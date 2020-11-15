台新理專10年盜領客戶3億元史上最高，5種不良習慣當心成為「待宰肥羊」

台新銀行高階理財專員周姓男子，盜領經手客戶資金達新台幣3億元，為銀行史上最高額監守自盜案。刑事局經緊急蒐證完備後，確認周男涉嫌監守自盜，昨晚在新北市雙和地區拘提周男到案。

台新銀行表示，本案如有損及客戶權益，將負責保障客戶權益。對涉案同仁將依法究辦，絕不寬怠。

台新銀行理專監守自盜，10年吞客戶3億元史上最高

（中央社）刑事局今（15）日宣布破獲銀行史上最高額監守自盜案，台新銀行高階理財專員41歲周姓男子為填補長期投資虧損，竟盜領經手客戶資金達新台幣3億元，12日獲報後循線於昨晚將他逮捕。

刑事局今天舉行破案記者會，刑事局偵查第七大隊大隊長黃水願表示，日前有銀行業者報案指，其公司一名周姓理專涉嫌侵占銀行客戶帳戶金額，委託律師報案訴請偵辦。

據調查了解，台新銀行中和分行高階理財專員周男，在銀行任職財務理專10年，竟因長期投資炒期指虧錢，為填補投資虧損金額，藉推銷金融商品或藉口私下協助客戶投資之際，假藉方便業務作業為由，請客戶先在空白出款單用印、簽名，他再私下將客戶帳戶金額匯至自己親友銀行帳戶。

周男先以他人帳戶製造資金斷點，最後再匯回自己名下帳戶。

台新銀行日前接獲一名客戶致電要確認金額有無匯入帳戶，經內部稽核才發現周男竟異常從自己帳戶匯款給客戶，進一步清查發現周男所經手客戶有資金異常外流情況，且盜領金額高達3億元，隨即於12日緊急通報金管會並向刑事局報案。

初估受害者有3人，分別財損為2.4億元、5000萬元和1000萬元。

刑事局經緊急蒐證完備後，確認周男涉嫌監守自盜，報請台北地檢署檢察官指揮偵辦，昨晚在新北市雙和地區拘提周男到案，並查扣BENZ汽車1部、銀行存摺25本、信用卡20張、手機12支、金融卡6張、筆記型電腦5台及文件1批贓證物。

全案詢後依涉業務侵占、違反銀行法特別背信罪、洗錢防制法、詐欺、偽造私文書等罪嫌移送北檢偵辦。

《中時新聞網》報導，周男向警方坦承，這些年自己相當沉迷期貨指數，但總是投資不利，才想到挪用客戶的錢「加碼」想扳回，但卻愈輸愈多成了錢坑，此外，也有部分錢財被他拿去購買保時捷、賓士等，但有些車已變賣，好再投入期指投資。

《ETtoday》報導，台新銀行表示，本案經客户反應帳務有異常匯入，立即徹查並發現理專涉嫌挪用客户帳戶資金，隨即發出「重大偶發事件」通報主管機關，並已報請檢警偵辦。

台新銀行同時表示，本案如有損及客戶權益，將負責保障客戶權益。對涉案同仁將依法究辦，絕不寬怠。

銀行理專盜用客戶帳戶資金，光去年就開罰8家銀行

《自由時報》報導，金管會統計，因銀行理專人員盜用客戶帳戶資金，去（2019）年就開罰8家銀行，裁罰金額5510萬元，為歷年最嚴重。而今年以來不包括本次的台新銀行理專盜領案，已有3起，包括永豐、玉山及彰化銀行，都被開罰1200萬元，合計3600萬元。

金融業主管表示，銀行理專或行員挪用客戶資金並非一般犯罪事件，不僅衝擊存款戶對銀行的信任度，尤其多起理專盜用時間都長達數年、甚至超過10年，顯示銀行的內稽內控出了問題。以去年為例，共爆發10家銀行理專盜用Ａ錢事件。

《經濟日報》報導，為防範理專挪用客戶款項，金管會去年已備查銀行公會所報「銀行防範理財專員挪用客戶款項相關內控作業原則」（理專十誡），作為銀行業檢討、修正現行各項內部控制措施的指導性規範。

金管會提醒各銀行，應確實將「理專十誡」納入內部控制作業規範，內部稽核單位並應就相關執行情形，在明年第1季前完成查核，明年第2季前函報結果給金管會，查核結果也將列入未來金融檢查的重點項目。

小心被不肖理專、業務盯上——容易成為「肥羊客戶」的五種習慣

《關鍵評論網》作者麻辣咩便曾經撰文提醒，若擁有5種不好的心態或習慣，恐成為任人宰割的肥羊，不得不慎：

過度相信業務：有些不肖業務，會仗著客戶的信任，沒有每筆交易都得到客戶同意，甚至挪用客戶資金。建議至少一到兩年，關心一下自己的帳戶。 沒有盯緊自己的存摺印章及證件：不少客戶為求方便，又信任銀行人員，會把存摺印章留給業務或櫃檯人員，實屬不好的習慣。 交易的電話密碼、網路銀行帳號密碼要收好：自己的密碼、帳號務必自己收好。 不關心自己的對帳單，甚至送金單：不論面對保險業務抑或理專，當自己的現金繳出後，務必留意有沒有留下任何資金往來的證據。 和理專有金錢往來：最好是不要有任何資金的往來，包括借貸、私人投資等等，也是一種利益迴避。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：楊士範