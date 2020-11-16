訂單滿載：台積電股價登484元創新高、市值突破12兆元

（中央社）美股道瓊指數上週五（13日）大漲近400點，台積電ADR漲3.79%，收93.22美元，創歷史新高，台積電今（16）日股價早盤達新台幣471元，刷新歷史新高價，市值達12.21兆元。

台積電決定明年1月1日起調整薪資結構，部分變動薪酬將轉換為固定薪酬，固定薪酬將調高20%。儘管調整前後員工整體薪酬變動不大，市場認為，台積電大舉調高固定薪酬，展現對未來營運表現的高度信心。

蘋果（Apple）公司擴大自主研發晶片，法人預期，台積電營運可望受惠，繼iPhone、iPad處理器後，蘋果專為Mac設計的M1晶片也由台積電5奈米代工生產，明年蘋果處理器出貨量可望增加19%。高通（Qualcomm）、超微（AMD）、聯發科與輝達（NVIDIA）需求暢旺，此外，英特爾（Intel）處理器委外代工趨勢日益明朗，都是台積電未來營運成長動能。

台積電美國存託憑證（ADR）上週五開高走高，終場收在93.22美元，漲3.4美元，漲幅3.79%，創歷史新高。台積電今天在市場買盤湧入下，股價同步走高，早盤達新台幣471元，漲9元，刷新歷史新高價，市值增加2333億元，攀高至12.21兆元。

台積電大漲，張忠謀身價水漲船高

台積電股價再創歷史新高，台積電創辦人張忠謀退休後若未賣股，迄今持股市值達594億元，較退休當時大增逾300億元。

張忠謀在2018年6月5日台積電股東常會後退休，交棒予台積電董事長劉德音與總裁魏哲家兩人，當天台積電股價收在229元，市值5.93兆元。

台積電在劉德音與魏哲家帶領下，製程技術不斷精進，今年下半年5奈米大量出貨，營運延續成長趨勢，今年營收可望大增3成，可望續創歷史新高。

台積電晶圓代工龍頭地位穩固，法人預期，台積電可望接獲晶片大廠英特爾（Intel）晶片組代工訂單，未來營運應可維持穩定成長趨勢。

隨著市場資金不斷湧入，台積電股價頻創新高，今天盤中一度達475元，改寫歷史新高價，市值攀高至12.31兆元。張忠謀退休後，台積電股價大漲246元，漲幅達1.07倍，市值大增約6.38兆元。

張忠謀退休時持有台積電1.25億股，他在退休後若未賣股，持股市值將自286億元攀高至594億元，增加約308億元。劉德音目前持有台積電1291萬3114股，持股市值61.33億元；魏哲家持有台積電717萬9207股，持股市值34.1億元。台積電大股東行政院國家發展基金管理會持股16.537億股，持股市值自3787億元，攀高至7855億元規模，增加約4068億元。

Photo Credit: 中央社

台積電赴美投資，經濟部將召集聯席審查

美中貿易戰帶動全球供應鏈重組趨勢，晶圓代工龍頭台積電日前拍板，砸35億美元赴美設廠，外界視為指標意義，也因為金額龐大，這項投資案須經由經濟部投審會聯席審查，一旦通過後，將宣告著台美供應鏈揭開新頁。

TSMC okays $3.5 bn investment in Arizona. Good news! https://t.co/yNfUDsr0GX — Bonnie Glaser / 葛來儀 (@BonnieGlaser) November 10, 2020

台積電日前宣布，將在美國亞利桑那州投資35億美元，設立5奈米12吋晶圓廠；決定一出，外界均認為，美中貿易戰升級為科技戰，如何掌握關鍵零組件成為牽制對方策略之一。對照台積電晶圓代工全球市占率逾5成，拉攏台積電，成為關鍵一環。

仔細觀察台積電創辦人張忠謀談話，早在去年11月運動會，他就提到，「當世界不安寧，台積電將變成地緣策略家的必爭之地」。如今，在美方喊出重組供應鏈政策之下，台積電赴美腳步跟著邁開。

經濟部次長林全能認為，台美合作是持續的，台灣在產業供應鏈上一直是值得信賴的合作夥伴。此外，日前貿協與美國在台協會（AIT）共同舉辦美國商機日，商務部代理次長森薩（Joseph Semsar）就公開對台積電赴美投資一事，認為是台美經貿關係加溫最佳例證。

不過，赴美投資前，台積電仍需要將投資計畫書送交投審會，將由投審會召集工業局、金管會證期局、央行、勞動部等部會聯席審查，了解資金來源、財務狀況、投資內容，以及是否有勞資糾紛紀錄。按照過去投審會審查台積電赴海外投資歷史紀錄，也就是到中國設立晶圓代工上海松江廠、南京廠，多半花2、3個月審查完成，並且過關，這次赴美投資，其敏感度低於赴中國投資，外界預料，經濟部同樣不阻擋。

投審會官員表示，一旦送審通過，將是台灣近8年來最大的對外投資案，前一個投資案是2012年聯發科以新台幣1128億元合併晨星半導體。

未來美國亞利桑那州新廠，將是台積電在海外第3座晶圓廠，前2座分別位於中國上海與南京。

延伸閱讀：

新聞來源：

責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：楊士範