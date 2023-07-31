《外役監條例》修法三讀通過：10年以上重刑不能參加遴選、重大經濟犯須先繳回犯罪所得
我們想讓你知道的是
此次修法擴大排除不得參加遴選資格，新增故意犯罪致死、最輕本刑十年以上有期徒刑之重罪，包含妨害性自主致重傷或致死者、殺人者、使他人因重傷而致人於死者、強盜罪而致人於死等，都不能參加外役監遴選。
立法院今（31）日三讀通過《外役監條例》修正草案，修正重點包括修正遴選要件、提高遴選門檻、增列淘汰事由、嚴審返家探視要件。法務部表示，針對單純施用、持有毒品的外役監受刑人，將以全面驗尿等具體措施加強管控；同時會全盤檢討修正縮刑制度。至於外役監遴選會議，除維持現有書面會議紀錄外，亦將錄音錄影。
2022年8月明德外役監囚犯林信吾，返家探親卻逾期未歸、並於期間殺害2名員警，震驚社會；今（2023）年7月，涉入夜店殺警案的受刑人易寶宏被遴選至外役監，引發基層員警不滿、輿論譁然，才使得《外役監條例》修正草案的進程再度受到檢視，加速修法進程。今天在臨時會通過修法。
遴選條件加嚴，10年以上重罪不得參加遴選
遴選要件現行的規定為「受有期徒刑執行逾2個月」，本次修法後將為「至少須執行逾1/3、累犯逾1/2刑期，於可提報假釋前一年」，且在監行狀善良，無危害公共秩序、社會安全之虞者，方得參加遴選，並刪除以累進處遇級別作為遴選條件之規定。
此外，擴大排除不得參加遴選資格，新增故意犯罪致死、最輕本刑十年以上有期徒刑之重罪（包含妨害性自主致重傷或致死者、殺人者、使他人因重傷而致人於死者、強盜罪而致人於死等）、犯《組織犯罪條例》第3條第1項前段等罪、犯槍砲彈藥刀械管制條例、犯兒童及少年性剝削防制條例部分條文之罪、另案經法院宣告合計已逾有期徒刑5年、犯刑法的妨害公務致重傷、加重剝奪行動自由罪、犯人口販運罪等。
另外，也排除製造、運輸、販賣、轉讓等毒品犯罪，惟考量現行毒品刑事政策已轉趨以治療代替處罰，僅單純持有及施用之毒品犯始得參與遴選至開放式機構接受戒癮治療，俾利復歸社會。
貪污與重大經濟犯繳回不法所得才可以參加遴選
另外國民黨團與時代力量黨團均主張，增加《貪汙治罪條例》或重大經濟犯罪，未依法沒收或追繳犯罪所得者不得遴選，最終表決通過民進黨立院黨團所提修正動議；犯貪污截留公款罪或重大金融案件之罪，須繳回犯罪所得才可參與遴選。
時代力量黨團對於此修法結果表示表達肯定，不過也對幾項未能達成的結果表達遺憾，包括遴選程序更加專業，遴選審查納入心理專業、社工人員。以及希望提高環境犯罪遴選門檻，比照重大經濟犯罪，未繳回犯罪所得禁入外役監。
通過的法條明定，犯《貪汙治罪條例》第5條第1項之罪或犯《證券交易法》、《銀行法》、《金融控股公司法》、《票券金融管理法》、《信託業法》、《信用合作社法》、《保險法》、《農業金融法》、《證券投資信託及顧問法》之罪，其最輕本刑為7年以上有期徒刑者，均不得參與遴選；但無犯罪所得或其屬個人犯罪所得已全部依法沒收或追徵者，不在此限。
針對原本就在規定內的《性侵害犯罪防治法》、《家庭暴力防治法》部分，新增「違反保護令罪」也不得進入外役監。
有哪些情形，須回到一般監獄？
新法也規定，受刑人有下列情形者，外役監應報請矯正署核准後，解送其他監獄執行，包括妨害外役監秩序或安全的行為或怠於工作，情節重大；違反返家探視規定，情節重大；或是受傷或罹患疾病，致不適於外役監繼續執行；以及其他重大事由，不宜於外役監繼續執行。立即移回一般監獄，收回已得之縮刑，確保社會安全。
另外現行條文原規定，受刑人「作業成績優良者」，得許於例假日或紀念日返家探視。三讀通過條文則修正為，受刑人「在監行狀善良且無危害公共秩序、社會安全之虞」，得許於例假日或紀念日返家探視。
至於其他消極要件部分，三讀條文針對現行規定作修正部分文字，包括正在執行撤銷假釋的殘餘刑期、假釋中再犯的徒刑者，另案經法院宣告合計已超過有期徒刑5年者，均不得被遴選進入外役監。
延伸閱讀
- 了解「外役監」設立的初衷：真正需要討論的問題不是存廢，而是如何改善
- 明德外役監7月試辦新定位監控計畫：受刑人返家探視、外出工作配戴「電子手環」
- 發生殺警案就要廢除「外役監」是因噎廢食，為什麼要讓受刑人可以返家探親？
- 監所關注小組：外役監「逃脫」的比例算高嗎？《外役監條例》該怎麼修才能達到效果？
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
核搞編輯：翁世航
Tags：
格斯科技力推台灣國產「軟包電芯」技術，為什麼讓歐日印等多國業者搶著合作？
我們想讓你知道的是
格斯科技今日落成啟用的全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯科技（GUS）今（26）日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，力推「軟包電芯」技術，成為市場矚目焦點。其合作夥伴橫跨歐日印多國，已簽署多筆合作備忘錄（MOU），電池芯技術實力備受肯定，而這也是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠落成，年產能全開可望達到600萬顆電池芯。
格斯科技力推「軟包電芯」
格斯科技26日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，象徵台灣鋰電池產業進入新的里程碑。而本座工廠是台灣首座GWh規格電池芯超級工廠，主攻鈦酸鋰（LTO）及高鎳三元材料系統，而其對大的特色就是「台灣國產的軟包電芯技術」。
什麼是軟包電芯？這和我們所認知的硬式方罐、圓柱電池，非常不同。軟包電芯的優點包含：高能量密度、大容量減少組裝成本、低溫昇相對也會更安全。
格斯科技鋰電池新創團隊原先專注於各式材料與電池的開發。直到2017年，他們利用分析材料優勢並集結國內⼈才成功轉型成為電芯製造商，配合政策落實環保且多元的能源應用，近年終於有了階段性成果。
格斯合作夥伴橫跨歐日印等國
格斯科技於典禮上宣布，與多家國際夥伴簽署合作備忘錄，分別有英國Echion Technologies、挪威Beyonder及印度Midwest Energy Pvt. Ltd。未來，格斯將與這些國際夥伴在電池芯負極材料、儲能設備及原物料等不同面向展開合作。
格斯董事長張忠傑表示，格斯以Made in Taiwan（MIT）為自豪，此座台灣首座GWh的鋰電池超級工廠從設計、製造流程以及場地規劃都是在地。
格斯指出，自主技術開發的鋰電池兼具高安全性、高倍率放電、高蓄電力、寬溫域的工作溫度區間及長循環壽命等特性，搭配高度客製化的優勢，使格斯科技符合國際整體發展趨勢。
格斯早於2022年與歐洲頂規電動車電池研發公司InoBat Auto進行合作，此外還有日本鐘淵化學（Kaneka Corporation）電子研究所鋰電池團隊。
值得注意的是，日本企業東芝集團（TOSHIBA）東芝電池事業部統括部長岡田好広（Okada Yoshihiro）也到聲援表示：「東芝長年將與日本友好的台灣視為最重要的客戶區，同時也致力於利用東芝的電池技術和產品解決台灣的各種問題。」除了東芝，巴西礦業業者、成運汽車、鴻海MIH聯盟、中華汽車等都派員代表出席。
全台首座GWh級規格電池芯超級工廠
今日落成啟用的電池芯廠房，是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯強調，廠內設備經改良後每年可節省超過7000萬度電；廠區同步設有廢水回收再利用機制，有效節省水資源；廠區更嚴格執行碳足跡檢驗以符合國際標準。
張忠傑說，格斯有核心技術，未來將以高階與客製化的研發能力，讓台灣在國際能源市場中可以佔領關鍵地位，世界將看到台灣電池研發創新力及製造實力。
格斯技術獲得國外肯定，中國挑戰仍強大
中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳於啟用典禮中強調，電池是未來產業的兵家必爭之地。去（2023）年10月政府組織的電動車國家隊，格斯科技就是其中一員。當時在美國辦形象展，格斯的科技引起了美國議員的注意，甚至邀請董事長張忠傑單獨會談，盼能夠促成更多的合作。
黃志芳透露，他跟董事長張忠傑才剛從德國回到台灣。他們用一個禮拜的時間，拜訪德國所有的最重要的車廠，像是賓士、福斯和保時捷等大廠，受到高度關注。
他強調，格斯的優勢是電池可以充一萬次，卻還能保持穩定安全，一般電池都會有安全的問題，容易著火。他說：「格斯科技在這方面，是比其他的電池勝出了太多太多。」
此外，台灣中油董事長李順欽指出，今（2023）年2月8號，於高雄有一座鈦酸鋰（LTO）材料電子負極材料的工廠，舉行了上樑典禮，未來這些材料也會供應給格斯。
不過，面對中國的強力競爭也有相當危機，需要產官學共同努力。台灣電池協會理事長楊敏聰直言，台灣的電子產業的總產能，實際上可能不到15個1GWh。台灣和中國差了50至100倍，呼籲政府要給予更多協助，如租稅獎勵等，否則很難對抗中國以國家之力發起的價格戰。
延伸閱讀
- 台灣業者如何切入全球電池產業鍊？借鑑台積電，共創多元化電池芯解決方案
- 中國掌握全球電車電池半壁江山，寧德時代市占近4成，再以「麒麟電池」奪2022最佳發明
- 台泥旗下電池廠能元科技轉虧為盈，研究電池回收再進軍電動飛行器市場，台北到桃園只要12分鐘
- 王永慶的電動車夢：「台塑新智能」整合集團5大企業，組國家隊進軍新能源市場
- 鴻海電動車電芯中心高雄動土，聯手4台廠打造本土供應鏈，力抗中國電池產業大軍
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
核稿編輯：翁世航