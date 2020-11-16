不滿臉書、推特言論審查，川普帶領百萬川粉轉戰社群新天地：Gab與Parler

隨著民主黨拜登獲得超過半數選舉人票，激烈的美國總統大選暫時也告一段落。但美國現任總統川普新一波社群活動，可能現在才要開始發酵，他的新天地叫做：Gab與Parler。

眾所皆知過去四年以來，美國現任總統川普一直很不滿Facebook、Twitter的言論、新聞政策，尤其到了這次的大選前更是因Facebook、Twitter事實查核機制，還頒布行政命令縮限美國《通訊規範法》第230條規定的平台責任保護，並不斷揚言廢掉第230條。

但同時為了突破Facebook、Twitter限制，川普開始積極經營Parler、Gab這兩個言論查核沒那麼嚴格，並逐漸受到右派、保守派歡迎的社群平台。隨著選舉失利Parler的下載量也開始爆增，光是11月3日（選舉日）至11月8日之間，Parler在美國就被下載了980,000次（Google Play與App Store加總），總下載數來到約360萬次。

另一方面，雖然Gab受到Google Play、App Store封鎖未能上架（因此不知道實際下載數但有Web版），而且跟川普Facebook、Twitter帳號本身的按讚、愛心數還有相當大差距。但Gab跟Parler顯然已經一起成為川普新寵，同時吸引了大批右派人士進入，並變成包括「Stop the Steal」等反對選舉結果的社交樞紐。

分別截自 Facebook、Twitter、Gab

你可以看到，川普經營Gab跟Facebook、Twitter幾乎一樣積極（應該有團隊作業），但Gab會同時提供有利川普跟保守派有利的「Breaking right now」新聞頁面。另一邊川普雖然經營Parler沒有那麼積極，但還有TeamTrump這個官方競選帳號幫忙。Parler執行長John Matze之前還力挺川普，稱Twitter在川普的帳號使用警告標籤「非常荒謬」。

由於川普認為質疑部分地區計票有瑕疵，Twitter也確認川普將失去「公共利益例外」政策（public-interest exception）保護，可以預測Gab與Parler（以及台灣人也很熟悉的Telegram）將會在川普接下來的提告、抗議活動中，扮演越來越重要的發聲角色。

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本文經Inside硬塞的網路趨勢觀察授權轉載，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航