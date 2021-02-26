為什麼「臨時假牙」不能一直用，之後還要再多花一筆錢做正式假牙？

文：陳俐珊醫師

臨時假牙和正式假牙所擔負的任務不同，材質也不同，所以兩者不可相互取代，都是治療過程的必經之路。臨時假牙就像是引路人的角色，過程中會不斷修整，以提供資料做未來正式假牙的參考。

（本篇文章有真實口腔照片）

為什麼臨時假牙一定要換成正式假牙？

有些病人會覺得臨時假牙在口內磨合與調整了一段時間，已經很好用了，是否可以不製作正式假牙而繼續使用呢？

臨時假牙的材質特性有哪些呢？

Photo Credit: 品味牙醫師心底話 臨時假牙不可長期使用

為了達到快速給予與容易修改的特性，臨時假牙通常是採用樹脂材料製作。所以臨時假牙受到材料強度、厚度、長度以及疲勞老化等因素影響，常會有斷裂的問題發生。

另外臨時黏膠大多是水溶性的。所以臨時假牙即使做到邊緣很貼合，還是會因為樹脂材料本身的特性，在受到咬合力量，食物冷熱循環，以及口腔內潮濕環境等因素，造成材料塑化變形，臨時黏膠被溶解而導致假牙鬆掉。

也就是說，臨時假牙就算做得再精密，材料終究是樹脂，在口中環境久了都會弱化。它不像正式假牙是屬於性質較穩定的材料，所以並不能當作正式假牙使用。

可以不做臨時假牙，直接做正式假牙嗎？

臨時假牙的重要性

臨時假牙在一路上陪伴著患者，從一個殘缺的口腔環境回到能提供適當功能的齒列，就像是一個引路人。過程中可以不斷的進行修改與調整，來找到最適合患者的型態。

臨時假牙扮演著重要的角色，影響治療的成敗，是一個不可以被捨棄的流程。（延伸閱讀：假牙製作流程）

複雜案例需要多套臨時假牙

越大範圍越困難治療的案例，越會加入臨時假牙的治療流程。隨著治療過程的需要，扮演不同的功能角色，所以也有可能會有第二套甚至第三套的臨時假牙衍生出來。

臨時假牙所負責的任務

什麼是臨時假牙、為什麼要做臨時假牙、什麼情況會需要做臨時假牙？這是民眾常有的疑問。

首先先來了解臨時假牙所扮演的角色。臨時假牙具有保護被修磨過的牙齒，避免受到來自外界的機械，冷熱刺激，以及細菌侵入的功能。（延伸閱讀：贋復假牙的不同種類）

維持磨牙後的空間

Photo Credit: 品味牙醫師心底話 臨時假牙的好處

當被修磨過，與鄰牙鄰接面接觸喪失時，提供暫時性的維持牙齒位置的功能。當門面缺失時，具有提供外觀的功能。

恢復被壓縮的空間

無齒顎患者，或者配戴舊有不密合的活動假牙患者，當需要重新製作新的活動假牙時，有可能會因為可被製作的假牙空間不對，或者周圍軟組織侵犯義齒空間，而需要在治療過程中，給予一個有治療意義的治療性活動假牙，來恢復空間。

直到可被製作的假牙空間恢復時，才進到正式假牙的製作。這種治療性活動假牙，也是屬於臨時活動假牙的一種。

陪伴拔牙後的過渡期

齒槽骨在拔完牙後的頭三個月，是骨頭吸收最快速的時期。所以當需要重建正式假牙時，通常需等待這一段快速吸收期過後才進入缺牙重建，以避免重建的假牙與牙脊間產生縫隙，造成假牙不合等狀況。

Photo Credit: 品味牙醫師心底話 剛拔牙

Photo Credit: 品味牙醫師心底話 拔牙後三個月以上牙脊吸收狀況

甚至如果拔牙的範圍大，過渡等待期還可能會拉長到六個月或更長。如果缺牙範圍大，且在過渡期沒有辦法給予固定式的臨時假牙時，就會給予臨時性的活動假牙來恢復外觀以及咀嚼功能。

適應未來的正式假牙

另外藉由賦予的牙齒外形、咬合型態、咬合關係，還可以幫助患者適應與了解未來的正式假牙，作為醫師與患者之間的溝通橋樑。

藉由修正不正確的型態、咬合關係，同時可立即恢復缺牙區喪失的咀嚼功能，幫助患者渡過冗長的治療期。所以臨時假牙還具有診斷與治療的功能。

臨時假牙和正式假牙各有功能

Photo Credit: 品味牙醫師心底話 目的不同，材質不同

不論最終贋復物的正式假牙，是要以活動式或者固定式的假牙來修復，在正式假牙之前的臨時性假牙，都具有其功能與意義。但因為臨時假牙的材料特性，所以並不適合當作正式假牙來使用。

因此在渡過了治療期以及適應期之後，還是應該要進入正式假牙的製作，利用性質較佳的材料來完成最終形態的修復。

本文經品味牙醫師心底話授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航