把握練習兩性相處的機會，遇到理想對象時才不至於手足無措

最近在咖啡廳巧遇前同事小慧，她跟我聊到剛結束一場曖昧。這大概是我所知她的第三次無疾而終的曖昧，每一次結束都像經歷失戀般，又要花去她好一段時間修復長期付出未果的遺憾跟自尊耗損。小慧27、28歲的時候意識到身邊姊妹大多從大學就有固定交往對象，差不多都要步入禮堂。想到別人已經修習戀愛學分10年，她卻始終因為忙碌、遇到不適合的人沒有談成，恐怕同樣的日子繼續下去不會改變。

於是她開始登入一些交友平台或請朋友介紹對象。但是要找到有感覺的對象似乎很難，不但久久才遇到一個動心的，從朋友當起也花不少時間，一來一往來到34歲。這個階段的她發現覺得不錯的人大多死會，或者有過幾段感情或婚姻經驗後，對方已不再輕易投入新戀情，所以她更難走到開花結果的一天。她擔心以這樣每次都花很長時間去跟一個人嘗試又不合的模式，恐怕只會愈來愈難找到伴侶。

我不想用單身人數或年齡的統計數字來嚇唬她，因為這幫助不了任何單身人士展開一段值得期待的關係。我們都不應該被恐懼驅策去追求愛情或人生伴侶，愛情的過程應該要是享受的，而不是基於無奈。恐懼也會讓目標設定一開始就錯誤，把自己草草出清。

這世上有各式各樣需求各異的人，有人在意年紀也有人偏愛成熟者，有人對關係負責也有人只想玩樂，有人把婚姻當交換條件也有人比起契約更重視羈絆，重要的是如何有效找出「一個」需求相同、目標一致、個性處得來的人，其他數字與她關係不大。基數再多如果無法正確篩選，或是看到的人太少沒得選，都會讓人一直跟不合適的對象蹉跎。在找對象之前，我希望她能先對擇偶這件事有些概念：

兩性在異性相處習性上有所差異

和男性朋友交換意見的過程中我注意到一件事，他們會擔心「hold不住」對象。細問其意，意思是會考量目標對象是否能專心只愛他、不會被更優秀的人追走。這往往與女生本身是否為交際花無絕對關聯，而是男性主觀上判定自己的個性、能力與女方的個性比對下，能否有足夠把握維持關係（而男性多半較想主導）。有時太優秀的女性會令部分男士卻步，但我們很少聽到女性會因為男性太優秀而不想交往。這反應了兩性一開始的顧慮不同，擇偶的策略也不太一樣。

如果去觀察，當多女喜歡一男時，男性往往不容易馬上做出抉擇。他們傾向跟每位女生維持關係一段時間，各方觀察比較，甚至與複數對象試著調調情，享受這樣的過程後，再進入穩定關係。而女性比較偏好一次跟少數人往來，多男追求一女時，許多女性會想要趕快比較出一個最好的／最有感的進入關係深耕，然後就不太想再理會外頭的花花世界。女性習慣投入、男性習慣多看當然不是一定，相反的情況也有，只是比例上來說有這樣的傾向。

這也說明為何很多男性在認真找對象時，會同時嘗試跟許多異性接觸，而女性比較偏愛一次跟一個對象建立關係，這個不行再找下一個試。相較之下，女性在擇偶期能接觸的異性較少、所費時間較長，慢慢找是不太理想的模式。我不鼓勵跟多人「曖昧」，但交朋友不應設限太多。

人是習慣性的動物

如果有稍微瞭解過親密關係理論，它提出了一個核心關鍵是：人往往會從童年熟悉的人際互動模式延伸到戀愛關係。一位在充滿愛的環境長大的孩子，會因為清楚愛與被愛的樣貌、懂得關係中的尊重與界線，而在成年後的人際關係裡，也傾向與能夠提供對等互動的對象往來。相反地，親子關係缺乏安全感的孩子，雖然心裡會想著長大後要建立一個美滿的家庭，卻沒有清晰的樣本跟情緒界線作為依據（這樣的家庭，情緒界線通常是模糊的），經常會找到類似父母行使暴力或缺乏溝通的對象，因為跟這樣的人往來最習慣。

要打破這個限制的方法之一，就是得試著增加自己對「關係模式」的認知。也就是你得看過更多型態的人，才能夠比較出誰是真正對你有益的，而不會將熟悉感誤以為是心動，落入過去的迴圈不自知。

幸福是需要比較的，等待會讓選擇非常有限

如果我們大部分時間是在等待某個人來敲門，就會增加自己無法掌控的風險。比如會被吸引來的人可能都是同一類：溫吞不敢拒絕的人容易吸引強勢的對象，責任感重的人容易碰到重度依賴者，而你欣賞的類型偏偏就不過來。最後迫於時間壓力或寂寞，只能在大部分的同類裡挑選一個相對好的，然後安慰自己接受「沒有人是完美的」，委身一段始終不是很滿意的關係。有沒有可能，這群人本來就不是適合你的人呢？

再者，優質的異性往往也很清楚自己想要什麼樣的關係、具有行動力與決斷力，他們很早就會主動且開放地與許多人往來，並且很快找到適合進一步相處的對象。在你等待他發現你並靠過來之際，已經有其他更主動建立關係的人和他們往來了，極有可能在你展現自己之前就此錯失機會。即便你不需要跟受歡迎的人物交往，由自己主動過濾往來對象也肯定比較有機會找到符合需求的人選，好對象往往不是憑空出現的。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

視與異性的互動為生活的一部分

我瞭解小慧的困難，這也是非常多女性朋友的困難。明明一次只能對一兩個人花心思，也不是外向熱衷交際者，一想到要密集地與陌生異性往來就頭疼，恨不得縮回自己的世界。可是又很渴望一段深度連結的關係，該怎麼辦呢？

會有這個壓力的錯誤前提之一是，經驗不多的女性往往把「認識異性」這件事看得太嚴重。如果妳用「找對象」的眼光看待每個接觸到的單身異性，會以為自己得趕快拿著「終生伴侶」的條件清單去比對眼前這個陌生人。打從一開始就謹小慎微地檢視對方、放大瑕疵，一點跡象就自己嚇自己，還沒真正認識就覺得不可能，關係也容易緊繃、有壓力。我們不妨想想什麼樣的對象不會讓我們感到壓力？是不是那些日常生活會遇到的人？比如早餐店店員、隔壁組的同事、住在樓下的鄰居，那些你不會沒事把他們想成未來家人的人對吧？

認識異性也是一樣的，讓他們出沒在你的生活中，把跟他們互動當成生活的一部分就不會感到勉強。不需要改變個性，只需要正確的觀念和修改一些生活習慣，讓自己能在自在的狀態下與更多人產生互動、製造潛在機會，也無須感到對對方有情感回應的重責。你不必馬上投入，因為他們就是你「生活上會遇到的人」而已，只是有機會也可能進一步發展罷了（或者他們也可能為你介紹合適對象）。

然而，畢竟主要目標還是找對象，再怎麼自然認識，也還是要規劃一個有效率的模式會比較快達成目的。因此每天兩點一線地生活是無益的，建議在工作以外增加一些興趣活動，比如參加創意市集、座談會、表演、上課、運動，讓自己出沒在有人的地方。不是要「試著去做」，而是把「認識人」這件事認真地排進行事曆裡進行，改變生活型態的同時，也協助自己成為一個內容有趣的人。

讓人生圓滿的主體是自己，優質的關係需要練習

態度開放地增加認識陌生人的機率之後，請享受交朋友的過程，讓那些初步印象還不錯的人有機會豐富你的生活，進一步交遊。這個過程很重要的前提是「快樂」，還有讓自己有練習兩性相處實務的充足機會，之後碰到理想對象時才不至於手足無措，不知如何表達自己。人際關係的技巧與敏感度是需要從小小挫折中磨練的，結交日常朋友時的容錯空間也比追求交往對象時來得大，為了促成重要關係，所有的失敗經驗都是養分。

另一方面，在喜歡的活動中認識新朋友，你們的連結也會更正向。當你開始覺得可以進一步考慮是否發展更深入的友情時，列出你認為長期關係必須／絕對不要的條件，以此作為依據觀察。若對方抵觸到絕對不要的條件，且判斷無法改善，請果斷放棄，不要輕易鬆動你的底線。大量的前人經驗告訴我們，不適合的關係拖久了結果往往不如意，你不需要白費工夫，其他還有很多值得你認識的人。每多給自己省下寶貴的一天，將來幸福的日子就多一天。

無論如何，人生伴侶的存在都是為了讓你更幸福，而不是製造麻煩。所以多多認識關係的可能性、接受多元文化、保持彈性、瞭解世上還有各種類型的人，你才有足夠的認知去想像屬於自己的幸福模樣，而不是只能接受唯一知道的那種。衝動或草率地進入關係會讓人錯失良多，事先做好準備工作、設立底線，用開放的心態去面對世界、主動建立關係、清醒地判斷，一定能讓你找到合適的那一位，在找到之前也會連帶收穫很多良緣朋友。

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航