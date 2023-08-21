監察院調查柬埔寨求職詐騙案，糾正外交部「不敏感」、高雄地檢署「公開偵查內容反害到被害人」

「柬埔寨詐騙園區」去年誘騙台灣人出國工作，不少人因此被綁架、虐待，引發全台關注。經監察委員葉大華、紀惠容的調查和提案，監察院今（21）召開記者會，宣布糾正外交部和高雄地檢署。監察院新聞稿指出，外交部未積極掌握柬埔寨人口販運國際情勢，海外急難救助金動支困難，導致使用率偏低、延宕救援時程；高雄地檢署則在發布破案影片前，未查證影片真實性，導致被害人曝光，遭加重囚禁與虐待。

近年台灣人屢遭詐騙至柬埔寨等東南亞國家，名為短期打工或求職，也與柬埔寨公司簽訂工作契約，卻被收取高額仲介費用、從事非法詐騙。被害人若不從，就遭暴力毆打、詐取錢財、扣留護照、非法關押，甚至被層層轉賣、恐嚇強摘器官或性侵害等，受害者來自台灣、香港、中國、孟加拉、印尼等多國。

監察院糾正外交部和高雄地檢署

監委調查發現，海外求職打工詐騙非近期才有，早期就有相關案例。柬埔寨迫於國際媒體及美國壓力，態度才從消極轉向面對，再加上網紅BUMP於2022年3月間拍片指稱外交部海外救援國人爭議，去年5月開始引起台灣社會關注。

監委葉大華、紀惠容指出，外交部暨駐外館處是國人在海外遭險的第一線求助窗口，據外交部緊急聯絡中心統計，自2021年至2023年6月共接獲民眾遭誘騙至國外工作的求助案計643件、向我國駐外館處求助人數有1023人，以柬埔寨為最多，可見情形嚴重。早在2021年1月至2022年5月間，外館就接獲54件民眾求助案，案量快速增加，監委葉大華認為外交部處理的積極度及敏感度均不足，延宕救援工作期程。

監委調查也發現，高雄地檢署為了儘速警惕民眾，發布破案影片前未查證影片內容，此舉既違反偵查不公開規定，也導致仍受困的被害人曝光，被加重囚禁與虐待，延宕救援時間。被害人最後自行付贖、脫困返國，但身心受創嚴重，至今未能恢復正常生活。監委葉大華表示，高雄地檢署未提供被害人輔導協助措施，也沒有究責相關違失人員，因此提出糾正。

對此，外交部回應，去年5月已責成駐胡志明市辦事處（負責柬埔寨業務）成立「柬埔寨緊急救援小組」，駐緬甸代表處及駐泰國代表處也相繼於同年8月成立「緊急救援專案小組」，成員納入外交部、法務部、內政部移民署與警政署等派駐當地人員，加強與當地國警政、司法機關及相關NGO團體聯繫合作，設法掌握資訊及時營救。外交部也加入警政署成立的「跨境平台小組」，定期將相關駐外館處的最新協處情形通報警政署。

外交部強調，求助通報資訊是否充分、當事人及家屬意願、受困國家國情與法規、政情變化等因素，都高度影響營救。外交部及駐外館處一向兢兢業業辦理急難救助工作，每當接獲求助案件，即使資訊不足、營救困難，甚至幫派介入等，仍設法透過各種方法與當事人聯繫，透過多方管道積極營救，絶不致怠慢、輕忽或消極處理。

受難者多為弱勢族群，監委：根源是青年貧窮

監委葉大華指出，調查顯示，人口販運的237名被害人當中，屬弱勢族群有54人（占比22.78%），包括中輟學生、單親家庭、原住民等，以原住民最多。他們年輕、涉世未深、缺錢，職場不穩定、家庭支持系統薄弱，許多人既要追求經濟獨立也要支援家裡經濟，但台灣就業環境普遍低薪，容易受到高薪求職廣告引誘。

監委紀惠容表示，柬埔寨詐騙園區雖已消失，但是類似的人口販運不會消失，詐騙手段也會推陳出新，例如以求職、感情交友或投資等。紀惠容認為，問題源頭在「青年貧窮」，政府應對此提出因應策略，避免青年走入絕境。

監委葉大華指出，此案接受救援者有些既是被害人，也是行為人，雖然受害，卻要面臨司法追訴。這些人先被誘騙到當地，後被脅迫要從事詐騙，找到下一個受騙者才能離開，形同是「抓交替」。

根據監委調查，參與救援任務的詹姓警官說「抓交替就一個牽一個，需視公司規定，不一定抓多少人才可離開。通常會賺錢的公司不會放，除非用到爛，然後轉賣。」很多被害人不但把自己的帳戶賣給詐騙集團，後來人也被賣掉，等於「被剝兩層皮。」賣人頭帳戶會觸犯《洗錢防制法》中的「人頭帳戶罪」，帳戶將被警方鎖定、人會被通緝。這些人回國後將持續被地檢署傳喚、調查，檢察官往往不相信他們是被害人，反而認為他們是「幫助犯」。

葉大華補充說，經移民署鑑別，返國的421人當中，人口販運被害人占56%（237人），但實際上可能更多。有鑑於此，他希望鑑定身份能更精準細緻，也希望檢方起訴時，能考量行為人是受到脅迫而犯罪。

急難救助金和專款使用率低，甚至靠台商、警察和立委自行募款

監委葉大華也說，外交部雖設有「海外國人急難救助金」，但根據《旅外國人急難救助實施要點》，這筆錢無法代墊營救過程所需的醫療住院費、旅費、罰鍰、罰金、律師費、保釋金、機票費等，緩不濟急。此外，急難救助金「一回國馬上要還錢」，這些被害人無能償還，因此使用率很低，根據統計還款率也很低。

至於警政署去年緊急為了海外人口販運所編列的300萬救援預算，針對無法自行支應相關費用的國人，每人最多可申請1000元美金，但使用率也不高，截至去年底共支付18萬1418元，僅協助15名國人返國。監委發現，派駐到柬埔寨的警官為救援，還要自己想辦法募款籌錢，或靠當地台商捐錢，這都會延宕救援時程。