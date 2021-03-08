當朋友有自殺風險時，身為陪伴者的我們能做＆不能做什麼？
我們想讓你知道的是
如果發現朋友有自殺風險而想幫助他時，我們需要清楚自己的角色以及界線。以下是一些建議。
文：李炯德臨床心理師
若在陪伴朋友的過程中，發現對方有自殺風險而想幫助他時，我們需要清楚自己的角色以及界線。我們可以做好陪伴者，提供支持和鼓勵，為面臨自殺危機的朋友提供幫助，從而降低他的風險。以下是一些建議。
我們能做什麼
- 不要害怕提到或直接詢問他有關自殺的事
這樣的詢問並不會帶來自殺的想法，也可以直接表達自己的擔心。
- 詢問他自殺想法的強烈程度以及有多迫切
想法越強烈越迫切，情況就越嚴重，需要盡快聯絡相關資源來協助。
- 只是陪伴著他，坦誠交流，充滿關懷，不去評判，這本身就是非常有幫助的，可以降低這個人的自殺風險
只需要保持真實，專注傾聽他在說什麼，向他表達關心就好。
- 要有切合實際的期望並保持樂觀
提醒對方會有這樣的感覺是受到憂鬱症的影響，而憂鬱症是可以治療的。在他治療以及努力想要變好的過程中，為他提供支援。
- 試著降低有自殺危機的人的焦慮感
當人焦慮或煩躁不安時，衝動性與風險會更高一些，這時可以主動邀請對方去散個步或找個安靜的地方待著，和他聊天。或者也可以詢問對方是否願意一起做些別的事，讓他能轉移注意力。
- 不要試圖解決這個問題
做一個溫暖而熱情、富有同理心的傾聽者是最有幫助的。或是，可以幫助他訂定一些能降低目前焦慮的短期計畫，使其積極投入生活當中，持續進行治療。
- 一定要照顧好自己
陪伴有自殺想法的人是不容易的，而且在情感上非常耗費精力。確保要有自己的情緒出口和支持資源。
我們不能做什麼
- 當有人透露出自殺訊息，千萬不要忽略或者是低估，要對這樣的危險訊號保持警惕
許多實施自殺的人通常會在事情和別人討論，不要把他的悲傷當作只是說說而已。
- 不要以為對方「是為了獲得關注」而說要自殺
任何自殺訊息都應該被重視，忽視這些警示信號的後果是致命的。
- 不要反應過度
小心不要因為自己的焦慮而採取適得其反的行為，如果真的不知道該怎麼辦，可以尋求專業的支援。
- 不要對有自殺想法的人進行長篇大論的說教或者是羞辱他
他現在需要的是傾聽，而不是更多的批評，我們的作用是支持並幫助他去和一些好的、有用的資源產生連結。
- 不要向他發誓你會保密
如果有人跟你透露他想要自殺，最好讓專業及其他資源進入協助。在這種情況下保密反而可能會真正失去這個朋友或家人，或是讓自己被壓垮。也許在當下的關係會受到影響，但至少提高了他繼續活下去的可能性，未來還有時間可以修復關係。
相關書籍
- 《憂鬱症自救手冊：如何治療？怎樣照顧？你和家人的自助指引》。李・科爾曼。日出。2020。
- 《當所愛的人有憂鬱症：照顧他，也照顧好自己》。蘿拉・艾普斯坦・羅森，沙維亞・法蘭西斯可・阿瑪多。張老師。2003。
相關資源
- 服務對象：精神疾病經驗者的家人或朋友
- 服務時間：週一至週五13:30–20:30
- 電話專線：02-2230-8830
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責任編輯：游家權
核稿編輯：翁世航