣傳日本擴大自由且公平的經濟圈的立場，盼與相關國家合作。

對日本來說，簽署RCEP是日本與中國、韓國首度簽署自由貿易協定。印度雖然2019年底退出談判，但RCEP 15國同意，印度可參與今後的會議。

有關RCEP的關稅廢除率，在考慮到參加國的經濟狀況下，允許各國有保護的項目，但關稅廢除率達整體項目9成以上，逼近「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）的水準。

RCEP會員國對日本產品的關稅廢除率，中國86％、韓國83％，其他國家是86％至100％。

具體來說，電動車（EV）的馬達、蓄電池零件、鋼鐵製品等列為撤除關稅的對象。出口中國的電動車用電池零件的關稅率（6％）在RCEP生效第16年廢除。透過遍及全亞洲的供應鏈，將更容易進行交易。

農產品也是，在中國頗受歡迎的日本產干貝、日本酒等的關稅將廢除。各國出口至日本的關稅廢除率為81％至88％（中國86％、韓國81％、東協10國等88％）。

日本重新調整稻米、牛肉、豬肉、乳製品等「重要5項目」，將這些從廢關稅對象剔除。日本政府對於可能與日本國內生產業者形成競爭的酒類，像是紹興酒、馬格利酒（韓國濁米酒）等的廢關稅，則是自RCEP生效後第21年開始。

Photo Credit: 中央社 RCEP簽署後，在中國頗受歡迎的日本產干貝、日本酒等進口商品的關稅將廢除。圖為福島產製的優質日本酒。

在規則方面，RCEP明載重視企業的自由活動，禁止或限制外商設管制規範或政府介入。例如迫使外商須進行技術轉移、要求電子商務交易的企業安裝電腦伺服器等設備等都禁止。這類的介入常是在中國投資或設廠的外商的隱憂。此外，針對智慧財產權的保護，政府有義務防止商標的惡意取得。

RCEP簽署後，至少要15個會員國過半數完成國會批准的程序才會生效。日本政府預定向2021年召開的國會提出RCEP批准案，期待RCEP早日生效。

中日、日韓兩組國家首次互降關稅，對台灣將造成什麼影響？

本次RCEP的簽署，恐不利於自貿區以外的其他跨國企業，台灣部分又是否會對相關產業造成影響？

《中央社》報導，中經院WTO及RTA中心副執行長李淳認為，考量RCEP的結構、國際政經局勢後，「對台灣有影響，但這個影響沒有想像那麼大」。李淳解釋，東協10國與中日韓紐澳之間已有實施生效的自由貿易協定（FTA），以及正在談判中的FTA，因此RCEP只是在既有基礎上「升級」，而且台灣出口至RCEP國家約7成金額的產品免關稅，影響相對有限。

台經院研究九所所長譚瑾瑜則指出，資通訊產業受惠於資訊科技協定（ITA），得以零關稅、暢通無阻，但中日韓以及東協勢必會因為簽署了RCEP，形成更為緊密的關係，台灣優勢產業要如何維繫競爭力，傳統產業又如何拓銷國際市場，將是後續應思考的課題。

《自由時報》報導，中華經濟研究院台灣東協研究中心主任徐遵慈受訪表示，RCEP國家大部份彼此已簽署自由貿易協定，唯一沒有自貿協定的是中國與日本、日本與韓國。中日、日韓這兩組國家在RECP之下，將首次互降關稅、互相開放市場，東北亞與東南亞經濟將因此整合，此發展對台灣有較大影響。

她說，若中日互降關稅（可能降至零），未來進入日本市場的台灣產品將面臨中國產品在關稅上的優勢。台灣仍用沿用WTO最惠國關稅，對台不利。同樣的，台灣和日本產品進入韓國，日韓彼此降稅，維持原關稅的台灣產品將失去競爭力。

延伸閱讀：

新聞來源：

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：楊士範