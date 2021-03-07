如何陪伴有憂鬱情緒的朋友？好品質溝通該做＆不該做的事

文：李炯德臨床心理師

建立有感溝通的陪伴方式

前陣子一些大學接連發生憾事，我們除了悼念逝者、為傷者祈福外，可以做的是怎麼照顧好自己，也與身邊的朋友互相陪伴、相互支持。

在相處的過程中，有些溝通方式能夠讓彼此的互動更融洽與親近，也可以讓我們更好的陪伴身邊有需要的朋友。就讓我們來看看有哪些要注意的吧！

好品質溝通的基本原則

花時間溝通

良性溝通最重要的是必須有時間說話，所以試著在固定時間保持聯絡，也要把溝通視為關係中最重要的事。

注意非語言溝通

肢體語言對所有的溝通都很重要，可以試著保持眼神接觸、平靜地坐好，並將身體前傾表示自己很投入。

務必傾聽

大多數人較擅長表達自己的想法，而容易忽略去理解對方在說什麼，如果對方得到空間和出自關心的傾聽，可能覺得比較可以敞開心胸。最有效的傾聽方法是回應對方說過的話，然後猜測話語背後的感受。

平靜、清楚、慢慢地說

有時候受到情緒的影響，在聆聽他人說話時，思考力和理解力通常都比較慢，很容易就會覺得訊息過多而無法專注，所以這時要保持平靜、清晰、速度要放慢、音調要沉著，並盡可能柔和。

不要擺高姿態

不要用優越的態度對方，不要把對方當作小孩或需要幫助的人，也不要假定自己知道什麼對他最好。

不要太強勢

想要幫助對方好是很自然的反應，但切記態度不要太強勢，也不要急切地想提供建議。比起實質建議更重要的是表現出來的尊重與理解。

坦白表達你的感受

開放、真誠、分享自己感受的溝通，將能讓關係更進一步，也可以讓對方感受到對這段關係是重視的。

好品質支持的基本原則

合理的期待

不要期待解決對方所有問題，沒有人能做到，有時只要專注和傾聽，但不做任何建議，反而更可以表達自己的興趣和感受能力。最重要的是，不要期待對方會興高采烈地接受自己的所有建議

無條件的支持

提供支持可以對抗和減輕憂鬱情緒，即使對方立刻拒絕或遲疑，也要繼續提供支持，需要保持點耐心。

盡可能維持正常的生活作息

還是要盡量讓生活保持正常，不要退出所有平常參加的活動，也不要中斷社交關係。

分享你的感受

分享心情對雙方的關係來說非常重要，用平和且不帶責難的語氣，解釋彼此要求和幫助的方式對關係有何影響。

不要認為事情是針對你個人而來

提醒自己，當受到拒絕時，對方拒絕的不是你，而可能是對方受到自身情緒影響，不容易接受幫助。

要求協助

陪伴者不要獨自撐著，當感到頗為困難、不安時，是要求其他家人、朋友、同事，甚至是專業資源協助的時候。

跟所愛的人團結合作

必須一起合作改進溝通與互動方式，增加彼此的親近感，也安心尋求彼此的支持。

基於互動中的溝通與支持原則，有些該做與不該做的事，能讓彼此的關係邁向更有效的溝通，也可以更坦率的表達自己的感受，增進更好的支持與陪伴。

溝通時該做的事

讓對方知道你聽到了

讓對方知道你聽進去他說的話，最好的方法就是做出回應，也盡可能明確表達你聽到的事。

表達同理心

所有人都希望從別人身上得到同理心的對待，要讓對方知道你正試著設身處地了解他的感覺。

態度要坦率

良好的溝通建立在誠實的基礎上。談話要真誠、直接，不要甜言蜜語或拐彎抹角；陳述困難的話題要開誠佈公，大多數人聽到實話都會心存感激。

負起自己該負的責任

承認自己和對方談話時所扮演的角色，以及所該負的相對應責任，當然對方也是，不要把他人的責任攬在自己身上。

善用幽默感

一起開懷大笑是去除緊張關係最好的方法，在充滿壓力的情形下，用幽默的方式將可以用來放鬆情緒。

溝通時不該做的事

不要在背後談論對方

直接跟想溝通的對象交談，會比第三者介入好得多。

不要罵人

假如你生某人的氣，可以讓他知道，但不要罵人，攻擊聽你說話的人，反而會使他無法聽進去。

不要一概而論

討論時要詳細具體，不要用「總是」或「從來沒有」等字眼。不要把事情說得斬釘截鐵，如此聽的人才不會防衛自己，而能夠去了解你在說什麼。

不要把每件事情都拿出來吵

有爭吵時，試著讓對話保持在單一話題上，不要把每件事都拿出來吵。

不要大吼大叫

保持冷靜、平和、鎮定、聽大吼大叫的人說話很困難。當你把音量降低到說悄悄話的程度，另一個人必須很仔細聆聽才能聽見，這樣就越能保持冷靜，而不會讓對話發展到出現溝通障礙。

研究顯示，男性在面對問題時，傾向尋求解決方法、提供建議、給予忠告並試著找出答案。女性則傾向感同身受去處理問題，發表充滿同情心的意見、詢問對方的狀況、花較多時間傾聽而不是直接給予建議。所以，男女溝通方式相當不同，需要了解異性話語中的涵意，才能跨越性別的界限，做更有效的溝通。

五個和女性溝通的方法

「試著把你的思考方向從解決她的問題轉變成瞭解」

在解決問題方面，女性更重視感受，而非如何解決問題。

詢問她的體驗

表現出你的好奇，想要多知道一點她正經歷的事。

體會她的痛苦

努力去了解她的感覺，試著設身處地，真正去體會她的感受。

與她分享你的心情經驗

女性較常藉著這麼做以感受彼此的緊密聯繫，跟她分享你的經驗可以加強她和你的聯繫。

不要馬上給她忠告或建議

女性遭受一大堆建議轟炸時，會覺得對方並沒有聽進去她們的話。

五個和男性溝通的方法

不要期望男性會欣然說出困擾的事

男性較可能會傾向把感情放在心裡，不要逼他告訴你，而是讓他知道如果想談談心事，你隨時都在。

理解男性自尊和自負對他的重要性

由於社會教導男性要獨立，所以需要尊重他的獨立，不要不斷查看他的狀況，甚至是把他當嬰兒般對待。

假如他無法輕易說出自己感受，你可以用選擇題讓他形容

絕大多數男性就算很難直接說感受，仍都有辦法從選項中挑出能形容自身感受的話，說出感受後，會許就會打開話匣子。

分享你的經驗

以同理心對待他，也留心他對你分享自己類似經驗有什麼反應。

嘗試加入一些積極解決問題的方法

假如你談論的是怎樣才能讓他達到目標，這是絕大多數男性很容易聽懂的語言。詢問他對解決問題有什麼看法，一起合作，提出他還未想到的可能方案，然後跟他討論這些方案的好處與壞處。

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服務對象：精神疾病經驗者的家人或朋友

服務時間：週一至週五13:30–20:30

電話專線：02-2230-8830

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本文經心理師的深夜學堂授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航