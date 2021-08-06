王品集團IT升級轉型——數位化體質對抗疫情衝擊，遠傳雲端化服務成餐飲業靈活致勝關鍵

一場侵襲全球的疫情讓許多產業鏈都重新洗牌，特別是餐飲業在很多市場都變成「慘」業。受疫情影響，也讓台灣許多企業開始面臨危機，但也有部分超前部署的業者在衝擊之下快速應變，找到新的營運與服務模式來降低負面衝擊。且看王品如何善用遠傳的雲端服務打造IT升級轉型，找到抗疫的關鍵能力。

機房雲端化降載人力負擔 ＿ 啟動IT轉型奠定數位化創新基礎

臺灣餐飲龍頭王品集團，從2015年即開啟了IT轉型之路，在完成核心系統整併之後，2016年開始推動機房雲端化，與遠傳合作把核心的ERP和POS系統正式轉移到遠傳FET Cloud雲端平台，打造更彈性靈活的IT架構，也為後續數位化發展奠定強大的基礎。在去年開始因為疫情帶來餐飲服務模式的衝擊之下，也得以快速轉變因應。

Photo Credit:遠傳

王品在2016年決定擁抱雲端，即是著眼於唯有卸除繁複的機房維運管理工作，IT部門才有更多的資源來從事創新與營運優化，成為企業內部推動轉型的推手。為了維持核心系統服務不中斷，王品與遠傳雲端團隊前後經過一年的縝密規劃與累積信任，並透過積極靈活的內部推演，只花了比預期少一半的時間，即在前端門市絲毫沒有察覺的情況下，順利完成ERP和POS系統的龐大資料搬遷上雲。

核心系統上雲後，有遠傳雲端團隊協助7x24的維運管理及監控，並採用遠傳電信的骨幹網路，不僅為王品大幅降載IT人力負擔，也同時提升系統效能、穩定度與可靠度。王品集團也在此雲端平台上積極展開各項由內而外的服務創新，包含王品集團官網、「王品瘋美食」APP及5月底甫推出的「王品瘋美食購物網」等電商平台都架設在遠傳FET Cloud雲端平台上。

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王品集團靠超前部署IT轉型快速轉戰電商 ＿ 遠傳雲端平台扮演穩定後援

因應全國升級三級警戒、餐廳禁內用衝擊之下，餐飲業被迫加速轉型。王品集團原本就有發展電商的計畫，除了與外送平台合作之外，更火速推出「王品瘋美食購物網」，以王品嚴選的概念，將頂級生鮮食材與旗下餐廳的美味料理透過宅配送到消費者的餐桌，搶攻「宅經濟」商機。

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疫情考驗企業的應變能力，幸好王品早已超前部署雲端化，加上遠傳團隊即時彈性協助擴充雲端資源，多年累積的數位轉型成果在此刻充分展現。這是早期自建自維機房，當有新的服務需求開出時，需從硬體資源擴充開始漫長的導入及上線流程，所難以比擬的速度，也正是IT協助企業升級轉型的價值所在。

遠傳以自身轉型經驗出發 ＿ 助企業找到最合適的IT升級轉型模式

遠傳深知數位轉型沒有一步到位的方法，而是一場漫長的旅程。身為國內大型企業的代表，遠傳從組織、流程均已踏上數位轉型之路，更結合自家IT與「轉型辦公室」的服務能量，將成功經驗「再服務化」，以顧問模式協助企業客戶找到IT升級轉型最合適的切入點，並由遠傳專業雲端團隊提供量身訂製的公有/私有/混合雲服務，以及整合大數據、人工智慧、物聯網等「大人物」創新應用的產業解決方案，致力成為企業數位轉型的最佳夥伴。

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