2020台北雙年展：如何用五大展區，呈顯出《你我不住在同一星球上》的價值觀？

文：ANGELINE HSIAO、DORIS LEE

已舉辦12屆的台北雙年展，是由台北市立美術館所推動的國際型當代藝術大展。台北市立美術館作為台灣藝術重要的推手，不僅推廣台灣藝術、引進國際性的展覽，更每兩年以「台北雙年展」的形式邀請外籍策展人將台灣、國際的當代藝術結合，創作一個由外向內重新詮釋台灣藝術的獨特視角。

今年的主題《你我不住在同一星球上》以星球為主體，企圖刻畫持有不同價值觀的人們面對地球氣候日益惡化、緊張的政治局勢所產生的意見分歧。透過策展人法國哲學家布魯諾．拉圖（Bruno Latour）與法國獨立策展人馬汀．圭納（Martin Guinard）的共同構思，打造了五個乘載不同價值觀與特性的星球。《你我不住在同一星球上》的展覽期間更不時會舉行特別活動與工作坊，讓2020台北雙年展不只是一場單向的傳播，而是雙向的議題討論。

在看展之前，可以先來了解這五種星球陳述的意識形態，找尋其中最讓你共鳴的思緒！

陳瀅如，《屠學錶》，2014。圖像由藝術家及台北市立美術館提供

「2020台北雙年展」展區介紹#1 全球化星球

以堅持現代化的夢想為題的「全球化星球」，在日益惡化的氣候變化中，靠著理想吸引人們。法國藝術家法蘭克．列布維奇（Franck Leibovici）及法律分析師朱利安．塞胡西（Julien Seroussi）的作品《穆遵古》（muzungu），就以專門處理主權國家之間糾紛的「海牙國際刑事法院」中的真實案例，以圖像與真實資料將法庭事件重現於觀者面前，辯證正義與理想的存在。

法蘭克．列布維奇 & 朱利安．塞胡西，《穆遵古（那些兜圈兜個不停的人）》，2016。圖像由藝術家及台北市立美術館提供

不過你也不必擔心無法了解過於複雜的國際司法問題，現場也有駐場的導覽員會引導觀者了解這場國際制裁，也許了解完這樁國際糾紛後的你，會重新相信理想與正義真實存在。

「2020台北雙年展」展區介紹#2 維安星球

面對惡化的環境，有一群人的反應會是封閉自我、藉此讓自己不受到傷害。尤拿斯．史塔（Jonas Staal）就透過回顧川普的首席策略長，史蒂夫．班農執導的影像作品。帶觀者了解他們如何利用人群的恐懼，讓曾經被視為包容性高、願意共榮共享的美國徹底分裂。

尤拿斯．史塔，《史蒂夫．班農：宣傳大業的梳理與回顧》，2018–2019。圖像由藝術家及台北市立美術館提供

除了美國，長期在敵我型社會底下的台灣，「維安」也是一項重要議題。台灣的藝術家秦政德，就以《在冷戰裡生火》重新帶你回到黨國時期，以士林與北投的軍事歷史為根據，展出台灣冷戰時期的文物與影像，解密國家當時如何監控，好維持極權社會。

秦政德＋李佳泓＋林傳凱＋陳怡君，《在冷戰裡生火》（展覽物件），2020。影片拍攝：李佳泓

「2020台北雙年展」展區介紹#3 脫逃星球

若你極其幸運、屬於少數握有資源的成功人士，逐漸惡劣的環境也許不算什麼，因為你永遠都有逃脫的備案。范柯．荷瑞古拉芬（Femke Herregraven）的作品《腐敗的空氣──第六幕》，就讓我們有幸一窺在世界末日裡，握有資源人士所處的地下碉堡。

范柯．荷瑞古拉芬，《腐敗的空氣──第六幕》，2019，複合媒材裝置，尺寸視空間而定。圖像由藝術家及台北市立美術館提供

藝術家荷瑞古拉芬追蹤人類死亡率與生態滅絕的數據，將此數據可視化、再加上聲音與影像，讓你彷彿真正處於世界末日。想要體驗看看科幻小說中的末日地下堡壘嗎？絕對不要錯過到「脫逃星球」的機會。

「2020台北雙年展」展區介紹#4 另類重力星球

面對一切嘗試生存的無力掙扎感到疲倦，準備佛系坦然面對一切的「另類重力星球」，則是將重心轉向研究「物質存在」。雋．巴爾達扎（June Balthazard）與皮耶．保茲（Pierre Pauze）的全新影像裝置作品《Mass（質量／彌撒）》，就透過兩位真實物理學家的對話，引領你探討對於空間的想法。

擷取自：台北市立美術館INSTAGRAM

看不見、又無實質劃分的空間究竟存不存在？空間裡不可見的物質，會不會對宇宙形成影響？聽完兩位物理學家的辯證，或許答案會自然明瞭。

「2020台北雙年展」展區介紹#5 實地星球

試圖在經濟繁榮與環境保護之中取得平衡的實地星球，展出藝術家張永達所做的裝置藝術品《scape．unseen_model-T》。他將在太魯閣進行田野調查的經驗轉換為一個個「地球臨界區」，亦即透過岩石、空氣和動植物相互作用，創造生命存活條件的地球表層。

在「實地星球」上還有史帝芬 維列-波特羅（Stephane Verlet-Bottéro）、蕭麗虹及蔡明君共同製作的計畫《儲回大地的藝術》。《儲回大地的藝術》將2020台北雙年展的二氧化碳排放量，實際量畫繪製，藉此提醒著你本次展覽的主軸意識。

張永達，《SCAPE．UNSEEN_MODEL-T》，2020，裝置，尺寸視空間而定。圖像由藝術家及台北市立美術館提供

由五位藝術家共同創作的《變異派學校》（The Schoolof Mutants）將焦點放在非洲，《變異派學校》受台灣與西非未完成的跨國合作計畫啟發，利用展出文獻與影像，探討非洲大陸的未來。

「2020台北雙年展」延伸活動介紹

除了以上常設的展覽外，2020台北雙年展亦藉此機會舉辦活動，讓這五種意識形態能夠互相辯證。如活動「協商劇場」便邀請台灣科技與社會研究學會的學者及五所大學的學生，以台灣環境與氣候的棘手議題，進行討論與協商的實際演練。

「通往世界的獸徑」則包含跨學科討論與互動工作坊，鼓勵民眾走出美術館，到山林體驗自然。屆時不妨將行程排開，跟著北美館一起將思想付諸行動吧！

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：王祖鵬