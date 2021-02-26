淺談「前十字韌帶反射」：大腦為了保護身體，為何卻讓膝蓋痛到不行？

文：好痛痛、劉炳塘復健科醫師

常看好痛痛文章的朋友們，一定知道肌肉的代償有時候是疼痛的來源；以及韌帶受損或是關節不穩定時，可以透過肌力訓練使肌肉協助穩定關節。因此試著釐清與解除肌肉代償、透過運動治療與肌力訓練來改善活動與運動問題，是復健醫學、運動醫學很重要的一環。

什麼是肌肉代償？

代償意為一條肌肉幫另一條肌肉工作，來完成你原本想做的動作。如果代償是因為某些肌肉無法工作，而需要其他肌肉代勞，就有可能引發疼痛。但是代償並不一定都不好，許多優秀的運動選手身體，也有完美的肌肉代償，讓他們發揮出超乎常人的運動能力。

另外值得一提的是十字韌帶的功能，在於穩定膝關節，不要讓大腿與小腿的骨頭跑到不對的位置去。所以許多關於十字韌帶的復健與治療，也都提到大腿肌群的訓練，有助於幫助穩定膝關節。

好的，花了那麼多時間鋪梗後，我們要來進入正題了：其實在解決代償與肌力訓練之前，你可能會需要先解決韌帶的問題。

為什麼這麼說呢？

在以前醫療界一直有個說法，認為前十字韌帶受傷的人，股四頭肌（大腿前側肌力）比前十字韌帶沒受傷的人更難鍛鍊，但原因不得而知。2003年Konishi教授為了測試韌帶裡的壓力受器，是否和肌力有關聯，於是透過注射麻藥來阻斷前十字韌帶上的壓力受器。

令人驚訝的事情發生了，被打針的人股四頭肌的力量，在肌電圖上這時候竟然變大了！

前十字韌帶反射的原理

原因是什麼呢？後來研究者們才發現，如果韌帶受傷或是處於不穩定的狀態，大腦會自動去修正韌帶或者不穩定地方附近的肌群，來防止進一步的傷害。

以前十字韌帶受傷的例子來說，大腦會抑制大腿前側與後側的肌群，也就是股四頭肌與膕旁肌。這是因為大腦覺得膝關節不穩定，所以不要讓肌肉出太多力，以防小腿骨頭（脛骨）跑掉。這同時也會讓膝蓋下方的髕骨韌帶，因為力量不均衡而疼痛。這樣的現象，我們稱之為「前十字韌帶反射」。

Photo Credit: 好痛痛

「前十字韌帶反射」會帶來許多困擾，例如並非全部的十字韌帶受傷都需要開刀，又透過肌力訓練證明能夠協助韌帶穩定關節，然而現在肌力卻被大腦抑制住了。另一個問題是某些肌肉的力量被抑制後，很容易出現其他代償的狀況，這也不是我們所樂見的。

評估與治療的方法

幸運的是，這些年來學界發展出很多種評估與治療方式，來解決這樣的問題。例如在NKT（神經動能療法）裡面就有提到，疤痕與韌帶對於肌肉的影響。而在NKT的源頭理論「應用肌動學」（Applied Kinesiology）中，有提到透過按壓的手法或是其他方法（例如磁力）來暫時阻斷韌帶、大腦與肌肉間的反射，來測試肌力是否因此改變。

韌帶的強化可以透過增生療法，將葡萄糖或血小板之類的增生溶液，注射到受損韌帶來幫助修復。同時注射時加入一些微量麻藥，來停止大腦的反射與抑制，並且在注射後確認原本被抑制的肌群是否可以發力。這樣可以確定此次注射的韌帶，是否就是造成肌肉無力的元兇。

肌力測試、確認韌帶與肌肉關係、增生注射與注射後復測，這樣的流程可以同時做診斷與治療。王偉全醫師今年開辦的Injectional Kinesiology（注射肌動學）中也強調，注射後透過一些治療手法來改變大腦對肌肉的認知，這些都有助於韌帶與肌肉的恢復，改善疼痛、關節不穩定、動作代償等問題。

即使透過注射改善某些肌肉不能發力，因為剛叫回來的肌肉發力不穩定，動作模式也要重新學習，因此注射後的運動還是非常重要。因此搭配物理治療師與運動教練，還是不能跳過的一環。

本文經好痛痛授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航