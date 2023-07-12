2023/07/12,
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「夜店殺警案」易寶宏服外役監惹議，矯正署查出去年返家時「重大違規」將送回一般監獄

「夜店殺警案」易寶宏服外役監惹議，矯正署查出去年返家時「重大違規」將送回一般監獄
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

現在解送其他監獄執行的理由只有兩項：重大事件，或不適合作業；在《外役監受刑人返家探視辦法》中，也未明定受刑人返家探視期間不得從事與返家探視無關之活動及飲宴的相關規定。但矯正署認為，易寶宏的行為「放縱不羈」，將送回一般監獄。

位於台北市信義區的「SPARK」夜店在2014年發生一起「夜店殺警案」，當時有對情侶在狂歡時與夜店保安人員起衝突被驅離，2人心聲不滿，透過黑幫找人討公道；隔天數10名黑幫在夜店，群起圍毆前來排解衝突的信義分局刑警薛貞國，導致薛貞國最後重傷不治身亡。此案最終有超過60人被判刑，刑期為7個月到13年不等；其中知名女星的兒子易寶宏被判刑9年，由於近日被調到外役監服刑，引發熱議。

矯正署今（12）日公告，易寶宏在武陵外役監（又稱台東戒治所）獲准返家探視期間，經查曾在去年8月15日，利用個人社群網站帳號標記特種行業的聯絡方式進行宣傳，又於同年12月10日在外和朋友喝酒。被調查後易寶宏承認上述情節，台東監獄間務委員會決議，認定易寶宏行為違反《外役監條例》第18條規定，違背紀律，因此解送一般監獄執行。

易寶宏在外役監引發爭議，甚至成為政治攻防

易寶宏是因為參與了圍毆警察的行動，因「傷害致死罪」遭判刑9年，由於該案的當事人是名刑警，因此觸動了台灣社會對於「殺警」的敏感神經，就有名警察在前立委黃國昌的臉書留言提到「台南殺警案」，並指易寶宏在服外役監，讓他覺得「學長白死了」，質疑法務部矯正署用什麼標準能讓「夜店殺警案」的兇嫌服外役監。

提出此質疑後，有意參選2024總統的鴻海創辦人郭台銘、國民黨候選人侯友宜等都紛紛對此發表看法，批評民進黨作為執政黨，對基層警察的重視不夠，沒辦法適當的處罰犯罪者等等；而民進黨候選人賴清德也表示該修法就修法，重罪犯應該服完徒刑，不能走旁門左道。

法務部一開始澄清表示，易寶宏因傷害致死案件判處9年有期徒刑，於2019年6月入監服刑，在監執行逾2年6月後，於2022年1月提出外役監遴選申請，由專家學者組成之外役監遴選委員會，以去識別化之方式逐案審查表決，經過半數出席委員表決同意後，於2022年3月移入武陵外役分監執行。

另外各界關注的《外役監條例》修法目前也已經送到立法院審議。民進黨立院黨團總召柯建銘說，這次臨時會已排定處理性平三法、台美21世紀貿易倡議，《外役監條例》最晚在下個會期可完成三讀，盼大家理性討論。不過由於爭議仍持續延燒，這幾天民眾黨團、國民黨團紛紛召開者會，批評《外役監條例》修法是打假球，應該再加嚴標準等等。

矯正署急公告：去年返家時行為「放縱不羈」，將送回一般監獄

矯正署今（12）日公告，易寶宏在台東監獄武陵外役分監獲准返家探視期間，經查曾在去年8月15日，利用個人社群網站帳號標記特種行業的聯絡方式進行宣傳，又於同年12月10日在外和朋友喝酒，違反「嚴禁飲酒」的規定。被調查後，易寶宏也承認上述情節，台東監獄間務委員會決議，認定易寶宏行為違反《外役監條例》第18條規定，違背紀律，因此解送一般監獄執行。

矯正署表示，准許外役監受刑人返家探視的目的，是在深化家人的感情連結，藉由加強家庭支持功能，以使其順利復歸社會，武陵外役分監於受刑人返家探視前皆有辦理行前宣導，並發給返家探視應遵守事項。矯正署表示，易寶宏未恪守規範，於返家探視期間，從事前開與返家探視目的顯然無關之行為，有違外役監中間性處遇措施之精神，經台東監獄監務委員會議決議認定其行為「放縱不羈」，因此將送回一般監獄。

不過日前監所關注小組理事長陳惠敏曾經提出質疑，《外役監條例》第18條規範外役監受刑人表現不佳時的淘汰機制，懲罰應要跟待遇相同，明確定義，但現在解送其他監獄執行的理由只有兩項：重大事件，或不適合作業，過於空洞抽象。應該要讓受刑人明確知道犯了什麼錯就會被送回，讓受刑人在事前得以預見什麼情況會被送回，這樣理性的人自然會將相關風險納入行為時考量，爭取留在外役監的機會。

另外在外役監受刑人返家探視辦法》中，其實也沒有明定「外役監受刑人返家探視期間，不得從事與返家探視無關之活動及飲宴」的相關規定。

外役監經常被各界貼上「爽監」的標籤；「外役」指的是在監獄外工作，讓受刑人在沒有上手銬腳鐐、無獄方人員監視的情形下，在室外工作。能讓受刑人透過開放式、無圍牆與點名制等低度管理方式，進行半監禁矯治，逐步適應正常生活步調；同時協助受刑人銜接將來出獄後的就業，盡快與社會接軌，外役監的服刑人可以定期返家探親，有些服刑人趁機逃脫在近日也都受到關注。

當受刑人符合相關資格，且有意願至外役監服刑，填寫申請表之後，獄方會審查受刑人資格和評量在監表現、家庭支持、健康狀況、戒護、再犯風險等計算積分，將資料送交矯正署，依積分排序進行遴選、分發。

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