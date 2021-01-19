印度的燙衣生活學：「送洗衣服」竟是印度外商公司福利？

文：Elsa

在印度，燙衣服可是人人必備技能

某個週末早晨，被一陣乒乒乓乓聲響吵醒，原來是室友難得起了個大早「燙衣服」，我才想到原來那天她必須去學校進行線上研討會。沒看錯，去學校前她開始燙了衣服，雖然這不是什麼天大的事，但「燙衣服」這個小舉動，在印度可是有大商機的喔！

印度人的古早洗衣文化，主要是將浸泡過或上洗劑的待洗衣物，以「甩打」在一塊石頭或水泥塊的方式將衣服清洗乾淨，然後晾乾、熨燙平整，最後再摺好收起來。

由於印度人很重視自己在每個重要場合的穿著打扮，衣服一定要平整，不能看起來皺皺的，所以「燙衣服」這件事是每個印度人的基本日常，就算衣服洗完沒時間熨燙，但最遲在出門換衣服前一定要把衣服燙平整。不管是襯衫、Kurti（印度傳統服飾）、T-shirt、襪子甚至內衣褲……等，總之能燙的材質就燙，就是不容許一點皺褶存在。

Photo Credit: 英語島

「送洗衣服」竟是印度外商公司福利？

在這樣的一個特殊需求下，印度的洗衣業可以拆分成幾個環節：收貨、洗衣、熨燙、摺衣服、將衣服送回客人手中，由於印度幅員廣大，各地洗衣業者提供的服務模式不盡相同，有的提供一條龍服務、有的只提供熨燙、有的熨燙或摺衣服則要額外收費，也有的提供急件服務（express service），一件衣服從收、洗、燙、摺到送回客人手中，最快4小時就能完成。

各位看官看到這裡可能滿頭問號了，不能用家庭常備的洗衣機嗎？送洗不貴嗎？根據Statista的統計預測，洗衣機在印度的全國滲透率在2026年才會達到21.8%，還是有廣大家庭人口是沒有洗衣機的，加上送洗的價格並不算太貴。

以首都新德里為例子，燙衣服的價格一件約落在1-2塊盧比，若要一條龍服務，一件衣服價格則約落在5-6塊盧比，若衣服數量真的太多還可以選擇包月，平均一件價格會較便宜；因此在忙碌工作之餘，若真抽不出時間處理自己的衣服山，送洗會是一個較省時省力的決定。

在印度，也有許多外商公司提供員工送洗衣服的福利，請將自己要送洗的衣物打包好交給公司，之後回到妳手上不只乾淨如新，更是整齊又服貼，收到時人都不自覺開心了起來。

Photo Credit: 英語島

百年人力洗衣廠，紀錄印度歷史

提到洗衣服，就不得不提一下印度最大，同時也是世界最大的人工洗衣廠——位於孟買的Dhobi Ghat，他們已有超過140年的歷史，並且維持著傳統的洗衣方式，連燙衣服所使用的熨斗，也是早期的木炭式熨斗，雖然有引進了「少數的」洗衣機，但全部作業流程還是仰賴人工完成。

在這個洗衣廠內，每天平均會有約50萬件的衣服、床單或毛巾…等待洗物，從各飯店、醫院、或家庭送過來，有超過800個洗衣池以及廠裡交錯的晾衣繩，大家圍在一起洗衣服的景象可說是有特色又壯觀。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像 位於孟買的Dhobi Ghat

大部分作業人員都是世襲，爸爸曾經在這裡工作，因此自己也繼承了這份職業，然後再傳承給自己的孩子，順帶一提，過去這是屬於男性的職業，但由於時代變遷，洗衣廠也開始面臨人力調整的問題，因此現在也看的到女性員工。

回到室友身上，我們家裡自己有現代輕便熨斗，所以常常偷懶等到最後一刻才燙衣服，是說燙衣服也不是拿熨斗隨便抹個幾下就好，各式衣服的材質不同，適用的熨燙溫度也不同，要把衣服燙到平整又服貼還真的需要點功夫。

在台灣，我們已經習慣了被民生家電用品圍繞，到了一個截然不同的國度，就盡可能的以當地人的角色去體驗和生活，說不定還會激發出另一個不一樣的自己喔！

本文經英語島雜誌授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航