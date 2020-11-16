醫生，唔照腸得唔得？

文：陳家亮教授（中文大學醫學院院長，腸胃肝臟科專科醫生，堅持身兼行政、教學及診症工作，因走在前線讓他尋找改革方向，亦能身教學生，致力培育有醫德的良心醫生。）

「醫生，可唔可以唔照腸呀？」「飲瀉水好辛苦嘛！」「驗大便隱血冇嘢就唔怕啦？」「聽講可以驗血量度癌症指數？」「我怕生cancer，但我怕照腸又麻煩又辛苦⋯⋯」以上都是很多市民對預防大腸癌望而卻步的一些原因。

眾所周知，大腸癌是香港最常見的癌症，每年新症超過5,000宗，而死亡率亦是所有癌症中位列第二。大腸癌可以透過篩查，作預防或及早治療。大腸鏡固然是最準確，可是一般人害怕入侵性檢查，而且厭惡洗腸，因此未能普及使用。

大便隱血測試 患者或虛驚一場

大便隱血測試準確嗎？隱血是指大便有肉眼看不見的微量血液，從而推斷是否患上大腸癌。可惜腫瘤出血才會測到隱血，所以隱血測試的準確度只有七成左右。假陽性也經常出現，例如患有痔瘡或服用亞士匹靈的人士，都有機會出現假陽性，令患者虛驚一場。此外，我們知道瘜肉是大腸癌的前期，但瘜肉通常都不會出血，所以大便隱血測試不能檢測到瘜肉。

驗血液癌症指標可信嗎？CEA指數是一個已經採用了幾十年的所謂大腸癌指標，可是以CEA預測大腸癌，其準確度有如擲公字！我對這個指數非常有保留。

市面上也有不少癌症基因產品，有些產品提供過百個癌症基因，但利用這些基因去預測腸癌發病機會往往不切實際，因為帶有某些基因不代表你真的有大腸癌。

近年來一個新的測試，是從血液中量度大腸癌釋放的DNA。美國已批准應用這個生物標記，可是它診斷瘜肉的準確度未如理想，成本更高達港幣6,000多元。

Photo credit: shutterstock 大腸鏡連瘜肉都可以發覺。

用糞便細菌測風險

中大醫學院的腸胃科團隊發現，透過檢驗糞便內的細菌組合，可以判斷患大腸癌及瘜肉的風險，準確度比驗血或大便隱血更高。

大腸癌的形成，除遺傳因素外，環境的影響其實更重要。隨着飲食習慣變得西化，紅肉、加工肉和醃製食物越來越普遍。我們發現長年累月進食這些食品容易導致腸道微生態失衡，致癌細菌增加，反之抑制癌病的好菌會減少。在如此失衡的情況下，腸道便會長出瘜肉或甚至演化成大腸癌。

中大的科研團隊發現，透過分析糞便的腸道微生態，可以檢測出大腸癌，準確度超過九成；更可以偵測大腸瘜肉，準確度也超越八成。利用這項嶄新技術，我們可以更準確地預測瘜肉及大腸，減少不必要的大腸內窺鏡檢查，亦可以縮短大腸鏡的輪候時間，讓高風險人士受惠。

既然腸道微生態失衡是導致大腸癌的重要原因，將來我們可以透過改變腸道細菌組合和比例，令腸道變得健康，有機會降低大腸癌的風險，從而改變你的命運。

這些研究的成果，是中大醫學院腸胃科團隊多年來的努力，有望於下年提供給廣大市民，期望可以惠及香港，以至其他地區的人士。

一直以來，香港都被視為以金融為中心的城市，科研似乎不是本地的強項。事實上，香港有很多傑出的科研人才默默地日以繼夜工作，他們的科研成果為生活及醫療帶來劃時代、甚至革命性的改變。

我為香港有這樣的科研成果感到驕傲，也極之珍惜這群默默耕耘的科研人員。隨着社會更多討論科研發展，期望有更多年輕人加入這個行列，繼承前人給我們奠下的優良基礎，並發揚光大。

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責任編輯：Alvin

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