跨國供應鏈出走，中國嚴守「清零」政策成越南疫後經濟福音

文：Rodion Ebbighausen

中國嚴厲的抗疫政策成越南經濟的福音

（德國之聲中文網） 越南是世界上少數幾個在2020年大流行瘟年經濟成長的國家之一。河內政府一開始便迅速行動，在很長時間裡實施極嚴厲COVID-19「清零」戰略，並獲成功，為其決定性原因。不過，2021年夏，—在Omicron變異株改變大瘟疫遊戲規則前—，局面明顯失控：染疫人數上升，三星、蘋果、Nike、 Zara等跨國公司在越工廠不得不關閉數週，只得返鄉的勞工們前景未卜。根據世界銀行提供的數字，當年，該國經濟成長率回落至2.58%。

最終，越南斷然改變策略，推進此前忽視的疫苗接種運動。與中國不同，河內採取務實做法，也使用西方疫苗。位於漢堡的德國東亞商業網絡（OAV）的米勒（Daniel Müller ）在接受DW採訪時指出，「越南相對較快控制了局面，顯示出了該國制度的適應力。」

與此相應，該國取消了幾乎所有防疫限制措施。該國國家衛生和流行病學研究所負責人對路透社表示，他認為，再度實施封鎖不太可能。亞洲開發銀行預測，2022年，越南經濟成長率將是6.5%，2023年是6.7%。

也有更多中資流入

有明顯跡象顯示，越南已應調整抗疫政策而受益。尤其是來自電子行業的外國企業正向該國投入大筆資金。今年2月，韓國三星宣布，將在越南增加投資9.2億美元（約新台幣268億元）。

生產線從中國轉至越南的趨勢也在繼續。據專業雜誌《電子學實踐》（Elektronik Praxis）報導，立訊精密（Luxshare Precision Industry ）、歌爾股份（Goertek ）、和碩（Pegatron ）等電子企業正將部分生產基地移至越南。國際著名諮詢公司Fitch Solutions的一名專家在接受路透社採訪時表示：「越南將是供應鏈轉移的主要受益者之一。」

論及德國，漢堡東亞商業網絡的米勒指出：「越南一直受到德企的關注。真正的大動作尚未開始，但可能會改變，因為，在華企業的不滿現在達到了以前沒有的程度。」 因其「清零」政策導致的即使在染疫率極低背景下仍實施長達數週封鎖，尤其是在上海這樣的商業大都，中國正受到越來越多批評。

挑戰：彈性供應鏈

前景雖好，但越南經濟面臨挑戰。首先，該國已深度融入全球供應鏈，當前背景下，這既是幸運，也是一種重壓。幸運，是因為越南近年來的開放經濟政策使成長成為可能；重壓，是因為該國嚴重依賴原材料和初級產品的外來供應，而正因大流行瘟疫導致外來供應短缺或延誤。與此同時，美、中之間不斷加大的地緣政治緊張關係亦使越南易受傷害。

解決方案的一個關鍵詞便是：彈性供應鏈。米勒認為，在這方面，越南尚無良好定位，例如，數位供應鏈這一議題在該國未獲足夠重視。數位化供應鏈意味著供應鏈中所有流程和步驟的數位化聯網，以能實時監控，使其效率更高。

強勁的經濟

然而，之於越南，需變得更具彈性的不僅是供應鏈，還有整體經濟。米勒說，只有增加生產性價值創造並置於更廣泛基礎上，才能提高抗禦力。他認為，要達到這一點，就需在各層面增進專業化，例如，改進教育和培訓系統。而目前，該系統幾乎無法跟上不斷成長的需求。

彈性也意味著加大內需。當COVID-19新冠2021年夏末來襲時，該國外貿型經濟立即遭受重創。世界銀行提供的數據顯示，2020年，越南的外貿比率為209%。高值表明高經濟依賴性。當然，人口近1億的越南不能像中國那樣將內需為中心的發展作為目標。就此，米勒指出，「初期階段，只能力爭多一點平衡。」

越南已意識到這一問題，但發現，難以實施必要步驟實現平衡。要增加內需，需有更多人口從經濟成長中受益，但正如專業雜誌《經濟學人》（ Economies）2021年3月發表的一項研究報告所顯示的那樣，問題在於，該國國內不平等現象加劇，城鄉差距亦進一步擴大。

Photo Credit：AP/ 達志影像 圖為越南頭頓市一個因疫情而被封鎖的街道。照片攝於2021年9月13日。

挑戰：人權和勞工權益

另一項挑戰，尤其涉及德國和歐盟的投資，乃是該國的威權政治。德國現屆政府在聯合執政協議中明確表示，將奉行 「基於價值觀的外交政策」，更加關注人權狀況。 《盡責法》（ Sorgfaltspflichtengesetz ，又稱《供應鏈法》）2021年出爐，對涉事企業在環境保護和人權方面提出更高要求。不過，該法從2023年起方會逐步、並按企業規模實施。

在這點上，越南非首選合作夥伴，這已表現在《歐盟-越南自由貿易協定》（ EVFTA ）的實施中。該協定2020年8月起生效，但具體實施困難。根據該協定，越南承諾允許成立獨立工會。然而，相關進程進展緩慢，迄今尚無關於如何以及在什麼情況下可以註冊獨立工會的法律規定。

開放型經濟

米勒認為，涉及以價值為基礎的外交和貿易政策，越南顯然不屬於最密切的志同道合夥伴圈，但可屬於更廣泛意義上的貿易夥伴圈，—與中華人民共和國或川普治下的美國不同—該國堅持開放經濟。他指出，從德國和歐洲的視角出發， 作為勞動密集型製造業基地，「越南實際上不可或缺」 。

米勒相信，就此而言，越南在東南亞地位特殊。出於不同原因，泰國和印尼等可能的競爭對手不會很快威脅到越南：泰國經濟在發展上已領先一步，生產的商品價值更高；印尼則現在方開始逐漸擺脫其傳統的國內導向，致力於融入全球經濟。