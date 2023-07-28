「幽靈人口投票罪」申請釋憲，憲法法庭宣判合憲，但華航工會幹部案發回更審

華航企業工會理事長劉惠宗、理事朱良駿、桃園市空服員職業工會理事長趙剛等3人2018年遷戶籍，投票給參選桃園市長的工會秘書長朱梅雪；男子胡靈智2006年遷戶籍到花蓮縣卓溪鄉，並在同年6月的村里長選舉支持叔叔；都被依《刑法》146條「幽靈人口投票罪」判刑確定。這些人質疑，該規定違反平等權、參政權、侵害人民居住遷徙自由，聲請釋憲，憲法法庭今（28）日做成112年憲判字11號，宣告「合憲」，但最高法院維持劉惠宗等3人有罪的判決見解有誤，廢棄發回更審。

什麼是幽靈人口罪？為什麼要釋憲？

一般說來，被指為「幽靈人口」的人，就是可能住在非戶籍地的地區，但是只有在投票這一天，到戶籍地投票。「幽靈人口罪」指的是事實上沒有居住在該處，但具有政治性目的，為了讓某個人當選，而遷戶籍取得投票全的「投票部隊」。也就是說，只有遷移戶籍者本身，主觀上具有「意圖使特定候選人當選」，並在客觀上去「虛偽遷移戶籍」，這才是法律上要處罰的對象。

《刑法》146條規定，「以詐術或其他非法之方法，使投票發生不正確之結果或變造投票之結果者，處5年以下有期徒刑。意圖使特定候選人當選，以虛偽遷徙戶籍取得投票權而為投票者，亦同。前二項之未遂犯罰之。」

全案的爭點為，該規定是否涉及人民選舉權、遷徙、居住自由及其他《憲法》權利？是否違反《憲法》比例原則、平等原則？此外，處罰的構成要件是否有違刑罰法律明確性原則？立法目的及《憲法》正當性為何？

這件釋憲案的20名聲請人分別因為在選舉日4個月前虛偽遷徙戶籍，但實際上沒有居住在該地，或是協助他人代辦虛遷戶籍手續、同意他人虛偽遷入自己戶籍，分別被判刑6月不等，均得易科罰金定讞。

言詞辯論時，聲請人認為，政治人物可以自由遷戶籍至任何地區成為候選人，並投票給自己，但人民遷戶籍投票卻被課以刑罰，明顯是差別待遇，侵害《憲法》第7條保障的平等權。

另外聲請人也主張，其實每次選舉都有大量「返鄉投票」的人，若限制行使選舉權必須要結合「居住」事實，才能免除幽靈人口投票罪，這些返鄉投票的人難道都有罪？若將戶籍地和實際居住地分離的狀況都視為「虛偽」，全台灣將多出800多萬幽靈人口。

主管機關怎麼認定？

不過主管機關法務部主張，幽靈人口投票罪未限制居住遷徙自由、也未干預選舉權核心，不處罰返國或返鄉投票者，是因為這些人有「籍在人不在」的客觀情狀，而非為了選舉而遷徙戶籍。候選人空降參選為何不處罰？法務部強調，候選人若被查到虛偽遷徙戶籍，仍觸法，並無特權。非因選舉目的而遷徙戶籍不會被課以刑責，則是因為幽靈人口投票已破壞民主憲政秩序、住民自治，須特別立法處罰。

中選會表示，幽靈人口投票罪是處罰虛偽不實行為，所禁止的並非遷徙自由，而是與選舉相關的投票行為，虛偽遷移戶籍而取得投票權，有可能侵害公平選舉，因此立法只限制幽靈人口投票，避免不當擴張處罰範圍，若因求學、工作而離開戶籍地，並非處罰客體。

大法官怎麼看？

憲法法庭認為，《刑法》第146條第1項規定，尚未違反刑罰明確性原則。同法146條第2項規定，也未違反《憲法》第23條比例原則及刑罰明確性原則，同時亦未構成憲法所不容許的差別待遇，與《憲法》第17條保障選舉權及第7條保障平等權的意旨，均尚無牴觸。而同法146條第3項關於第2項部分規定「未遂犯罰之」，也未違反憲法比例原則及罪刑相當原則。

大法官們指出，地區選舉是一個政治社群的選舉，一般民主國家多以法律對選舉權設定住民的資格，也就是有實際居住作為連結因素，用來確認政治社群的範圍，並只允許該社群的成員參加投票，做成集體決策，相關法規是為了維護政治社群的自我治理實踐，也是在追求特別重要的公共利益，因此屬於正當。因此沒有實際居住在該區的選民，不足以提供實質代表性的立法精神是合理的。

大法官也說，現在所謂的「實際居住」，隨著社會變遷，不應該局限於傳統的「居住」，因為交通和科技發展也讓很多人會在非居住地工作，兒長期工作的地方，也可以是政治社群的所在，認同應該有更多的彈性空間；不過假如「遷戶籍」投票，並非意圖使特定候選人當選，也不一定就會被罰，因此相關法規也沒有違反比例原則。

也因此，雖然大法官認為法規沒有違憲，不過對於華航工會幹部3人因為遷戶籍投給工會幹部夥伴，而被判刑的案子，大法官認為3人都長期在桃園工作，他們為取得投票權而將戶籍遷徙到長期工作地是否構成「虛遷戶籍」，先前的判決未正確考量《憲法》保障人民選舉權意旨，也沒妥為解釋「虛偽遷徙戶籍」概念，實質影響個案裁判，侵害人民選舉權，這樣的終局判決違憲，因此憲法法庭今判決將劉惠宗等3人案件發回最高法院重新審理。

對此，劉惠宗則表示，大法官願意把他們在桃園地區長期工作的事實納入考量，是個進步的想法，很感謝憲法法庭，但以一般平民的感受是，為什麼政黨候選人就可以隨意遷戶籍空降到任何地方去選地方首長，這些候選人沒有跟在地有連結，但是為什麼可以被忽略，至今沒人能給一個解釋。

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核稿編輯：翁世航