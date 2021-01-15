「只要你想要，就能裝一台」的日本販賣機文化

文：安妮江

來台販賣機，不用顧店也能當老闆

原定2020年夏季舉辦奧運的日本，因疫情爆發宣布延期並禁止觀光客入境，迄今已超過半年。你是否想念這樣的東京街頭？無論搭到哪一個車站、走到哪一個街口，都能看到熟悉的販賣機，隨手用零錢投出一瓶冰涼。在接下飲料後停下腳步，拍張飲料罐特寫，上傳完畢後心中暗自讚嘆，這座可愛精緻的美妙帝國，究竟為何總是精準地滿足我們生活中貧乏的小驚喜？

在日本，單靠民眾想要隨時喝飲料這樣簡單的渴望，並不足以支撐這個滿街販賣機的景況。日本的販賣機之所以如此密集，其中一個原因竟是「只要你想要，就能裝一台」這麼地簡單。接著告訴大家如果想在家門口設置販賣機時所需要的所有要點，只要你能滿足條件，販賣機廠商便會如家庭小精靈一樣現身，幫你量身打造一台。

增加被動收入首選：自動販賣機

首先，你需要有一塊可以支配的地。不大不小，一點點就好。若你是有房之人，那麼事情就比較簡單，你會知道哪一寸到哪一寸是你能動用的私人土地。若你沒地沒房也沒關係，只要你能向房東確認所租的店面或房子有提供空地的使用權限即可。再來，只需要能通電牽線、和一個衣櫃的寬度。至於實際需要多大面積？坡度緩或陡有限制嗎？那就交給神通廣大的廠商來設計即可。

設置販賣機的好處，最顯而易見的就是輕鬆獲得被動收入。只要提供電力和空間，就能夠得到飲料賣出的收益。若你是店家經營者，門前有販賣機說不定還能提供「集客」的效果，畢竟那些累得要死的上班族，喝喝飲料和同事聊聊天可能肚子就餓了起來。

還有，飲料販賣機業者自2000年起，便開始提供災害時的非常取用模式，如果你所在的城市發生大型災難，販賣機便會自動切換成貨真價實的冰箱，免費提供你所需的飲料或食物。即便永遠等不到傳說中的災害（當然不要發生最好），但能隨時以廠商價來一罐暖手或者冰心的飲料，對許多忙碌的人來說也很不錯。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

從可口可樂到KIRIN，大品牌紛加入販賣機市場

由於每家廠商的設計、顏色、付款方式都不同，需要考慮的細節過多，順眼或者顯眼應該是第一要件。若不在乎外觀，想依方案來選擇，目前甚至有販賣機比較網站，列出各家的優惠方案和優缺點能一次比較參考。

至於最終極簡單的選擇法，當然是喝你所愛、愛你所喝。若鍾情午後紅茶系列，就選擇KIRIN，若想日日以可樂洗胃，就選擇紅色的可口可樂機台。近年來IC卡支付早已不稀奇，市面上已經有不少能夠集點、甚至支援QR code支付的販賣機了。

雖然是筆者的個人妄想，但若能來一台深藍色的Asahi機台在家門口，應該還蠻不錯的。因為有一款販賣機限定、超市或便利商店打死都買不到的三矢蘇打，雖然味道是數十年不變的古早味汽水味，但口感卻是古溜古溜，令人驚喜的碳酸果凍！

在這花俏包裝卻魅惑人心的日本社會，如此簡單又帶有細膩變化的商品，使我深深著迷。在這疫情肆虐之時，我仍會不時冒著接觸傳染的風險，用手肘按下按鈕，全面酒精消毒、確認四下無人後，摘下口罩，咕嚕咕嚕地啜飲這款果凍汽水。

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多種方案任君挑選，但千萬別當飲料冤大頭

除了提空電力與空間，還可選擇販賣機的管理方式，也就是營運方案。如果你很懶只想躺著，那麼可以選擇「全套方案」，廠商將會替你隨時補足飲料以及維護機台、回收飲料罐垃圾，此方式的收益約是飲料營業額的兩成。如果你是個勤勞進取的國民，也有「半套方案」，必須打點飲料的選擇、進貨、補貨、清掃等全面的維護，就像是加盟一家便利商店一樣，營業額將全數入袋，盈虧自行負責。

最後一點需注意的是，由於日本政府於2016年正式推行電力自由化，電力供給不再由國家壟斷，家家戶戶依照所處的城市以及業者的不同，電費也完全不同。雖整體而言電費相去不遠，但萬一電費方案不適合機器成天運轉，或者設置的地點人跡罕至、販賣機多到吐，那麼實際收入和成本不成正比也是有可能發生的。

看到這裡，你是否還躍躍欲試，想要設置一台販賣機在家門口呢？如果你打消了念頭，那正好，反正——醒醒吧，你沒有房，也沒有錢開店。

本文經英語島雜誌授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航