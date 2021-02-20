好好保護你的膝蓋，「關節軟骨」從你國中開始就不會再生了

文：韓德生（台大醫院北護分院醫療部主任，除擔任復健科主治醫師外，亦享受「得天下英才而教之」的台大醫學系臨床助理教授之教學工作）

上過國中生物課的讀者，都應該知道海星的腕足被切斷後能新生、被切掉頭的渦蟲甚至可以再生出一個頭。然而隨著演化愈趨複雜，細胞再生的能力會逐漸降低。以人來當例子，手指被切斷了，大概很難再生出一根新的來，更別提新生一顆腦袋了！

不過仍有許多人類細胞保有再生能力，像是骨髓中的造血細胞，或是腸子的上皮細胞，他們必須每日不停的分裂才能維持正常生理功能。再比如說肝臟因為腫瘤而接受手術被切掉了一半，仍然能再生回原來的尺寸；也因此活體捐肝得以進行。

那麼，軟骨組織呢？讓許多老人困擾的膝蓋疼痛，正是由於軟骨磨損造成的退化性疾病，醫學界用盡方法希望能促進軟骨的再生，電視上也不時看到讓你軟骨新陳代謝成功的廣告。究竟，是否能讓退化的老人或是受傷的年輕人，能重新擁有健康的膝關節，重享彩色的人生呢？

2016年7月6日出刊的《科學轉譯醫學期刊》（Science Translational Medicine）有一篇精彩的研究：利用碳14定年的方法驗證軟骨的再生能力。只可惜，結果可能要讓你大失所望了。

碳14定年法常被用於考古學研究，碳14是碳元素中具放射性的同位素，其佔所有碳元素的比例在不同時期有特定的比例。活的生物體會不斷攝取自然界中的碳（主要來自大氣中的二氧化碳），在穩定代謝狀態下，碳元素會以有機化合物的形式固定於生物體內。體內碳14所佔的比例，應與當時大氣中碳14的比例相同。

當生物死去時（或不再代謝時），碳原子不再有機會進入身體內，碳14所佔的比例便會一直維持在死亡那一天的比例。由於近百年核子試爆頻繁，大氣中碳14比例有著精準的紀錄，我們可以輕易對照出一塊生物組織停止代謝的時間。

軟骨組織（cartilage tissue）屬於結締組織（connective），組織內沒有血管，且代謝率低，以致修復困難。主要由軟骨細胞（chondrocyte）及其所分泌的大量細胞外間質（extracellular matrix）所組成。

細胞外間質的主成分是膠原蛋白（collagen），由三條胺基酸長鍊互相螺旋纏繞而成，擁有極佳的抗張性（anti-tensile），是軟骨、肌腱、韌帶的主要成分。糖胺聚糖（glycosaminoglycan）則屬於多醣類，具吸濕性及抗壓性（anti-compressive），常聽到的軟骨素（chondroitin）、玻尿酸（hyaluronic acid）皆為此類化合物。

依憑碳14定年的原理以及軟骨組織的特性，一群丹麥的科學家（包括骨科醫師、腫瘤科醫師及天文物理學家）收集因退化或腫瘤接受人工膝關節置換術，或截肢切下的脛骨端軟骨組織，包括15支退化磨損膝關節及八支正常膝關節（來自七位腫瘤截肢病患及一位捐贈大體），分析其中膠原蛋白與糖胺聚糖中碳14之比例，並加以定年。

經過酵素分解、分層與純化，他們發現：位在膝關節中央位置的軟骨，其膠原蛋白平均停留在11歲時的碳14比例；膝關節周邊的軟骨則平均停留在13歲，且退化組和正常組兩組間無顯著差異。這表示在13歲之後，軟骨便不再發生含碳化合物的新陳代謝！另一方面，糖胺聚糖的碳14比例，均接近手術取樣時之碳14比例，表示其合成持續終生。

這個實驗證實了「膝蓋軟骨無法再生」的事實。然而，軟骨組織真的在任何狀況下都沒有辦法再生嗎？此研究並沒有回答這個問題。目前再生醫學界仍嘗試利用以下三種方法，促進關節軟骨重建：

修整法：被視為保守治療，利用關節鏡技術將裂開的部分縫補、碎片的部分移除。 重建法：或稱組織工程法。取出自體軟骨細胞，利用組織培養技術，在體外「養」出一片新的軟骨組織，再經由手術移植回膝關節。 修復法：利用關節注射適當的軟骨生長因子，或是直接在軟骨上鑽洞，讓骨髓中豐富而多樣的生長因子流入關節腔，達到軟骨再生的目的。生長因子的注射可以利用高濃度糖水刺激誘發（prolotherapy，增生療法）、也可抽取病患富含血小板的血漿（platelet-rich plasma, PRP）、甚至是幹細胞療法。

許多研究也發現上述再生方法，的確會增加膠原蛋白合成。然而這些膠原蛋白是否會加入軟骨組織提供緩衝力，還是只出現在關節液中，遲早還是被代謝掉，則仍有賴進一步研究。

Photo Credit: 科學月刊

此外，正常狀況下，軟骨組織的含水量可視為是軟骨健康程度的一項指標。糖胺聚糖與含水量相關。本研究發現糖胺聚糖終生皆可被合成加入軟骨組織，若經由適當的再生治療，增加糖胺聚糖的合成，或許可以增加軟骨的耐壓力。此點也有待進一步生物材料力學研究證實。

再者，此研究尚無法回答「軟骨在青春期前是否有再生的能力」。應可思考在青春期前藉由適度運動鍛鍊肌肉骨骼系統，趁年輕存老本，待成年後才有足夠的軟骨組織可用。

此研究結論是：不論有無退化，關節軟骨在成熟後便不再進行膠原蛋白的合成。這在告訴我們：「預防勝於治療」，青春期前多鍛鍊，成年後注意保養才是王道；等到膝蓋開始退化了才進行的處置，可能都嫌晚了。

不過，本研究也未否定常用的再生醫療，讓醫學界仍有持續研究軟骨再生的潛力與空間，這正有待各位聰明讀者的接續努力來發現。

參考資料

Heinemeier, K. M. et al., Radiocarbon dating reveals minimal collagen turnover in both healthy and osteoarthritic human cartilage, Science Translational Medicine, Vol. 8: 346, 2016.

Tuan, R. S. et al., Cartilage Regeneration, Journal of the American Academy of Orthopaedic Surgeons, Vol. 21: 303-311, 2013.

Verzijl N. et al., Age-related accumulation of the advanced glycation endproduct pentosidine in human articular cartilage aggrecan: The use of pentosidine levels as a quantitative measure of protein turnover, Matrix Biology, Vol. 20: 409-417, 2016.

本文經科學月刊授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航