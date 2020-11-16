簡介憂鬱症的常見類型：重鬱症、輕鬱症、冬季憂鬱症、產後憂鬱症

憂鬱症會以不同的形式出現，在此簡要地介紹幾種常見的憂鬱症類型，但其實在這些類型中又有多種嚴重且持續變化的特徵。

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重鬱症

是幾種症狀的結合，會干擾工作、學習、睡眠、飲食以及享受過去喜歡活動的能力。重鬱症發作可能一生只出現一次，但是通常會在一生中出現多次。

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輕鬱症

輕鬱症算是較不嚴重的憂鬱症，跟成長創傷經驗、人格特質與生活壓力事件關係相當密切，也容易合併「社交恐懼症」、「適應障礙症」、「創傷後壓力反應」等問題一起出現，發生年齡普遍遠低於其他憂鬱症，大約在二十歲左右。許多輕鬱症患者在某些時候，也會經歷重鬱症發作。

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產後憂鬱症

產後的輕度心理和行為障礙，且不能歸為其他類別。指女性在分娩後體驗到的強烈的、持續的、有時有功能損傷的憂鬱障礙。產後憂鬱症在新媽媽中的發生率為10-15%，一般在分娩後三個月內發作，持續三個月。

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冬季憂鬱症（季節性情緒失調［Seasonal Affective Disorder］，簡稱SAD）

一種憂鬱症的形式，它通常在秋季或冬季發作，在春季緩解。診斷要求患者在至少兩年裡，至少在寒冷季節發作兩次，且在其他時節從未發作。通常高緯度的居民比較容易發生。

參考資料

延伸閱讀

本文由小鬱亂入Depressy Trouble授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航