英語十大常見陷阱（上）：「你大學幾年級」的英文該怎麼說？

文:史嘉琳(台大外文系教授)

讀者曾經有多少次掉進過下面的這些英語常見陷阱?更重要,要如何避免再次陷下去呢?請繼續往下看,來知道如何閃過險境,回歸正道!

1. 括弧前後:留空格!

Pitfall #1

X: Don’t(do)this! O: Leave a (space) on each side!

讀者也許會覺得奇怪,英文的一號陷阱竟然是……標點符號問題!

筆者從開始教書以來直到現在,看學生的作業時,第一個注意到的經常是:括弧外面沒有留空格的問題。

中、英文的電腦輸入有一個非常大的不同,就是字和字之間的間隔問題。中文輸入程式會自動把字與字以及標點符號之間的距離調得剛剛好,所以輸入者根本不用管它,英文則不同,不但要習慣性地在字和字之間打空格,另外也要留意標點符號前後留空格的規則。要不要留空格,不但要看是哪一種標點符號,還要看標點符號左右是什麼樣的字元。

一般來說,只要是成對的標點符號,像括弧、單/雙引號等,就必須要在標點符號外面(之前和之後)留空格。括弧內則不留空格。

台灣學習者常會這樣打:

X: How to learn(almost)anything.

實際上應該這樣打:

O: How to learn (almost) anything.

讀者不要以為「這麼小的事情還有人管嗎?」答案是:「有,我們絕對會注意到。」當英語母語者看到了,不知不覺會開始對撰寫者形成相當負面的判斷,也許有點像看到打成這樣的中文:用錯學,習方法往、往事,倍功半。

這句每個人一定一眼就會注意到標點符號亂糟糟的,不但不容易讀懂,而且讀者會質疑內容的可靠性。英語母語者看到該留空格的地方沒有留空格,其實有一樣不舒服和對撰寫者不信任的感覺。與其失去讀者對自己的信心,不如記好:括弧、引號外,務必要留空格!

當然,如果括弧後有逗點、句點等,就不留空格:

O: That’s all (I think).

數字、字母後的句點也記得打空格!不應該這樣打:

X: 1.a.Remember to leave a space after periods!

而要這樣打:

O: 1.a. Remember to leave a space after periods!

對用法不確定時,只要隨便翻開任何一本英文書,正確的符號間隔規則就能一目了然。

也請留意,在做英文輸入時,不要不小心忘了把中文的全形標點符號改成英文的半形標點符號,反之亦然!

2. 書寫“i” 和 “j”不要再用短線了

Pitfall #2

“i” 和 “j”上的那筆畫是 X:「短線」?還是 O:「點」?

第二個常看到的陷阱也是很多人不知不覺養成的習慣,沒有注意到它的存在,更不知道這個地方會不斷出現一個不經心的錯誤寫法。

在手寫 “i” 和 “j” 這兩個英文字母時,記得最後要加上一個「點」,而不要寫成「短線」!筆點下去了,就馬上離開紙張,不要拉長變成短線,母語者看來真的有點怪!因為這已經是很多台灣人(和日本人)根深柢固的習慣,可能要特別留意這一「點」一段時間才能徹底改過來。

Photo Credit:英語島

有關Pitfall#1和#2更詳細的內容請看 「格式」就是禮貌:英文標點符號的10大規則。

3. 有省略號(’),才是正式縮讀字

Pitfall #3

X: “I wanna take your class.” O: “I’m wondering whether there are still openings for your class?”

Photo Credit:英語島

X: wanna O: want to /X: gonna O: going to

這個常見錯,嚴重性比較大。

學校裡教英文的縮讀字(contractions;常誤稱為「縮寫」),一般有兩個大問題:

1. 不教「正式」和「非正式」縮讀字的巨大差別

「正式」和「非正式」縮讀字的差別:這個問題從大學甚至到研究所的英文教育裡一概沒有受到重視,實際上連很多英文老師對這個差別都不一定很清楚,我們在此來澄清一下吧!

其實很容易區別:「正式」縮讀字裡總有一個「省略號」(apostrophe: ’ ),例如:I’m (= I am), he’d (=he had 或 he would), don’t (= do not) 等等,看到了裡頭的「’」就會馬上知道,這些例字都屬於有正當地位的「正式」縮讀字,字典有收錄,用在寫作裡是不會冒犯人的,也不用怕會過於口語化。

反過來,沒有省略號的縮讀字,像是 wanna, gonna, hafta, coulda, shoulda, woulda, oughta, kinda, sorta, gimme, lemme, dunno, whatcha,說是可以說,可是千千萬萬不要在任何稍微有點正式的文章或書信裡使用。當你使用的話,不是像犯了輕微的文法錯誤而已,而是嚴重到對方看了心裡會火冒三丈,因為是極度不尊敬對方的一種表現。那「非正式」縮讀字哪裡可以使用呢?在跟同輩朋友傳短訊、漫畫裡、小說裡的對話一類的地方,用非正式縮讀字就沒有問題,其他較正式的場合,「非正式」縮讀字有很大的禁忌,千萬小心!

2. 就是作文裡可不可以用縮讀字的問題

作文裡可不可以用「正式」縮讀字?答案很簡單:只要是有省略號的「正式」縮讀字,文章裡可以使用,沒有任何問題。隨便翻開一本英文書就可以印證這一點。

也請注意,範例中的第二個例句是個比較有禮貌的提出請求的方式。想看更多的資訊,請見:《Do not 和 don’t意思一樣嗎?英語的縮讀字》

4. “feedback” 是不可數名詞!

Pitfall #4



X: Thank you for your feedbacks! O: Thank you for your feedback!

Photo Credit:英語島

英語學習者常搞不清楚哪些名詞「可數」(countable),哪些「不可數」(uncountable)。如果當初學的時候沒有留意單字旁的 “U” 或 “C”,那就從現在開始好好留意並記住。實際上,中文一樣有分「可數」和「不可數」名詞,例如:「這裡有一個空氣。」這句是否有點奇怪?

只要沒有固定形狀,例如 “water”,或是抽象概念,例如 “trust”,往往都是不可數名詞,所以不要加 -s!請留意以下的名詞,都是不加 -s的不可數名詞:feedback, vocabulary, punctuation, slang, gossip, stuff, garbage, trash, junk, information, advice, audience, staff, hair, clothing, furniture, traffic, equipment, software, luggage, air, water, coffee, bread, dew, bamboo, sugar cane, corn, wheat, rice.

留意 “alphabet” 是「A到Z整套字母」的意思,個別的字母叫做 “letter”。另外,White privilege(白人特權)也是不可數,不要說成 “White privileges”。在看或聽英文時,要養成隨時留意哪些名詞不可數的習慣。

5. 你大學幾年級,英文到底怎麼說?

Pitfall #5



X: “I’m a second grader this year.” O: “I’m in my second year of university.”

Photo Credit:英語島

當有人問你大學幾年級時,千萬不要用X: “I’m a second grader this year.” 或“I am a second-grade student.” 之類的句子來回答, 基本上,“second grader” 只有一個意思,也就是「小學二年級」!到了國、高中還可以繼續用“grade” 和“grader”

可是一上大學以後,就要改用像這樣的句子:O: “I’m in my second year of university.” 或“I’m a sophomore.” 或“I’m a sophomore in college.”。另請注意:“sophomore” 裡的第二個 “o” 是不發音的,所以“sophomore” 其實只有兩個音節,不是三個音節,要唸 /ˈsɔfmɔr/。大學四個年級的說法和正確的發音分別是:

大一:freshman /ˈfrɛʃmən/

大二:sophomore /ˈsɔfmɔr/

大三:junior /ˈdʒunjɚ/

大四:senior /ˈsinjɚ/

現在,這四個年級的名稱也還是有人繼續用來指國三、高一、高二和高三,不過,類似 “I’m in eleventh grade.” 的說法常用得多。

