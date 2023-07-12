「夜店殺警案」易寶宏服外役監惹議，矯正署查出去年返家時「重大違規」將送回一般監獄

位於台北市信義區的「SPARK」夜店在2014年發生一起「夜店殺警案」，當時有對情侶在狂歡時與夜店保安人員起衝突被驅離，2人心聲不滿，透過黑幫找人討公道；隔天數10名黑幫在夜店，群起圍毆前來排解衝突的信義分局刑警薛貞國，導致薛貞國最後重傷不治身亡。此案最終有超過60人被判刑，刑期為7個月到13年不等；其中知名女星的兒子易寶宏被判刑9年，由於近日被調到外役監服刑，引發熱議。

矯正署今（12）日公告，易寶宏在武陵外役監（又稱台東戒治所）獲准返家探視期間，經查曾在去年8月15日，利用個人社群網站帳號標記特種行業的聯絡方式進行宣傳，又於同年12月10日在外和朋友喝酒。被調查後易寶宏承認上述情節，台東監獄間務委員會決議，認定易寶宏行為違反《外役監條例》第18條規定，違背紀律，因此解送一般監獄執行。

易寶宏在外役監引發爭議，甚至成為政治攻防

易寶宏是因為參與了圍毆警察的行動，因「傷害致死罪」遭判刑9年，由於該案的當事人是名刑警，因此觸動了台灣社會對於「殺警」的敏感神經，就有名警察在前立委黃國昌的臉書留言提到「台南殺警案」，並指易寶宏在服外役監，讓他覺得「學長白死了」，質疑法務部矯正署用什麼標準能讓「夜店殺警案」的兇嫌服外役監。

提出此質疑後，有意參選2024總統的鴻海創辦人郭台銘、國民黨候選人侯友宜等都紛紛對此發表看法，批評民進黨作為執政黨，對基層警察的重視不夠，沒辦法適當的處罰犯罪者等等；而民進黨候選人賴清德也表示該修法就修法，重罪犯應該服完徒刑，不能走旁門左道。

法務部一開始澄清表示，易寶宏因傷害致死案件判處9年有期徒刑，於2019年6月入監服刑，在監執行逾2年6月後，於2022年1月提出外役監遴選申請，由專家學者組成之外役監遴選委員會，以去識別化之方式逐案審查表決，經過半數出席委員表決同意後，於2022年3月移入武陵外役分監執行。

另外各界關注的《外役監條例》修法目前也已經送到立法院審議。民進黨立院黨團總召柯建銘說，這次臨時會已排定處理性平三法、台美21世紀貿易倡議，《外役監條例》最晚在下個會期可完成三讀，盼大家理性討論。不過由於爭議仍持續延燒，這幾天民眾黨團、國民黨團紛紛召開者會，批評《外役監條例》修法是打假球，應該再加嚴標準等等。

矯正署急公告：去年返家時行為「放縱不羈」，將送回一般監獄

矯正署今（12）日公告，易寶宏在台東監獄武陵外役分監獲准返家探視期間，經查曾在去年8月15日，利用個人社群網站帳號標記特種行業的聯絡方式進行宣傳，又於同年12月10日在外和朋友喝酒，違反「嚴禁飲酒」的規定。被調查後，易寶宏也承認上述情節，台東監獄間務委員會決議，認定易寶宏行為違反《外役監條例》第18條規定，違背紀律，因此解送一般監獄執行。

矯正署表示，准許外役監受刑人返家探視的目的，是在深化家人的感情連結，藉由加強家庭支持功能，以使其順利復歸社會，武陵外役分監於受刑人返家探視前皆有辦理行前宣導，並發給返家探視應遵守事項。矯正署表示，易寶宏未恪守規範，於返家探視期間，從事前開與返家探視目的顯然無關之行為，有違外役監中間性處遇措施之精神，經台東監獄監務委員會議決議認定其行為「放縱不羈」，因此將送回一般監獄。

不過日前監所關注小組理事長陳惠敏曾經提出質疑，《外役監條例》第18條規範外役監受刑人表現不佳時的淘汰機制，懲罰應要跟待遇相同，明確定義，但現在解送其他監獄執行的理由只有兩項：重大事件，或不適合作業，過於空洞抽象。應該要讓受刑人明確知道犯了什麼錯就會被送回，讓受刑人在事前得以預見什麼情況會被送回，這樣理性的人自然會將相關風險納入行為時考量，爭取留在外役監的機會。

另外在《外役監受刑人返家探視辦法》中，其實也沒有明定「外役監受刑人返家探視期間，不得從事與返家探視無關之活動及飲宴」的相關規定。

外役監經常被各界貼上「爽監」的標籤；「外役」指的是在監獄外工作，讓受刑人在沒有上手銬腳鐐、無獄方人員監視的情形下，在室外工作。能讓受刑人透過開放式、無圍牆與點名制等低度管理方式，進行半監禁矯治，逐步適應正常生活步調；同時協助受刑人銜接將來出獄後的就業，盡快與社會接軌，外役監的服刑人可以定期返家探親，有些服刑人趁機逃脫在近日也都受到關注。

當受刑人符合相關資格，且有意願至外役監服刑，填寫申請表之後，獄方會審查受刑人資格和評量在監表現、家庭支持、健康狀況、戒護、再犯風險等計算積分，將資料送交矯正署，依積分排序進行遴選、分發。

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