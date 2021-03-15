科學家研究鳥類發現，「環境噪音」造成的慢性壓力類似人類的PTSD

文：艾摩斯（Amy Mathews Amos）

當環境噪音越大，孵化的雛鳥及其母鳥體內的皮質酮（與壓力反應有關的激素）濃度越低。此負相關性似乎不符直覺，但在人類創傷後壓力疾患（PTSD）患者身上也觀察到類似現象；慢性壓力會導致皮質酮分泌持續增加或減少。

生活周遭不間斷的噪音，例如住家隔壁的建築工事或是響不停的汽車警報，總是讓人不勝其擾，鳥類也不例外。最近一項研究發現，鑽取石油和天然氣所發出的噪音，對三種鳴禽造成慢性壓力，狀況類似人類的創傷後壓力疾患（PTSD）。

克萊斯特（Nathan Kleist）在美國科羅拉多大學波爾德分校進行博士研究時，與同事在距離新墨西哥州聖胡安盆地（San Juan Basin）天然氣鑽井不同遠近的幾處放置人工巢箱，這些鑽井的大型壓縮機24小時運作不停。

克萊斯特和同事針對三種鳴禽進行研究，其中山藍鴝（mountain bluebird）和灰喉鶲（ash-throated flycatcher）都會避開最靠近壓縮機的巢箱，然而西藍鴝（western bluebird）的築巢位置則遍佈各處巢箱。

研究人員測量所有巢箱中三種鳥類的成年雌鳥和雛鳥，體內壓力激素皮質酮（corticosterone）的濃度，為期三年。他們發現，壓縮機的距離與這些鳥類體內皮質酮的基線濃度，呈線性相關：巢位越靠近壓縮機，壓力激素濃度越低。

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這似乎違背直覺，但激素濃度可能因壓力類型及時間而變動，持續的增加或減少都是慢性壓力的跡象（針對人類PTSD患者的研究顯示，基線濃度通常有下降趨勢）。

科學家還發現，巢位最靠近壓縮機的西藍鴝，生下的蛋比距離較遠的更不容易孵化。該研究團隊在2018年1月的《美國國家科學院學報》發表研究，指出巢位較靠近壓縮機的雛鳥有發育不良的現象，且三種鳴禽皆然。

克萊斯特表示：「即使背景噪音略為增加，也能看到這些影響。」距離最遠的雛鳥也有發育不良的現象，這是因為掠食者較常出現在安靜的地方，棲息該處的鳥兒可能因為提高警覺而影響餵養幼雛的能力。位置居中的雛鳥則有最高生長率。

在美國塔弗茲大學研究野生動物壓力反應的羅梅洛（Michael Romero）並沒有參與這項研究，他評論道：「這篇論文妙在顯示了環境壓力會降低鳥類的生殖成功率。」即使身處受高度保護的地區，野生動物也難逃其害。克萊斯特指出：「美國大多數保護區的背景噪音持續增加，這已成為潛在的普遍問題。」

本文獲《科學人雜誌》、《科學人粉絲團》授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航