「罷免總統，比罷免市長還容易」：秘魯史上最大憲政危機，臨時總統上任僅5天在抗議聲中下台

南美國家秘魯週末不平靜，全國上周六（14日）爆發大規模抗議示威活動，上萬名民眾上街抗議前總統畢斯卡拉（Martin Vizcarra）被罷免，要求臨時總統梅禮諾（Manuel Merino）下台，遭警方以子彈和催淚彈壓制，造成2名年輕人不幸死亡。上任僅5天的臨時總統梅禮諾，旋即在昨（15）日宣布辭職，秘魯政府接下來由誰掌政沒有明確劇本，這個國家的憲政與民主，正面臨空前危機。

秘魯國會本月9日，以大比數通過罷免前總統畢斯卡拉（130名國會議員，有105人投票贊成罷免），指他在擔任地方首長期間，向開發商收受近64萬美元回扣，並且防疫不力。畢斯卡拉是一個中間派政治人物，在秘魯頗受民眾歡迎，過去也因反貪運動，多次槓上國會。

Photo Credit: AP / 達志影像 遭到罷免的秘魯前總統畢斯卡拉（Martin Vizcarra），9日於總統官邸宣布辭職。

畢斯卡拉雖然被因貪腐彈劾，但目前仍未被判有罪，秘魯國會是援引19世紀的一個條款（因道德淪喪的緣故罷免總統），以含糊的理由罷免了畢斯卡拉，並立即啟動交接程序，隔日（10日）便由國會議長梅禮諾（Manuel Merino）接下總統職務，成為秘魯4年內的第3位總統。

Photo Credit: AP / 達志影像 秘魯國會議長梅禮諾，接替臨時總統一職。

政治分析師Alonso Cárdenas告訴《美聯社》，這次罷免畢斯卡拉，顯示在秘魯「罷免總統，比罷免市長還容易」，對政治制度和國家信譽都有損害。國際組織也提出警告，認為秘魯國會此舉可能違反了憲法，並危及秘魯的民主。

梅禮諾就任總統以來，秘魯每天都有抗議活動，成千上萬的群眾上街，引發該國數十年來最大規模的抗議活動。

Photo Credit: AP / 達志影像 成千上萬名秘魯民眾在首都利馬集結，抗議總統被罷免。

雖然梅禮諾承諾在明年4月舉行新的總統選舉，但多數秘魯人並不買單 - 一半的國會成員正因涉嫌洗錢和謀殺罪受到調查，民調顯示多數的秘魯人希望能由前總統畢斯卡拉繼續執政（畢斯卡拉本來的任期是到明年7月），抗議活動也由原先的和平示威越演越烈。

上周六（14日）， 在秘魯首都利馬的示威活動釀成警民衝突， 抗議者向警察投擲煙火和石頭，警察則以警棍、橡膠子彈和催淚彈反擊，衝突在傍晚爆發，有2名年輕人喪生，其中一人24歲，另一名只有22歲。當地衛生單位指出，22歲的Jack Pintado，頭部遭到11次槍擊； 24歲的Jordan Sotelo，心臟附近則中槍4次。

當地的人權組織指出，14日當晚有112人受傷、另外41人下落不明。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

Photo Credit: Reuters / 達志影像 一名示威者受傷倒地，其他民眾試圖將他搬離現場。

2名年輕人之死，在全秘魯引發民眾憤怒，「梅禮諾的雙手沾滿了鮮血。我們孩子們的鮮血。」抗議者要求梅禮諾立刻下台，而讓他上台的國會議員們，也該負責下台。

舉國民怨，梅禮諾隔日透過電視發表談話，宣布請辭下台。他表示他的辭職是不可挽回的，並呼籲全國和平與團結。不過梅禮諾否認抗議活動是針對他而來，他稱是年輕人抗議失業，以及因為「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，簡稱武漢肺炎）的大流行而無法完成學業。

秘魯國會週日晚間開會決定誰將出任秘魯下一任總統。

而引發這場危機、被趕下台的前總統畢斯卡拉則警告，不要讓國會決定秘魯下一位領導者。

在秘魯，總統不是一個容易的職位

《彭博社》報導，自1985年以來，秘魯每位總統都被彈劾、監禁或刑事調查，唯一的例外是一個只任職8個月的臨時總統帕尼亞瓜（Valentin Paniagua）。

秘魯目前有2名前總統被軟禁，包括2011至2016年擔任總統的烏馬拉（Ollanta Humala），他被控因選舉而洗錢，是秘魯首位被起訴的前總統，烏馬拉目前正在等待審判，並被禁止離開秘魯。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 秘魯前總統烏馬拉（Ollanta Humala）2018年正準備離開黨部，遭到大批媒體包圍。

另一位是2016至2018擔任總統的庫辛斯基（Pedro Pablo Kuczynski），庫辛斯基涉嫌在擔任前總統托萊多（Alejandro Toledo，2001至2006年就任）政府部長期間，幫助巴西營建業巨擘奧德布雷契公司（Odebrecht）賄賂，讓這家公司取得2項合約，他在彈劾投票前夕下台，並於去年遭軟禁。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 涉嫌收賄的秘魯前總統庫辛斯基（Pedro Pablo Kuczynski）。

秘魯歷屆總統與建築商的往來十分密切。 去年年初，另一 前總統賈西亞（Alan Garcia）也因涉嫌收取奧德布雷契公司賄賂，讓這家公司取得大規模公共工程合約，在警方登門逮捕他時開槍自轟頭部，自殺身亡。

而9日遭彈劾下台的總統畢斯卡拉，也有媒體報導他在擔任州長期間，從2家建設公司收取64萬美元的賄賂，幫助他們贏得了公共工程標案。畢斯卡拉目前也被禁止離境。

不過梅禮諾下台後， 秘魯陷入更加不確定和法律混亂的景況。 除了憲政危機，秘魯武漢肺炎疫情也相當險峻，該國目前有超過93萬人確診、近4萬人死亡，同時也是拉丁美洲 濟衰退最嚴重的國家之一（國際貨幣基金組織（IMF）預計秘魯今年GDP將下降14%）。

Photo Credit: AP / 達志影像 秘魯民眾抗議臨時總統梅禮諾。

梅禮諾於抗議聲中下台後，前總統畢斯卡拉也要求秘魯最高法院裁決他的彈劾案是否符合法律程序。最高法院則表示，將在本週一至週三舉行聽證會。

新聞來源：