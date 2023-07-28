「幽靈人口投票罪」申請釋憲，憲法法庭宣判合憲，但華航工會幹部案發回更審
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雖然大法官認為法規沒有違憲，不過對於華航工會幹部3人因為遷戶籍投給夥伴而被判刑，大法官認為3人都長期在桃園工作，他們為取得投票權而將戶籍遷徙到長期工作地是否構成「虛遷戶籍」，先前的判決未正確考量，發回更審。
華航企業工會理事長劉惠宗、理事朱良駿、桃園市空服員職業工會理事長趙剛等3人2018年遷戶籍，投票給參選桃園市長的工會秘書長朱梅雪；男子胡靈智2006年遷戶籍到花蓮縣卓溪鄉，並在同年6月的村里長選舉支持叔叔；都被依《刑法》146條「幽靈人口投票罪」判刑確定。這些人質疑，該規定違反平等權、參政權、侵害人民居住遷徙自由，聲請釋憲，憲法法庭今（28）日做成112年憲判字11號，宣告「合憲」，但最高法院維持劉惠宗等3人有罪的判決見解有誤，廢棄發回更審。
什麼是幽靈人口罪？為什麼要釋憲？
一般說來，被指為「幽靈人口」的人，就是可能住在非戶籍地的地區，但是只有在投票這一天，到戶籍地投票。「幽靈人口罪」指的是事實上沒有居住在該處，但具有政治性目的，為了讓某個人當選，而遷戶籍取得投票全的「投票部隊」。也就是說，只有遷移戶籍者本身，主觀上具有「意圖使特定候選人當選」，並在客觀上去「虛偽遷移戶籍」，這才是法律上要處罰的對象。
《刑法》146條規定，「以詐術或其他非法之方法，使投票發生不正確之結果或變造投票之結果者，處5年以下有期徒刑。意圖使特定候選人當選，以虛偽遷徙戶籍取得投票權而為投票者，亦同。前二項之未遂犯罰之。」
全案的爭點為，該規定是否涉及人民選舉權、遷徙、居住自由及其他《憲法》權利？是否違反《憲法》比例原則、平等原則？此外，處罰的構成要件是否有違刑罰法律明確性原則？立法目的及《憲法》正當性為何？
這件釋憲案的20名聲請人分別因為在選舉日4個月前虛偽遷徙戶籍，但實際上沒有居住在該地，或是協助他人代辦虛遷戶籍手續、同意他人虛偽遷入自己戶籍，分別被判刑6月不等，均得易科罰金定讞。
言詞辯論時，聲請人認為，政治人物可以自由遷戶籍至任何地區成為候選人，並投票給自己，但人民遷戶籍投票卻被課以刑罰，明顯是差別待遇，侵害《憲法》第7條保障的平等權。
另外聲請人也主張，其實每次選舉都有大量「返鄉投票」的人，若限制行使選舉權必須要結合「居住」事實，才能免除幽靈人口投票罪，這些返鄉投票的人難道都有罪？若將戶籍地和實際居住地分離的狀況都視為「虛偽」，全台灣將多出800多萬幽靈人口。
主管機關怎麼認定？
不過主管機關法務部主張，幽靈人口投票罪未限制居住遷徙自由、也未干預選舉權核心，不處罰返國或返鄉投票者，是因為這些人有「籍在人不在」的客觀情狀，而非為了選舉而遷徙戶籍。候選人空降參選為何不處罰？法務部強調，候選人若被查到虛偽遷徙戶籍，仍觸法，並無特權。非因選舉目的而遷徙戶籍不會被課以刑責，則是因為幽靈人口投票已破壞民主憲政秩序、住民自治，須特別立法處罰。
中選會表示，幽靈人口投票罪是處罰虛偽不實行為，所禁止的並非遷徙自由，而是與選舉相關的投票行為，虛偽遷移戶籍而取得投票權，有可能侵害公平選舉，因此立法只限制幽靈人口投票，避免不當擴張處罰範圍，若因求學、工作而離開戶籍地，並非處罰客體。
大法官怎麼看？
憲法法庭認為，《刑法》第146條第1項規定，尚未違反刑罰明確性原則。同法146條第2項規定，也未違反《憲法》第23條比例原則及刑罰明確性原則，同時亦未構成憲法所不容許的差別待遇，與《憲法》第17條保障選舉權及第7條保障平等權的意旨，均尚無牴觸。而同法146條第3項關於第2項部分規定「未遂犯罰之」，也未違反憲法比例原則及罪刑相當原則。
大法官們指出，地區選舉是一個政治社群的選舉，一般民主國家多以法律對選舉權設定住民的資格，也就是有實際居住作為連結因素，用來確認政治社群的範圍，並只允許該社群的成員參加投票，做成集體決策，相關法規是為了維護政治社群的自我治理實踐，也是在追求特別重要的公共利益，因此屬於正當。因此沒有實際居住在該區的選民，不足以提供實質代表性的立法精神是合理的。
大法官也說，現在所謂的「實際居住」，隨著社會變遷，不應該局限於傳統的「居住」，因為交通和科技發展也讓很多人會在非居住地工作，兒長期工作的地方，也可以是政治社群的所在，認同應該有更多的彈性空間；不過假如「遷戶籍」投票，並非意圖使特定候選人當選，也不一定就會被罰，因此相關法規也沒有違反比例原則。
也因此，雖然大法官認為法規沒有違憲，不過對於華航工會幹部3人因為遷戶籍投給工會幹部夥伴，而被判刑的案子，大法官認為3人都長期在桃園工作，他們為取得投票權而將戶籍遷徙到長期工作地是否構成「虛遷戶籍」，先前的判決未正確考量《憲法》保障人民選舉權意旨，也沒妥為解釋「虛偽遷徙戶籍」概念，實質影響個案裁判，侵害人民選舉權，這樣的終局判決違憲，因此憲法法庭今判決將劉惠宗等3人案件發回最高法院重新審理。
對此，劉惠宗則表示，大法官願意把他們在桃園地區長期工作的事實納入考量，是個進步的想法，很感謝憲法法庭，但以一般平民的感受是，為什麼政黨候選人就可以隨意遷戶籍空降到任何地方去選地方首長，這些候選人沒有跟在地有連結，但是為什麼可以被忽略，至今沒人能給一個解釋。
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核稿編輯：翁世航
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【市調】九成以上家長有意願讓孩童施打腸病毒疫苗：關於疫苗不可不知的四大關鍵
我們想讓你知道的是
腸病毒來勢洶洶，為了瞭解父母對於預防腸病毒的認知是否充足，以及是否具備相應的預防措施，本文與TNL Research關鍵議題研究中心合作線上問卷調查，進行進一步分析，及提供在施打腸病毒疫苗前家長必須知道的相關資訊。
COVID-19尚未完全平息，但隨著防疫解封，今年的夏天，讓爸媽膽戰心驚的腸病毒也捲土重來，依據疾管署監測資料顯示，今(2023)年截至7月11日，腸病毒感染併發重症病例累計6例重症，均為5歲以下幼童，現七月時值暑假，學童參加夏令營及各類暑期旅遊活動，於公共場所接觸到腸病毒的機會增加，緊接著就是九月開學季，可預期會有另一波感染高峰，家長仍不可掉以輕心！
腸病毒71型有多嚴重？家長不可不知的三大症狀
本次網路調查期間為2023年6月5日～2023年6月12日，調查條件為25～40歲，家中育有2個月～未滿6歲的孩童，回收總樣本數401份。調查數據顯示，超過半數（51.6%）的受訪者，家中孩童曾感染過腸病毒，可說是幼童家長夏日的心頭惡夢。
然而，很多家長都有這樣的疑惑：「曾看過網路上關於腸病毒感染併發重症的相關新聞；也聽聞過身邊朋友分享家中小朋友感染腸病毒，但很快就復原的例子。」究竟為什麼腸病毒會有重症、輕症之分？首先，要先對腸病毒的種類有基本的認識。
腸病毒屬於小RNA病毒科（Picornaviridae），為一群病毒的總稱，包含小兒麻痺病毒、克沙奇病毒、伊科病毒及腸病毒等種類，每個種類還可再分為多種型別，共有數十多種。在所有腸病毒種類中，以腸病毒71型（Enterovirus Type 71）最容易引起神經系統的併發症，國內首次腸病毒71型大流行爆發於1998年，根據疾管署統計，當年高達405例重症病例，其中78例死亡，重症致死率達19.3%。
所以，雖然多數腸病毒感染屬於較輕度病例，但部分類型如腸病毒71型，致死率可高達19.3%，重症的發病過程很快速，大多於發病後2－7天出現，平均為發病後3天出現併發症，可能在數小時至數天內死亡。當孩子感染腸病毒時，父母最好多陪伴、多觀察，一旦出現重症徵兆，應盡快就醫。
- 感染腸病毒71型常出現的症狀如下：
- 發燒時間較長：常超過3天，體溫可超過39度
- 手足口症狀：在手、足、口腔後方、膝蓋、臀部等部位出現針頭大小紅點的疹子（水泡）
- 中樞神經併發症：如嗜睡、持續嘔吐、肌躍型抽搐（類似驚嚇的全身性肢體抽動）、意識不清等
家長都如何關注腸病毒預防資訊？醫療院所衛教＆網路新聞管道佔最大宗
若問到家長都如何獲取腸病毒預防相關資訊時，發現高達62.3％的家長以「醫療院所衛教」管道作為獲取腸病毒預防相關資訊的管道，具備專業權威以及精準醫療資訊的機構，無疑仍是家長心中信任度最高的資訊來源；不過也有超過半數（56.3%）的人會從「網路新聞」獲取腸病毒預防相關知識，位居第三的「社群媒體」管道也佔47.3％；可見更迭快速的網路社群，也是家長關注醫療資訊的重要平台。
腸病度重症預防在今年有了新曙光——那就是「腸病毒71型疫苗」即將上市，調查發現，已有61.2%的家長知道疫苗即將上市的消息。另外，兒童感染症醫學會最新公布的建議中提到，所有兒童滿2個月至未滿6歲，應接種腸病毒 71 型疫苗。但在施打前，先來看看家長最關心的問題是什麼？
腸病毒71型疫苗即將上市，施打前家長一定要知道的4大重點！
當問卷調查中進一步問到是否有意願讓孩子施打疫苗時，有高達92.6％的家長有意願，顯示大多數家長對於保護孩子免受腸病毒感染造成的重症、終生殘疾甚至死亡有極高的關注和重視。
此外，因為受訪者家中有超過一半比例的孩童曾經歷過腸病毒感染，考量到腸病毒有極高比例是在學校等群聚場合感染．進而造成幼兒園及托嬰中心等學前教托育機構需採取停課等相關措施，對於家長也可能帶來生活上的不便，如工作上需要請假或須配合停課措施並待在家照顧孩子等，因此對於即將有疫苗上市的消息，多數家長也抱持樂觀的態度。
目前國內即將推出兩支腸病毒71型疫苗，分別是「高端腸病毒71型疫苗」和「安特羅/國光腸病毒71型疫苗」，在選擇腸病毒71型疫苗時，建議家長不妨參考以下幾點調查統計指標，並主動與醫師進行詢問與討論，以瞭解更多關於這些疫苗的資訊，並做出最適合自己孩子的決定。
1. 施打腸病毒疫苗安不安全？(71.6%)：
疫苗的安全性往往需要透過大型的臨床試驗來測試，通常在第三期臨床試驗會有較多受試者參與，因此，疫苗的安全性可以透過「第三期臨床試驗結果」來了解。根據高端腸病毒疫苗仿單以及其第三期臨床試驗的數據指出，受試人數共3,049人，觀察到不良反應包含：接種部位可能有紅腫、疼痛現象，偶爾有食慾不振、嘔吐、發燒等症狀；然而上述反應，僅為短暫現象，並可在數日內恢復，非常類似其他兒童常規施打的非活性疫苗常見不良反應。
安特羅/國光腸病毒71型疫苗的第三期臨床試驗尚未完成，根據仿單上初步安全性資料顯示，安全性資料樣本數為1,266人，觀察到的不良反應同樣包含紅腫、疼痛現象，偶爾有食慾不振、嘔吐、發燒等症狀。有鑒於兒童感染症醫學會的建議為「2個月至6個月幼兒接種本疫苗之臨床證據較有限，可與家屬討論後決定何時(月齡)開始接種此疫苗」，因此若有接種上的疑慮，則建議與醫師討論是否適合施打。
2. 疫苗保護力高嗎？(58.5%)、有效保護期間多長？(40.6%)：
目前在台灣，僅有高端腸病毒71型疫苗已完成三期疫苗有效性試驗，證實疫苗保護力達100%（統計分析後為96.8%），結果發表在國際頂尖期刊：The Lancet 刺胳針；而安特羅/國光腸病毒71型疫苗尚未完成第三期疫苗有效性試驗，目前保護力未知。
高端腸病毒71型疫苗真實世界中執行的第三期臨床試驗追蹤長達2年，且在追蹤期間施打疫苗的受試者皆無輕重症感染；安特羅/國光無臨床疫苗有效性保護力及長期追蹤數據，無法實證是否能有長期保護效果。
3. 藥廠認證？(40.0%) ：
高端疫苗在新竹生醫園區設立了台灣第一座具有量產規模且符合國際標準（PIC/S GMP）的細胞培養疫苗廠，同一廠房內具有兩條獨立的生產線和一條充填線，腸病毒71型疫苗自原液製造、調劑充填及檢驗放行，都在竹北自有廠中進行，垂直整合的生產形式，可以全面且完整地掌控生產排程及維持高品質。另一方面，安特羅生技則為租用國衛院生物製劑廠細胞培養產線生產疫苗抗原，完成後再運至國光潭子廠進行調劑、充填、分裝以及檢驗放行。（資料來源）
綜合本次調查結果可以得知，九成以上的家長皆有意願讓孩童施打腸病毒71型疫苗，更有六成左右的家長關注疫苗上市相關新聞；接下來即將進入暑假，根據往年統計，預估九月開學季又會有另一波腸病毒感染熱潮，建議家中如有2個月～未滿6歲孩童的家庭，可以持續關注疫苗上市資訊，選擇安全、已證實疫苗保護力以及長期有效的疫苗廠牌，讓孩童遠離腸病毒71型威脅！
參考資料
- 台灣兒童感染症醫學會 (2023). Available at: https://www.pids.org.tw/index.php?route=education/education&path=124 (Accessed: 25 July 2023).
- Nguyen TT, Chiu CH, Lin CY, et al. Efficacy, safety, and immunogenicity of an inactivated, adjuvanted enterovirus 71 vaccine in infants and children: a multiregion, double-blind, randomised, placebo-controlled, phase 3 trial. Lancet. 2022;399(10336):1708-1717. doi:10.1016/S0140-6736(22)00313-0
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- "高端"腸病毒71型疫苗 仿單 衛部菌疫製字第000152號
- 安拓伏腸病毒71型疫苗 仿單 衛部菌疫製字第000149號