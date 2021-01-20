港股大時代來臨，投資者喜懼參半

（中央社）香港股市近日在中國大陸資金的追買下，各類股票尤其是中資企業股飆漲，散戶投資者紛紛獲利；市場上，有人形容「大時代」已經來臨，投資者卻是喜懼參半。

在大陸熱錢的湧入下，恆生指數昨天（19日）飆漲779點或2.7%，收盤報29642點，全日交易額高達3015億元（港幣，下同）——大陸熱錢佔1/3，打破了5年前2900億元的單日成交紀錄。

在港股創下單日成交最高紀錄前，大陸資金實際上自去年底已經陸續流入港股，以致踏入1月，港股每天成交額大都超過2000億元，較去年中的日均交易額不超過1000億元，資金的流入相當充沛。

最近流入的大陸熱錢大都集中購買中資股，帶動各類中資股上揚，這些股票有新經濟股如騰訊、美團和微盟，手機股如小米，藥股如石藥集團，券商股如中金和中信託、保險股如中國太平，以及房地產股如中國恆大。

在這些熱錢的帶動下，恆指從一個月前的26000點水平上升至昨天的29600點水平，揚升了3000餘點。

對於恆指在短時期內暴漲，無論是報章、市場分析師和投資者都形容這是「大時代」的來臨。

港人所以使用「大時代」來形容股票的瘋漲，源於90年代初無線電視台播放的一部電視劇。這部電視劇由藝人鄭少秋主演，故事以香港70年代到90年代的股票及金融市場為主軸。 在電視劇中，港股大起大落，大起固然令散戶投資瘋狂追買，大落卻導致不少人「家破人亡」。此後，每當港股出現瘋漲，社會上都以「大時代」來形容這股氛圍，背後也暗示著港股可能會暴跌。

對於「大時代」近日重臨，報章和市場分析師普遍有以下看法：

一、相對於歐美和亞太地區主要股市，港股較為便宜，平均本益比（PE）只有13倍，可以追落後。

二、大陸早前新成立了不少基金，這些基金看好港股便宜，紛紛南下買貨，以配置資產。

三、去年底，美國打擊中資企業，列出一些美資禁售名單，當中包括在港上市的中移動、中聯通和小米等。但在美資放棄這些股票之際，大陸資金卻趁低買進，填補了美資的流出。

港股在昨天大漲779點後，今早沒有稍停，截止早上10時20分，恆指持續飆升約300點，散戶投資者繼續亢奮。

對於港股今後走勢，媒體和市場分析師看法分歧，一些評論指出，港股「大時代」曾先後於2015和2019年出現過，恆指在短時間大幅飆漲後，不久迅速急跌，結果散戶投資者成為「大閘蟹」，市場「滿江紅」，於是提醒投資者有所警覺。

但也有評論認為，港股本益比仍低，港股有餘未盡，「大時代」沒有這麼快結束，散戶投資者不妨跟勢投資，以免錯失良機。

面對「大時代」的來臨，一些散戶投資者也是喜懼參半，一方面樂於趁此大賺一筆，但也怕走進了「俄羅斯輪盤」，哪一天熱錢突然離去，自己成為別人的點心。

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責任編輯：Alvin

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