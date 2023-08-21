監察院調查柬埔寨求職詐騙案，糾正外交部「不敏感」、高雄地檢署「公開偵查內容反害到被害人」
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這些救援回來的人有很多是被害者同時也是行為，當時前往柬埔寨參與救援行動的警官說明，很多被害人被迫賣掉帳戶，人也被賣掉，被扒兩層皮。回國才知道自己被通緝，一直在跑地檢署。檢察官往往不相信，認為他們是「幫助犯」。
「柬埔寨詐騙園區」去年誘騙台灣人出國工作，不少人因此被綁架、虐待，引發全台關注。經監察委員葉大華、紀惠容的調查和提案，監察院今（21）召開記者會，宣布糾正外交部和高雄地檢署。監察院新聞稿指出，外交部未積極掌握柬埔寨人口販運國際情勢，海外急難救助金動支困難，導致使用率偏低、延宕救援時程；高雄地檢署則在發布破案影片前，未查證影片真實性，導致被害人曝光，遭加重囚禁與虐待。
近年台灣人屢遭詐騙至柬埔寨等東南亞國家，名為短期打工或求職，也與柬埔寨公司簽訂工作契約，卻被收取高額仲介費用、從事非法詐騙。被害人若不從，就遭暴力毆打、詐取錢財、扣留護照、非法關押，甚至被層層轉賣、恐嚇強摘器官或性侵害等，受害者來自台灣、香港、中國、孟加拉、印尼等多國。
監察院糾正外交部和高雄地檢署
監委調查發現，海外求職打工詐騙非近期才有，早期就有相關案例。柬埔寨迫於國際媒體及美國壓力，態度才從消極轉向面對，再加上網紅BUMP於2022年3月間拍片指稱外交部海外救援國人爭議，去年5月開始引起台灣社會關注。
監委葉大華、紀惠容指出，外交部暨駐外館處是國人在海外遭險的第一線求助窗口，據外交部緊急聯絡中心統計，自2021年至2023年6月共接獲民眾遭誘騙至國外工作的求助案計643件、向我國駐外館處求助人數有1023人，以柬埔寨為最多，可見情形嚴重。早在2021年1月至2022年5月間，外館就接獲54件民眾求助案，案量快速增加，監委葉大華認為外交部處理的積極度及敏感度均不足，延宕救援工作期程。
監委調查也發現，高雄地檢署為了儘速警惕民眾，發布破案影片前未查證影片內容，此舉既違反偵查不公開規定，也導致仍受困的被害人曝光，被加重囚禁與虐待，延宕救援時間。被害人最後自行付贖、脫困返國，但身心受創嚴重，至今未能恢復正常生活。監委葉大華表示，高雄地檢署未提供被害人輔導協助措施，也沒有究責相關違失人員，因此提出糾正。
對此，外交部回應，去年5月已責成駐胡志明市辦事處（負責柬埔寨業務）成立「柬埔寨緊急救援小組」，駐緬甸代表處及駐泰國代表處也相繼於同年8月成立「緊急救援專案小組」，成員納入外交部、法務部、內政部移民署與警政署等派駐當地人員，加強與當地國警政、司法機關及相關NGO團體聯繫合作，設法掌握資訊及時營救。外交部也加入警政署成立的「跨境平台小組」，定期將相關駐外館處的最新協處情形通報警政署。
外交部強調，求助通報資訊是否充分、當事人及家屬意願、受困國家國情與法規、政情變化等因素，都高度影響營救。外交部及駐外館處一向兢兢業業辦理急難救助工作，每當接獲求助案件，即使資訊不足、營救困難，甚至幫派介入等，仍設法透過各種方法與當事人聯繫，透過多方管道積極營救，絶不致怠慢、輕忽或消極處理。
受難者多為弱勢族群，監委：根源是青年貧窮
監委葉大華指出，調查顯示，人口販運的237名被害人當中，屬弱勢族群有54人（占比22.78%），包括中輟學生、單親家庭、原住民等，以原住民最多。他們年輕、涉世未深、缺錢，職場不穩定、家庭支持系統薄弱，許多人既要追求經濟獨立也要支援家裡經濟，但台灣就業環境普遍低薪，容易受到高薪求職廣告引誘。
監委紀惠容表示，柬埔寨詐騙園區雖已消失，但是類似的人口販運不會消失，詐騙手段也會推陳出新，例如以求職、感情交友或投資等。紀惠容認為，問題源頭在「青年貧窮」，政府應對此提出因應策略，避免青年走入絕境。
監委葉大華指出，此案接受救援者有些既是被害人，也是行為人，雖然受害，卻要面臨司法追訴。這些人先被誘騙到當地，後被脅迫要從事詐騙，找到下一個受騙者才能離開，形同是「抓交替」。
根據監委調查，參與救援任務的詹姓警官說「抓交替就一個牽一個，需視公司規定，不一定抓多少人才可離開。通常會賺錢的公司不會放，除非用到爛，然後轉賣。」很多被害人不但把自己的帳戶賣給詐騙集團，後來人也被賣掉，等於「被剝兩層皮。」賣人頭帳戶會觸犯《洗錢防制法》中的「人頭帳戶罪」，帳戶將被警方鎖定、人會被通緝。這些人回國後將持續被地檢署傳喚、調查，檢察官往往不相信他們是被害人，反而認為他們是「幫助犯」。
葉大華補充說，經移民署鑑別，返國的421人當中，人口販運被害人占56%（237人），但實際上可能更多。有鑑於此，他希望鑑定身份能更精準細緻，也希望檢方起訴時，能考量行為人是受到脅迫而犯罪。
急難救助金和專款使用率低，甚至靠台商、警察和立委自行募款
監委葉大華也說，外交部雖設有「海外國人急難救助金」，但根據《旅外國人急難救助實施要點》，這筆錢無法代墊營救過程所需的醫療住院費、旅費、罰鍰、罰金、律師費、保釋金、機票費等，緩不濟急。此外，急難救助金「一回國馬上要還錢」，這些被害人無能償還，因此使用率很低，根據統計還款率也很低。
至於警政署去年緊急為了海外人口販運所編列的300萬救援預算，針對無法自行支應相關費用的國人，每人最多可申請1000元美金，但使用率也不高，截至去年底共支付18萬1418元，僅協助15名國人返國。監委發現，派駐到柬埔寨的警官為救援，還要自己想辦法募款籌錢，或靠當地台商捐錢，這都會延宕救援時程。
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國民健康誰來保障？WHO公布加熱菸健康衝擊報告，呼籲各國政府謹慎審查
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WHO公布了最新的加熱菸健康衝擊證據報告，反菸團體以及各方專家，強烈呼籲政府應該採取嚴謹、公開、透明的三大原則，對新興菸品進行更為周全的監管，以確保國民健康不受威脅。
今（2023）年7月26日，世界衛生組織（WHO）公布了最新的加熱菸健康衝擊證據報告（Heated tobacco products-Summary of research and evidence of health impacts），指出加熱菸可能的風險與危害，並揭露了目前相關研究的不足與空白。對此，台灣拒菸聯盟及國內醫學專家發出憂心的呼籲，期望台灣政府重新審視加熱菸的管理和防治政策。
WHO提出警示：小心菸商的謊言
此份WHO報告中指出，加熱菸商可能透過各種行銷、廣告宣傳手段，或者透過贊助菸草研究，建構出各種謊言。報告中列舉若干研究指出，加熱菸所含有的尼古丁以及其他化學成分並不亞於紙菸，且菸商有能力透過產品設計任意改變釋出頻率與濃度，並且存在成癮性、傳統紙菸和新興菸品併用等問題。
WHO在報告中特別指出加熱菸具有相當的潛在成癮風險，目前已有的 11 項有關加熱菸的尼古丁人體含量研究，就有 5 項是由菸商所贊助的，而在非菸商贊助的獨立研究中甚至發現，目前市占率最高的加熱菸產品，其釋放的尼古丁含量比紙菸高出 4.5 倍。臺大醫院家庭醫學部醫師郭斐然表示：「根據研究顯示，加熱菸中有22種物質的含量超過一般菸品200%，7種超過1000%，目前這些物質的危害及潛在危害成分列表不足，還需要更多的研究。」
除此之外，日本與韓國的菸害防制數據顯示出，加熱菸的使用者中，超過九成為紙菸與新興菸品併用的雙重使用者，在日本比例為94.4%，韓國更是高達96.2%，根本不存在所謂的戒菸效果。郭醫師強調，雙重使用者所帶來的問題相當嚴重，因為這些吸菸者在可吸菸的場所抽傳統紙菸，但在禁止吸菸的環境（例如公共場所室內），則改用加熱菸，「因為使用者誤以為吸加熱菸的行為沒甚麼危害, 加上不會產生顯著的菸臭味，就掉以輕心, 也無視法律。」對此，董氏基金會菸害防制中心主任林清麗也補充表示：「研究已發現, 加熱菸一樣有二手菸的問題，在室內吸菸一樣可能侵害所有的人，非常不公平。」
加熱菸品相關研究，存在六大空白
WHO報告中也提到，目前加熱菸的相關研究依然存在著六大空白領域，包括「產品吸引力」、「成癮性與吸菸者行為」、「實驗室內分析與調查」、「產品成分含量與排放分析」、「監理及監控機制」與「法規健全管理」。這表示當前對加熱菸的安全性和影響所知仍不足。倘若主管機關無法訂定有效的監管政策，不僅無法及時識別和回應健康問題，更有可能使加熱菸成為菸害防制的漏洞，導致消費者的健康受到損傷，並使青少年和其他脆弱群體處於風險之中。因此，WHO特別呼籲世界各國，對於加熱菸品的審查務必更加謹慎，WHO亦提供 TobLabNet 標準測量模式供各國政府主動審查參考。
郭斐然醫師指出，國健署為了要開放加熱菸，無論是菸害防制法中菸品定義的問題，或健康風險評估的設計，都只是加熱菸上市的掩護，讓民間團體或民眾接受的障眼法。假如政府的心態是在一定會通過的前提下，制定更高的審查標準，只是增加日後菸商宣傳的籌碼而已，因為指定菸品「已通過健康風險評估」。而WHO報告中提到，菸商會使用各式香味、時尚感、科技潮流等產品設計與廣告方式吸引年輕族群或是從未吸菸的族群，所以部分國家在規範加熱菸時，甚至會採取禁止加味菸的銷售限制，以降低吸引力。台灣拒菸聯盟亦曾公開呼籲禁止所有加味菸品是最有效的選擇。為此，郭醫師強調：「目前雖然廠商有繳交20歲以下青少年成癮的資料，但是並未列入駁核條件，也就是說，即使廠商所提的資料證明會吸引青少年使用，一樣可以通過健康風險評估。」為了保護青少年，不要讓我們下一代繼續尼古丁成癮，這是醫師和反菸團體最強烈的請求。
借鏡毒品行銷？大麻產業成為新興菸品新戰場
此外，這份WHO報告指出，部分新興菸品裝置開始採用霧化大麻以釋放化學物質的技術。事實上，今年七月就有國際大型菸商收購以色列大麻公司，交易總額可能達到6.5億美元。當然，這種收購和合作也引起了國際的注視和擔憂，林清麗主任特別指出：「菸商很有可能會利用他們擅長的行銷包裝策略，讓菸品和毒品之間的界線逐漸模糊，來吸引更多的消費者，特別是年輕人。」
對此，郭斐然醫師認為：「現在，加熱菸和大麻正採取類似的宣傳手法，例如加熱菸商聲稱尼古丁成癮是沒有危害的習慣、危害物質減少；大麻公司也散佈使用大麻不會成癮、危害低於酒精的訊息。菸商、大麻商用混淆視聽的宣傳，傳播假訊息，進行認知作戰，這是一樣的手法。」他更強調政府對於菸商與大麻商的結合，要有更大的管制力量，取締假訊息的宣傳，追查並處罰假訊息的源頭，並與菸商、大麻商的利益劃清界線。
目前台灣國健署現行的政策，是基於菸商提供的證明文件進行風險評估，考慮到上述的各種謊言、危害以及政策的缺漏，這樣的做法是否能確保國民健康？反菸團體以及各方專家，強烈呼籲政府應該採取嚴謹、公開、透明的三大原則，對新興菸品進行更為周全的監管，蒐集本土國人健康衝擊證據，確保國民健康不受威脅。