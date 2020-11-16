【關鍵時事】「怕麻煩」的客戶，就是理專監守自盜的溫床

文：理專阿哲

2020年11月，台新銀行周姓理專涉嫌監守自盜近三億元，犯下銀行史上金額最高的盜領客戶存款案。

近幾年來，金融犯罪的數量快速成長，受害者從數位銀行客戶，到上萬名廣大投資人，甚至連消費者也無一倖免，包含Facebook、LINE等社群平台上，每天都有無數的高價商品廣告，販售不合理的價格，其中甚至包含非法博弈的宣傳。

相信看到監守自盜的案例，許多人都會批評說這些不法人士就是「害人賠錢」或「騙別人錢」，但探究問題的核心，出現這樣的狀況，都是理專一手造成的嗎？

事實上，金管會在2020年10月份，就已要求各大銀行在營業場所撥放宣導短片，宣導以下：

請勿將印章及存摺存放於銀行 請勿貪圖便利簽空白文件 請詳實檢查對帳單

既然已經再三宣導了，為什麼類似事件還是層出不窮？

因為台灣有太多的人，根本就不聽政府的宣導。

首先必須重申，犯案的理專絕對是錯誤的，但請大家再重新想一次政府的宣導內容，因為台新銀行的案例，就是客戶為理專簽屬大量空白單據所造成的。

雖然有少數銀行員工確實會誘騙客戶，但為了配合政府政策，銀行都會對理專施壓，要求不得留下客戶的印章存摺或預先簽單，然而，有些存戶其實會以「別家都可以」為名來威逼理專，要求理專做到存戶要求的事情——例如先簽單，之後由理專自己下單，就為了貪圖方便。

由於理專有業務壓力，也擔心客戶在未來需要來回簽名造成麻煩而影響業績，許多違法人士最初其實就只是順應客戶的要求，但在某一天突然發起了貪念，於是就發生類似這次台新銀行這樣監守自盜的案件。

詐騙無所不在，多數人都是正當的過生活，但有心詐騙的人，總會運用大家的信任或貪圖便宜、金錢、便利的心態操弄，被詐騙的對象也不分年齡和學經歷，只要不注意，大家都會被各種形式的詐騙。

當小到銀行員工，大到社會領袖，都開始運用職務之便詐領高額資金，我們能做的便是「在意」政府的宣導，對生活周遭時時「警惕」，對周遭親友更多「關心」。想想看在高速公路佔用內側車道的汽車駕駛，政府即使不斷宣導，不聽的人還是不聽，在道路上成為車禍的隱憂，在銀行裡，則成為不法人士動手腳的源頭。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航