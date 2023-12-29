國民法官首個「無期徒刑」判決出爐，辯護律師：把自閉症男終身監禁，能防止悲劇再發生嗎？

台中地方法院本周審理全台首件起訴的國民法官殺人案，案件為22歲有自閉症障礙的黃男，涉嫌持刀殺害與自己同直銷公司的施男。國民法官和法官組成的合議庭今（29）日依殺人罪，判黃男無期徒刑，褫奪公權終身，可上訴。

主張黃男為「過失殺人」的辯護律師李宣毅直言，無期徒刑的結果令人擔憂。把一個沒有前科、犯錯的年輕人，終身監禁在缺乏精神醫療資源的監所中，是否能真正防止類似悲劇再次發生？

國民法官首次判決無期徒刑

檢察官認為黃男預謀殺人，且手段兇殘，犯後態度不佳。雖然有自閉症障礙與憂鬱症，但都可以讀完大學法律系，還購買兇刀、藏在被害人家等行為，顯見有足夠的認知能力與控制能力，不該予以減刑。另外檢察官也認為黃男雖然有報警，但仍企圖逃脫法律責任，應此求處無期徒刑。

辯護律師主張，黃男有亞斯伯格自閉症、憂鬱性疾患，應為身心障礙者，懇請合議庭考量。若以《刑法》第276條過失致死罪，應量處黃最重5年徒刑；若以《刑法》第271條殺人罪，應依《刑法》第62條自首、第19條責任能力降低、59條的情堪憫恕，予以黃男減刑的機會，並施以監護處分。

經歷5天審理，台中地方法院的合議庭今日上午僅花約2小時進行評議，討論黃男是「殺人罪」或辯方主張的「過失殺人」，另外也討論應該給予黃男多少刑度。

最後於11時35分，宣判黃男無期徒刑，褫奪公權終身。這也是國民法官上路至今，已有12件判決出爐下，首件判無期徒刑的案件。

判決理由指出，黃男坦承侵入住宅，否認殺人，辯稱是過失致死。不過依被害人傷勢、刀傷深度、監視器錄影畫面、現場及蒐證採證照片、驗傷診斷證明、證人證述雙方互動情況及被告責任能力等證據資料，認為「過失致死」難以採信。

另外法官也認為，黃男是預謀犯案，且行兇後逃逸過程已被現場監視器拍下，也被附近房客看見，只是因為情勢所迫才報警自首，顯然並非真誠悔悟，故不依自首規定減輕其刑，另外也沒有第59條情堪憫恕的情況。



國民法官也認為，黃男僅因個人情感糾葛因素，縝密計畫殺人，造成他人家庭天人永隔，心靈創傷嚴重。黃男的生活狀況、品行、智識程度經草屯療養院鑑定後認為無智能障礙問題，僅有自閉症、憂鬱症。加上目前家庭支持薄弱，依其現狀看不到黃男有任何主動治療的動機。審酌黃男的罪責，以及為了降低社會風險，量處無期徒刑，25年後如有悔改才能假釋，否則就繼續終身監禁。

辯護律師：把他終身監禁後，社會從這起悲劇學到什麼？

黃致豪表示，在審理過程中，辯方要求調查的證據，法院幾乎都不同意。

例如他們要求讓黃男的大學同學、母親出庭說明黃男的品行和生活狀況等量刑因子，另外也希望能傳喚曾替黃男看診的心理諮商所、身心科診所醫師等，法院也認為沒必要。這些證據都沒呈現。

加上雖然多花了好幾個月做了量刑前社會調查，但內容關於成長經歷、病史等也都沒能列為證據，對黃男都非常不利。

從頭到尾保持沈默的訴訟策略，也讓被告黃男未能親口對法官說明案情、犯案動機及替自己辯駁，更無對家屬表達歉意。對此黃致豪則認為，因為黃男的狀態不穩，自閉症障礙更讓他難以適當應對進退，他們擔心黃男在被國民法官詢問時直接回嗆，造成更加不利的後果，才建議這種作法。

黃致豪也反問，行使緘默權本來就是被告的訴訟權利，假如他因為行使這權利就要受處罰，那司法的公平在哪裡？

黃致豪認為，對一個完全沒有前科又有些微障礙，大學剛畢業的年輕人判處無期徒刑如此重的刑度，原因可能有二。第一是被告畢業於東海大學法律系，讓法官認為他應當有足夠知識企圖逃避法律制裁。

另一個則是自閉症障礙讓人感到不安與反感，會認為黃男就是「很盧」。而且在臨床上自閉症障礙在成年後就難以調整改善，未來恐怕也不再有什麼「改過向善」的可能。

辯護律師團之一的律師李宣毅則表示，這也是他昨天辯論時想特別提醒的，就是因自閉症障礙的治療困難，在監所中更沒機會獲得充足的精神醫療資源，未來黃男要如何接受矯治處罰，他有非常多疑慮。

現在好像就是把一個從來沒前科，但是在特定狀況下犯了錯的人，關在一個大家都不想去的地方就結束了。被告年僅22歲，25年後當他可申請假釋時還不到50歲，可能會回歸社會，這樣的做法能否讓類似的不幸悲劇不再發生？

李宣毅說，一個很好、很優秀的年輕人失去生命，聽到家屬的痛苦和難過，不會有任何質疑，所有人都不知道該如何回應這樣的損失。但是他想問整個國家社會、司法能夠在這樣的悲劇中學習到什麼？對一個不斷進化的國家來說，失去一個生命，應該可以學習一些事情、往前走一點，但就一審的判決結果來說，他是擔憂的。

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核稿編輯：楊士範