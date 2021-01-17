用「特殊方式」夾走娃娃機的商品，可能犯下竊賊罪？

大家有玩過夾娃娃嗎？大家戰績如何呢？

最近兩三年，台灣又開始流行夾娃娃的風潮，到處都能看到娃娃機店 或是娃娃機台，以前最常看到娃娃機台的地方是在一些便利商店外面，而現在可能自己家旁邊就會有一間充滿機台的店面，一次只要十元就能有機會夾到喜歡的禮品，真的是很有吸引力。

但實際上要夾到禮品也不是件容易的事情，可能為了夾到一隻娃娃就得要花個兩三百元才能成功夾取，因為有相對的難度，因此有人就會用一些不正當的「小聰明」來想辦法夾到禮品。

一名男子被娃娃機台裡的禮品藍芽耳機給吸引，想要花個銅板來試試看能不能夾到，然而，他卻不是用正常的方式來夾取，而是在夾到禮品後，等待爪子到洞口上方，就將機台斷電，使爪子鬆開，輕鬆獲取禮品。而這樣的行為當然也被店家的監視器錄下並提告，男子最後因而被法院判處拘役。

男子的行為屬於刑法的竊盜罪，竊盜簡單來說就是將自己「沒有權利」取走的物品在「未經同意」下給拿走，但通常會覺得竊盜比較像是不用付出任何事物就去偷走他人的物品。

男子雖然用的方式不對，但仍有先投幣，不就是表示他有權利取走裡面的娃娃了嗎？這樣也會算是偷竊的行為嗎？

原本夾娃娃機的玩法是投幣後，再由玩家去操縱爪子夾取，然而男子卻並非用正常的方式來進行，而是以作弊的方式來達成目的，再加上原本娃娃機內的物品就並不屬於男子，他在尚未成功夾取前就已不正當的手法來強行得手禮品，因此，就算他有投了10元，並不等同於他已經得到禮品，要得到禮品得依循原本的規則及玩法，並以正常搖桿夾取的方式來使禮品掉入洞口，才是正確得到禮品的方式。

因為男子的行為是直接將自己尚未有權利取走的物品拿走，因此就算有投了錢，但後續的動作仍是屬於竊盜的行為。

其實很多娃娃機都會設定一個有保夾金額，基本上只要花一定金額其實就能得到想要夾取的禮品，假如真的很喜歡娃娃機台內的禮品，不妨直接以保夾金額來取得，不要因為貪心就做出違法的行為，否則得到的不是機台內的禮物，而是法官給你的有罪判決。

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本文經黃靖芸律師。生活法律沙龍授權刊登

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航