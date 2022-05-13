美中競爭下東協各國如何選邊站，或「暗自不滿」？

文：斯洋

5月12星期四，東協領導人正在華盛頓出席為期兩天的美國-東協特別峰會。雖然美國表示不會讓東南亞陷入「新冷戰」的局面，但是，隨著美中競爭的加深，東南亞越來越成為美中的競技場。分析人士說，其實東協因為美中競爭已經產生裂痕：菲律賓、新加坡和越南有些傾向美國，而柬埔寨、寮國和汶萊則偏向中國，而東協第一大經濟體印尼則是東協國家中最中立的，美國和中國在印尼看來都是威脅。

菲律賓：新總統或「親中」，但民眾「親美」

5月9日，菲律賓舉行總統大選。初步計票結果顯示，菲律賓前獨裁者費迪南德・馬可仕（Ferdinand Marcos）的兒子小費迪南德・馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）獲得壓倒性勝利。小馬可仕被認為是菲律賓所有總統候選人中「對中國最為友善的」，不少媒體分析說，他有可能延續現總統杜特蒂的做法，讓菲律賓更接近北京。

在為數不多的採訪中，小馬可仕曾表明過他對南中國海問題的立場。他傾向於擱置2016年的南中國海仲裁裁決，與北京進行雙邊對話，避免與中國矛盾升級。不過，小馬可仕也說過，他希望維持與美國的盟友關係，他甚至表示，他會繼續美菲之間的重要軍事協議《訪問部隊協議》。

美國印太協調員柯特・坎貝爾（Kurt Campbell）5月11日在華盛頓的美國和平研究所說，美國希望與小馬可仕有個好的開始， 而且美國已經和他進行了接觸。他說，他理解美國與小馬可仕的關係會因為一些歷史的遺留問題受到挑戰，開始可能不會那麼順利。美國希望杜特蒂總統後期菲律賓與美國回升的戰略關係可以得到繼續。

坎貝爾所說的歷史問題指的是美國在1986年支持推翻小馬可仕父親的專制統治。另外，2011年，美國夏威夷地方法院以沒有遵守1992年人權訴訟判決為由，裁定小馬可仕及其母親藐視法庭罪成立，並對他們處以3.53億美元的罰款。

菲律賓德拉薩列大學國際研究教授雷納托・德・卡斯特羅（Renato De Castro） 星期一在菲律賓大選塵埃落定前告訴美國之音，不管是誰當選菲律賓總統，都不得不考慮到菲律賓的民情。

在被問到如何看待小馬可仕的「親華」立場時，他說：「不管誰擔任總統，他或是她不得不考慮政府機構以及軍方的態度。 軍方歷史上對中國一直抱持懷疑的態度。外交官們也不認為中國是一個『友好』的國家。他們總是在擔心中國會做些什麼。」

他說，中國在南中國海的行動，中國對菲律賓的強勢態度，以及中國對菲律賓訴諸武力的企圖都影響了菲律賓人對中國的看法。新加坡尤索夫伊薩東南亞研究院（ISEAS-Yusof Ishak Institute）發布的2022《東南亞態勢報告》顯示，菲律賓人在東協所有國家中最不信任中國。

在被問到美國與菲律賓的關係時，他說，除了歷史上菲律賓是美國的條約盟友之外，菲律賓與美國還有「跨國聯繫」，這種關係很重要。

他說：「每個菲律賓家庭都有一個美國親戚。當我們去那裡時，我們可以看到菲律賓裔美國人，不管是在華盛頓還是加州。我們可以與他們產生聯繫。我們看到的美國人是一個個個體。這與我們對中國的看法形成對比。中國人對我們來說是一個群體。」

他認為，杜特蒂總統後期對中美態度的改變也與菲律賓社會以及他自己政府內存在的在美中立場上的兩極化有關。杜特蒂上任後不斷向北京示好，甚至宣布「與美國分道揚鑣」。但因為北京沒有履行幫助菲律賓建設基礎設施的承諾，同時在南中國海動作不斷，杜特蒂重新向華盛頓靠攏。

在被問到中國對東南亞的強大經濟影響時，卡斯特羅說，就算東協是中國最大的貿易夥伴， 但是，菲律賓和其他東協國家一樣，「不希望中國最後成為我們唯一的客戶」。他說：「我們非常清楚中國如何利用貿易關係向其他國家施加政治壓力。我們在2012年親身經歷過，我們看到了中國如何使用它來對付澳洲，所以最好的保險是確保我們在貿易和安全要求方面具有多樣性。」

與東協的許多其他成員一樣，為了避免在美中之間選邊站，菲律賓加強了與日本的關係。今年4月，菲律賓與日本首次舉行外長防長「2+2」會談。

卡斯特羅說，中國作為一個鄰近菲律賓的大國，以及中國領導人習近平中華復興的野心都讓菲律賓人擔心。他認為，在外交上，小馬可仕不會像杜特蒂那樣有那麼大的迴旋餘地。對小馬可仕來說，最大的挑戰是如何在美中之間找到平衡。

Photo Credit：AP / 達志影像 圖為4月13日，小馬可仕在奎松市的造勢活動。

新加坡：與美國關係「強大且深刻」

美國印太協調員坎貝爾星期三特別提到美國與新加坡的「強大和深刻」的戰略關係。新加坡是東協10國中唯一與美國和歐盟一起對俄羅斯進行譴責和制裁的國家。不過，新加坡強調制裁俄羅斯並非「選邊站」，而是「捍衛基本國際原則和國家利益」。

新加坡總理李顯龍4月初剛剛結束對美國的訪問。在談到與美國的關係時，李顯龍說：「近80年來，美國在亞太地區發揮了重要和建設性的作用。而新加坡一直通過我們的言論和行動支持美國在該地區的強大存在。」

新加坡與美國在經濟、國防和安全問題上有大量的雙邊合作。新加坡是美國的第二大亞洲投資國，而美國是則新加坡的最大投資國。在國防方面，新加坡是美國的主要安全合作夥伴，新加坡為美國長期開放本國的海空軍基地。同時，新加坡空軍可以在美國軍事基地進行訓練。