《天竺鼠車車》 ：超現實世界，治癒了心靈

天竺鼠與汽車，這兩樣不相干的東西，竟然可以融為一體？

在朋友推薦下，我「不小心」按下超連結，觀看了一集《PUI PUI 天竺鼠車車》，然後就不能自拔，連續看了三集，內心莫名奇妙地產生一種「囉囉攣」的感覺，期待著第四集。

《天竺鼠車車》是一部另類的日本動畫，大部分畫面都不是繪畫出來，而是利用相機拍攝出一連串的相片，再快速地播放，就像我童年時很喜歡的《超級無敵掌門狗》。

不得不佩服導演見里朝希的創意，竟然創作出「天竺鼠警車」和「天竺鼠救護車」這些天馬行空的角色，為汽車注入可愛的靈魂，而聲效更由真實的天竺鼠配音，真實感十足。

軟綿綿的天竺鼠車車，柔和的配色，再加上好像玩具一樣的城市設計，讓人回憶起童年的快樂。這個超現實世界，治癒了我們心靈。

故事方面也是很搞鬼過癮，劇情圍繞天竺鼠車車的日常生活，例如塞車、遇上劫匪、天氣酷熱等等。每集結局往往令人有意想不到的驚喜，在此不劇透了，總之就是超現實的荒誕，打破成年人腦海內的框架，非常衝擊。

風格甚至有點「怪雞」，會加入真人角色參與演出，就連導演見里朝希也在動畫中客串演出。每集只有兩、三分鐘，沒有對白，也足以令觀眾非常難忘。

如果你工作累了，不妨看看減壓，或許你會立即成為粉絲！

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責任編輯：Alvin

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