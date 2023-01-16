報導伊朗代價高，BBC波斯語頻道記者受死亡威脅、與至親天人永隔
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伊朗外交部將英國廣播公司波斯語頻道（BBC Persian）列入「蓄意支持恐怖主義、煽動暴力、仇恨言論及侵犯人權行為」的制裁名單。BBC波斯語頻道記者也收到死亡及駭人的暴力威脅，以及數以千計的辱罵留言。
（中央社）去年撼動國家的示威席捲伊朗，這對BBC波斯語頻道（BBC Persian）記者來說無疑是重大挑戰，他們不但不得進入伊朗報導、每天受騷擾、與線人諜對諜，也因無法陪伴病榻的親人而內疚萬分，甚至自問：「加入BBC值得嗎」？
伊朗庫德族22歲女子艾米尼（Mahsa Amini）去年涉嫌違反當地嚴格的女性穿著規定，而被宗教警察羈押後於9月16日死亡，當地累積多年的民怨瞬間炸鍋，掀起全國性抗爭。
同年10月，伊朗外交部將英國廣播公司波斯語頻道列入「蓄意支持恐怖主義、煽動暴力、仇恨言論及侵犯人權行為」的制裁名單。BBC波斯語頻道記者也收到死亡及駭人的暴力威脅，以及數以千計的辱罵留言。
《英國廣播公司》12日指出，報導伊朗抗爭不僅是後勤的挑戰，還會對個人產生嚴重影響。他們在伊朗的親人也連帶受到越來越嚴重的騷擾，包括被傳喚審訊及威脅。
波斯語頻道主持人拉欣布爾（Rana Rahimpour）與伊朗家人交談時被竊聽，就是一例。當時部分對話內容遭人後製，讓她聽起來像是支持伊朗政府，BBC Persian的客觀性因此受到質疑。此外，伊朗政府的壓力甚至迫使她向孩子的學校示警，請校方格外留意他們的安全。
BBC記者無法進入伊朗報導，得仰賴社群媒體來了解及核實當地事件。當聽聞一名抗議人士被殺時，記者首先查看這名人士的社群媒體帳號，及是否有同姓的追蹤者。當事人親屬回覆後，記者再就相關資訊、死亡證明、驗屍報告等其他來源進行交叉比對，確認死訊真偽。
BBC記者的工作不僅是報導事件，還要從證據中挑出不實資訊。
他們以線上地圖對收到的影片進行定位，以確認影片是否真如來源所稱於某地點拍攝，並檢視街景及透過天氣預報核實影片拍攝時間。
記者也須對伊朗國家電視台的報導採用相同驗證方式。近期一則報導指16歲的抗議民眾沙卡拉米（Nika Shakarami）並非如她家人所說被安全部隊打死，而是墜樓身亡。報導畫面顯示，一名臉被遮住的女性穿著與沙卡拉米相似的黑色衣服，走進報導所稱的事發大樓。黑衣女性相當平靜地行走，而事發當天，沙卡拉米告訴友人自己被安全部隊追趕，與影片中的狀態明顯不符。
BBC Persian記者戈巴蒂（Parham Ghobadi）指出，線人曾被伊朗安全部隊逮捕後獲釋，當兩人又聯繫上時，「我要怎麼確認這其實不是政府假扮是她，與我接觸？」為核實身分，戈巴蒂請對方傳語音訊息。
這批線人因自身經歷受到創傷之際，仍日以繼夜地與BBC記者聯繫。必須時時待命回應的記者，也有破裂的家庭關係需處理。
BBC Persian在13日釋出的短紀錄片中，主持人加吉扎德（Farnaz Ghazizadeh）談到在伊朗的父親突然生病後過世，她既悲傷又內疚不已，因為過去18年來，她無法花很多時間陪伴父親。
她說，「最難的事不是面對未來，而是在他離世時面對過去。」
「當我決定加入BBC時，我並沒有意識到這個決定不僅涉及自身，而是與很多人有關。」如今加吉扎德不斷自問：「我有權做出那項決定嗎？這值得嗎？」
加吉扎德22年前還在伊朗時，受委託為一家報紙撰寫與伊朗時任最高領袖何梅尼（Ayatollah Ruhollah Khomeini）有關的文章。去年這篇舊作被翻出後，她得忍受反伊朗政權網友的惡搞，還無法探望臨終的手足。
「我45歲的弟弟在病榻上過世，我不能陪在他及我父母身邊。我在網路上被稱為政權辯護者。」
戈巴蒂的哥哥也被迫辭去伊朗石油部的優渥工作，另一名記者高爾（Jiyar Gol）則永遠沒有機會把年幼的女兒介紹給伊朗老家的親人。
其他工作人員的部分，去年4名聯合國伊朗問題獨立專家「嚴重關切」伊朗政權對BBC Persian的騷擾及恐嚇。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺
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全家邀請消費者一同透過日常有意識的選擇，讓永續行動可以簡單又便利！
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隨著永續議題日益重要，全家推動全台店舖化身永續生活服務平台，致力於打造兼具便利、舒適且環保的空間。為實現永續綠色經營，全家在節能、商品、店舖、物流、總部營運等各面向，提供消費者更多元、簡單就能響應永續生活的選擇。
隨著環保意識漸長，越來越多人開始留意永續的重要性，但想要為環境盡份心力，一定要特地抽空到海邊淨灘、辛苦地自耕自食來減少碳足跡嗎？其實不盡然，只要平時有意識地做選擇，每個人都可以簡單地達到友善環境的行動。今年全家便利商店就以「便利永續 你也+1」作為主軸，邀請大家在生活中，一起達到永續、共好的目標。
選擇友善環境的食品
「早在十多年前，全家就陸續推出與永續有關的服務，但最讓人印象深刻的，應該是2019年的友善食光計畫。」全家便利商店公共事務暨品牌溝通室的吳采樺部長分享，當時為了解決超商的剩食問題，透過「時控條碼」與「時間定價」機制，設定鮮食商品到期前七小時，就可以享有七折優惠。
計劃推出之後，全家發現許多網友在社群上分享，不曉得哪裡能買到友善食光商品。適逢疫情期間台灣出現口罩地圖系統，加上越來越多消費者對於友善食光產品有需求，給了全家一個靈感──活用內部動態庫存系統，讓人們從全家會員APP，就能透過「飯糰」、「三明治」等品項查詢店鋪庫存，甚至能將常去的店舖加入「我的最愛」。結合了優惠與尋寶樂趣，消費者更容易透過實際行動來減少剩食。
而2018年推出的Clean Label食品少添加行動，也是全家相當具代表性的計畫之一。吳部長回想，2013年食安風暴過後，人們開始對於食品添加物有所警惕，不過，當時台灣在添加物的標章上，並沒有公認的指標，直到2018年，全家找到合作的第三方公正單位──慈悅和穀研所，開始全力推動了這場食品革命，從自有品牌與鮮食商品做起，陸續影響了外部廠商一同加入。
現在到全家便利商店購買鮮食或FamilyMart Collection商品，只要認明小葉子「Clean Label潔淨標章」，即代表減少3-9成的食品添加物，多一點留意，就能夠選擇少添加食品。目前全家已有超過7成的麵包、飯糰、微波主食、三明治等鮮食產品，取得Clean Label標章。
減塑，不如循環再利用
在循環經濟議題特別受矚目的這幾年，全家也不斷嘗試提供相關服務，例如：曾推出以廢棄布料製作的物流包材，或是推出循環餐盒與循環杯。「以咖啡來說，全家一年約可賣出1.6億杯，若一次性容器可以轉換成環保杯、循環杯，就是非常大的環保躍進。」吳部長分享，部分服務屬於期間限定的嘗試性作為，但也因為有各種經驗，所以當今年政府提出連鎖便利商店須提供租借循環杯的政策時，全家才能順利地接軌。
目前全家已有400間店舖，提供咖啡循環杯的免費借用服務。消費者只需綁定LINE帳號，簡單掃碼，3秒鐘就能完成免費借用，減少一次性容器的使用。
吳部長也提到，網購包材的耗用，是許多團體與消費者關注的重點。為此，全家與網購循環包裝系統品牌「配客嘉」合作，目前全台共計3800店可歸還網購循環包材。雖然目前僅提供回收服務，但未來希望可以主動於自有電商平台，提供循環包材選擇，讓網購循環能達到更好的效益。
為了減少一次性包裝的使用，近期全家也嘗試與台塑生醫合作，推出洗衣精智慧補充站，只要自備容器來到補充站，就可以每公升40元的優惠價格，購買市價破百元的洗衣精，吸引許多小家庭、在外租屋的學生、小資族前來，不但能夠以少量的方式補充日常所需，也鼓勵人們重複使用家中的空瓶容器。
走進沉浸式體驗空間，看見未來的樣貌
除了實際走進全家，以行動響應永續生活之外，2023 年初，一同加入關鍵評論網於華山文創園區舉辦的沉浸式展覽《2222-未來選擇地》的倡議。《2222-未來選擇地》展覽分為三大區域，先是以未來人的視角，走進2222年宛如廢墟般的地球，接著穿過充滿廢棄物的海洋，回到2023年的現今，讓人重新思考，若想要達到環境永續，現在的我們有哪些選擇。
其中全家展區以三道門的互動設計，來說明這些年推廣的永續計畫，譬如：「Clean Label對策」門裡，引導人們以「斷捨離」的概念，將食品中常見的八大添加物移除；「減塑行動」門則透過問答互動，讓人們反思在日常中，若無意識地使用塑膠製品，一年會產生多少碳排放量。
「身為連鎖便利商店最大的優勢，就是擁有一定的影響力，但這同時也是責任。」吳部長堅定地說，對於永續議題，全家一直不斷地嘗試及優化流程，期望在購物環境中，慢慢融入環保的概念，讓消費者可以用最簡單的方式參與，為地球盡一份心力。