跨國供應鏈出走，中國嚴守「清零」政策成越南疫後經濟福音
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與中國不同，越南已基本抑制住COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）大流行瘟疫。現在，該國經濟期許在近些年的成功基礎上更上一層樓。短期前景看好。不過，中期前景如何？
文：Rodion Ebbighausen
中國嚴厲的抗疫政策成越南經濟的福音
（德國之聲中文網） 越南是世界上少數幾個在2020年大流行瘟年經濟成長的國家之一。河內政府一開始便迅速行動，在很長時間裡實施極嚴厲COVID-19「清零」戰略，並獲成功，為其決定性原因。不過，2021年夏，—在Omicron變異株改變大瘟疫遊戲規則前—，局面明顯失控：染疫人數上升，三星、蘋果、Nike、 Zara等跨國公司在越工廠不得不關閉數週，只得返鄉的勞工們前景未卜。根據世界銀行提供的數字，當年，該國經濟成長率回落至2.58%。
最終，越南斷然改變策略，推進此前忽視的疫苗接種運動。與中國不同，河內採取務實做法，也使用西方疫苗。位於漢堡的德國東亞商業網絡（OAV）的米勒（Daniel Müller ）在接受DW採訪時指出，「越南相對較快控制了局面，顯示出了該國制度的適應力。」
與此相應，該國取消了幾乎所有防疫限制措施。該國國家衛生和流行病學研究所負責人對路透社表示，他認為，再度實施封鎖不太可能。亞洲開發銀行預測，2022年，越南經濟成長率將是6.5%，2023年是6.7%。
也有更多中資流入
有明顯跡象顯示，越南已應調整抗疫政策而受益。尤其是來自電子行業的外國企業正向該國投入大筆資金。今年2月，韓國三星宣布，將在越南增加投資9.2億美元（約新台幣268億元）。
生產線從中國轉至越南的趨勢也在繼續。據專業雜誌《電子學實踐》（Elektronik Praxis）報導，立訊精密（Luxshare Precision Industry ）、歌爾股份（Goertek ）、和碩（Pegatron ）等電子企業正將部分生產基地移至越南。國際著名諮詢公司Fitch Solutions的一名專家在接受路透社採訪時表示：「越南將是供應鏈轉移的主要受益者之一。」
論及德國，漢堡東亞商業網絡的米勒指出：「越南一直受到德企的關注。真正的大動作尚未開始，但可能會改變，因為，在華企業的不滿現在達到了以前沒有的程度。」 因其「清零」政策導致的即使在染疫率極低背景下仍實施長達數週封鎖，尤其是在上海這樣的商業大都，中國正受到越來越多批評。
挑戰：彈性供應鏈
前景雖好，但越南經濟面臨挑戰。首先，該國已深度融入全球供應鏈，當前背景下，這既是幸運，也是一種重壓。幸運，是因為越南近年來的開放經濟政策使成長成為可能；重壓，是因為該國嚴重依賴原材料和初級產品的外來供應，而正因大流行瘟疫導致外來供應短缺或延誤。與此同時，美、中之間不斷加大的地緣政治緊張關係亦使越南易受傷害。
解決方案的一個關鍵詞便是：彈性供應鏈。米勒認為，在這方面，越南尚無良好定位，例如，數位供應鏈這一議題在該國未獲足夠重視。數位化供應鏈意味著供應鏈中所有流程和步驟的數位化聯網，以能實時監控，使其效率更高。
強勁的經濟
然而，之於越南，需變得更具彈性的不僅是供應鏈，還有整體經濟。米勒說，只有增加生產性價值創造並置於更廣泛基礎上，才能提高抗禦力。他認為，要達到這一點，就需在各層面增進專業化，例如，改進教育和培訓系統。而目前，該系統幾乎無法跟上不斷成長的需求。
彈性也意味著加大內需。當COVID-19新冠2021年夏末來襲時，該國外貿型經濟立即遭受重創。世界銀行提供的數據顯示，2020年，越南的外貿比率為209%。高值表明高經濟依賴性。當然，人口近1億的越南不能像中國那樣將內需為中心的發展作為目標。就此，米勒指出，「初期階段，只能力爭多一點平衡。」
越南已意識到這一問題，但發現，難以實施必要步驟實現平衡。要增加內需，需有更多人口從經濟成長中受益，但正如專業雜誌《經濟學人》（ Economies）2021年3月發表的一項研究報告所顯示的那樣，問題在於，該國國內不平等現象加劇，城鄉差距亦進一步擴大。
挑戰：人權和勞工權益
另一項挑戰，尤其涉及德國和歐盟的投資，乃是該國的威權政治。德國現屆政府在聯合執政協議中明確表示，將奉行 「基於價值觀的外交政策」，更加關注人權狀況。 《盡責法》（ Sorgfaltspflichtengesetz ，又稱《供應鏈法》）2021年出爐，對涉事企業在環境保護和人權方面提出更高要求。不過，該法從2023年起方會逐步、並按企業規模實施。
在這點上，越南非首選合作夥伴，這已表現在《歐盟-越南自由貿易協定》（ EVFTA ）的實施中。該協定2020年8月起生效，但具體實施困難。根據該協定，越南承諾允許成立獨立工會。然而，相關進程進展緩慢，迄今尚無關於如何以及在什麼情況下可以註冊獨立工會的法律規定。
開放型經濟
米勒認為，涉及以價值為基礎的外交和貿易政策，越南顯然不屬於最密切的志同道合夥伴圈，但可屬於更廣泛意義上的貿易夥伴圈，—與中華人民共和國或川普治下的美國不同—該國堅持開放經濟。他指出，從德國和歐洲的視角出發， 作為勞動密集型製造業基地，「越南實際上不可或缺」 。
米勒相信，就此而言，越南在東南亞地位特殊。出於不同原因，泰國和印尼等可能的競爭對手不會很快威脅到越南：泰國經濟在發展上已領先一步，生產的商品價值更高；印尼則現在方開始逐漸擺脫其傳統的國內導向，致力於融入全球經濟。
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【圖解】Dyson全球灰塵研究：台灣人愛用吸塵器、毒理醫學專家招名威教授公開最佳除塵利器
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為了進一步探索台灣民眾對灰塵的認知，並找出最有效的除塵掃具，Dyson在全球灰塵研究中首次納入台灣市場調查，並委託毒理醫學專家招名威教授，透過實驗找出除塵效果最好家用秘器。
國內疫情再度升溫，民眾再度回到居家隔離的生活。談到落實防疫，確實的整潔打掃絕對是必要；然而，如何才能有效率的掃除空間中的灰塵？且層出不窮的灰塵究竟從何而來？為了進一步探索台灣民眾對灰塵的認知，並且找出最有效的除塵掃具，知名科技品牌Dyson在全球灰塵研究中首次納入台灣市場調查，並委託毒理醫學專家招名威教授，透過實驗找出除塵效果最好家用秘器。
Dyson最新灰塵研究報告：64%台灣愛用吸塵器高於全球平均
為了暸解全球消費者對於灰塵的認知，並從中洞察出消費者打掃習慣、提供居家清潔最佳解方，今年2月Dyson於全球33個國家展開「灰塵研究」，收集超過三萬份有效問卷，統計出全球民眾對灰塵的認知程度。本研究更首次納入台灣，針對台灣民眾對灰塵的認知、打掃行為以及打掃工具等展開調查。
本次灰塵研究，主要可分成三大部分調查結果：
- 灰塵認知：調查發現逾七成民眾知道居家灰塵量與健康有強烈關係，但多數不清楚灰塵的組成。有三成的台灣民眾認為灰塵的主要成分是沙子與土壤，但事實上，灰塵是由多種潛在過敏原的混合物，其中最主要來自塵蟎的分泌物、排泄物、蟲卵或屍體等。此外，近七成台灣民眾認知塵蟎會引起過敏及其他疾病，然而，民眾並不清楚「塵蟎排泄物」才是引起過敏的主因而非「塵蟎」本身。在調查結果中，民眾不止對「塵蟎排泄物」才是灰塵的主要成分感到驚訝，且僅有三成民眾知道「塵蟎排泄物」會引發過敏（32%）或氣喘（33%）。
- 打掃工具：依據台灣灰塵研究數據，以抹布（濕／乾）為打掃工具者最多（77%及66%）；接續為掃把（65%）與吸塵器（64%）。值得注意的是，台灣市場有64%的家庭使用吸塵器作為主要打掃工具，高過全球的統計數據（59%）。
- 打掃習慣／行為：有過半數（56%）台灣民眾的日常打掃頻率為每週至少打掃1次。疫情影響下，32%的台灣民眾增加打掃頻率，顯示人們意識到疫情間保持健康環境的重要性，也有助於提升居家的舒適度。
最新實驗證明，吸塵器的除塵效果大於濕抹布、乾抹布、掃把
為瞭解不同打掃工具的除塵效果，Dyson進一步委託毒理醫學專家招名威教授執行實驗，針對居家常見的打掃方式，如使用濕抹布、乾抹布、掃把、吸塵器等工具，觀察不同打掃方式能有效清除的灰塵與細菌數量。
詳細說明實驗方式如下：
- 取樣環境：某戶親子家庭的客廳／臥室
- 實驗流程：分別採用
- 只用濕抹布擦拭
- 乾抹布 + 濕抹布各擦拭1次
- 掃把 + 濕抹布掃1次再擦拭1次
- 吸塵器 +濕抹布吸1次再擦拭1次
- 只用吸塵器清潔
針對不同打掃工具蒐集打掃前與打掃後的地板細菌，並運用「ATP冷光即時細菌檢測儀」進行細菌量分析，進行Before／After比較，找出清潔效果最好的清潔方式。實驗結果如下表：
招名威教授也補充：「實驗結果發現，臥室相對而言較為密閉且少開窗，濕度較高，因此含有 740 CFU/mL的細菌量，比客廳的411 CFU/mL高出一倍。」進一步觀察清潔效果，則可發現：
「效果最好的是吸塵器，能去除75～90%的細菌量；若只單純使用濕抹布，只能消除35～40%的細菌。」
另外，招名威教授也強調：「實驗結果發現，使用吸塵器、又再用濕抹布擦拭後，清潔效果竟然只剩下57～73%；若選擇使用濕抹布進行打掃，可在清掃前先確定抹布和水是乾淨無菌的，才能避免又把髒污帶回到地板上。」由此可見，在無嚴重的污漬情況下，單只針對灰塵，使用吸塵器打掃環境就能提供最潔淨的清潔效果，無需讓手碰觸灰塵，也不用擔心揚塵與灰塵透過濕抹布擴散到其他區域，完成居家整潔，事半功倍。
毒理醫學專家推薦：Dyson V12、V15無線吸塵器
招名威教授說明，台灣氣候容易孳生「塵蟎」、積累「塵蟎排泄物」，加上疫情影響，居家時間變長，應選擇強力打掃工具，並提升打掃頻率，才能有效改善環境品質。例如「Dyson V12 Detect Slim™輕量智慧無線吸塵器」及「V15 Detect™智慧無線吸塵器」皆具備智慧雷射軟質碳纖維滾筒吸頭，綠色雷射光能清楚照射吸頭前方區域，讓灰塵陰影與地板形成明顯對比，讓平時看不見的微塵也能瞬間現形。
此外，Dyson V12及V15吸塵器還搭載「壓電式聲學感應技術」，每秒可測量高達15,000次通過入氣口的塵粒數量，並將顆粒震動轉換為接收訊號，測量吸入灰塵的體積與數量，在自動模式下，能根據偵測到的灰塵數量與濃度自動調整吸力，維持長效續航力。
不只能偵測灰塵濃度，還可透過「視覺化分類統計功能」，計算並偵測吸入灰塵的數量及大小，並將統計數據直接顯示於LCD螢幕之中，幫助消費者理解居家灰塵處成，包括：過敏原和花粉、微細灰塵、塵蟎和細砂、跳蚤及糖粉等，進而決定最適合的清潔頻率與需要加強清掃的重點區域，讓清潔的過程更加科學化與系統化。
更棒的是，讓消費者感到頭痛的頭髮纏繞問題，Dyson也提供有效解法。Dyson V12及V15吸塵器採用無纏結科技，可輕鬆將毛髮甩入集塵筒內，避免纏繞的情況發生，減輕打掃負擔。
招名威教授也建議，不只要追求有效除塵，最好還能選購預防「二次汙染」的掃具用品，讓灰塵無所遁形、還原居家健康舒適環境。
Dyson吸塵器皆配有全機密封與多重過濾系統，「Dyson V15 Detect™ Absolute Extra無線吸塵器」，不只配備上述功能，更進階加強「全機密封HEPA過濾系統及HEPA濾網」，可捕捉99.97%小至PM0.1的超細懸浮微粒、花粉和過敏原，將吸入機器與集塵桶內的汙染物牢牢鎖住並過濾，最終只排出潔淨的空氣，避免含汙染物的廢氣在清潔過程中造成室內空氣的二次汙染。
讓灰塵無所遁形的打掃利器！專家推薦：