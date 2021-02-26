不舒服的辦公室就像不舒服的床讓人生病，「開放式」辦公空間如何設計才不影響效率？

最近剛好在規劃團隊新空間，進而搜尋起要怎麼樣設計「好」的辦公室？本文想藉由回顧經典論文，幫助我們釐清辦公室中影響夥伴反應的因素，進而調整而創造自己也喜歡的辦公空間。

每個人在人生當中，除了教室與家裡，最常待的位置很有可能就是我們的辦公室。不舒服的辦公室就像不舒服的床，待久了會有很多衍生症，而在團隊要實體工作的前提下，如果有能促進討論的氛圍，進而協助彼此增進健康與效率，對我來說會是重要的。那怎麼樣才能創造這樣的環境？在創造環境時，又有什麼要注意的？

先找出辦公室概念，再研究個體反應

背景架構是主要想找出對「辦公室」的不同定義與概念（辦公室的地點、佈置與使用上），進而考慮再怎麼樣的工作狀況下，會怎麼影響個體短期與長期反應。

研究中指出，傳統辦公室和新型辦公室最大的差異點在於：

辦公室地點，傳統 vs 遠距 辦公桌規劃，格狀 vs 開放 辦公室使用，固有 vs 共享

Photo Credit：George Chan

而在工作性質上，會分成職業需求和職業資源，前者是工作會需要用到的個體能源，後者是支持個體達成目的的環境；短期反應有生理、心理（壓力、工作認知），長期的則是指效能與健康，細節的定義可以看表。

Photo Credit：George Chan

結果部分，開放的辦公場域反而會增加認知負擔並惡化人際關係，可以想像畫面是，工作站比較近的話，思緒容易被打斷，眼角餘光瞄到他人時就會分心，尤其是針對很常去上廁所的夥伴。同時也會降低隱私與工作滿意度，自己的桌面、在做的事感覺無時無刻有人在看著，當然比較不能偷懶，但在瞭解這機制這後，如果仍想透過開放式辦公桌，有沒有藏著對彼此的一點點不信任呢？上述這些，進而就會降低工作滿意度。同時，共享的辦公桌會增加彼此的溝通，像是借些文具、詢問要不要一起吃飯等。

而沒有提到的部分，表示在這篇研究寫的同時，還沒有對應的證據（不代表後續沒有）。像是沒有「長期的研究」來證實遠距工作等對於長期的健康與效能的變化，也沒有證實遠距工作對工作性質、長短期變化的影響等。

Photo Credit：George Chan

那身為主要設計辦公室的團隊領導者、甚至使用辦公室的成員，能怎麼做呢？這邊提供個人經驗與觀點，這邊假設可以用共享辦公桌促進溝通，所以下面的重點是取佈置（「格狀」-「開放」）的平衡。

佈置格局要有巧思，同事之間也得有默契

在辦公室佈置上，可以注意比起「完全的開放」，可以留點隱私給彼此，像是電腦螢幕的防藍光同時也有防窺作用的遮光片，以及動線設計上，盡量讓彼此的注意力不要那麼容易被影響，簡單可以是不要太高的反光版、或把空間燈降低一些（阻擋視線）。可以考慮建制些替代方案，像是通話亭，個人「先不要煩我」工作區（面窗吧台），或是另外拉出個共同工作桌，讓一些人開會或想一起cowork時可以過去。

而比較屬於個體能做的，除了推動領導者、團隊做出上方提到的幾個方案外，主要可以試著建立一些「默契」，完整版可以是「個人使用說明書」，總之列出自己的地雷與公約。

Photo Credit：George Chan

第一階段可以先列出「What」，像是如不要在吃飽飯後找我開會、我剛到時臉會很臭，或是一個月有幾天姨媽來我脾氣會很不好。再來可以是「What if」，如果你真的一定要找我，我很有可能因此不太開心，這邊跟你說聲抱歉，以及解決方式「How」，例如你一定要找我、這時只要給我杯珍奶就能解決一切等等。

結論來說，開放辦公空間會降低隱私與工作滿意度，以及有部分證據發現說，於公開空間工作會增加認知負荷並惡化人際關係，以及彼此工作站的距離較近也會增加認知負荷外，還會降低隱私。然而，共享辦公桌能改善溝通。得知這些概念後，我們就可以設計並調整適合我們的「辦公模式」。

本文經George Chan授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：林宜萱

核稿編輯：黃筱歡