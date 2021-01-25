現在準備退休金還太早？那是因為你不懂「時間複利」的美妙

對於事業剛起步、或如日中天的青壯年族群來說，準備退休金往往不是當務之急，尤其當基本生活開支、銀行貸款、子女學費與奉養父母的開銷，早已占據多數人所得的大部分時，若難得有一點閒錢，也會是拿來犒賞自己或親朋好友，所以退休規劃從來就不是青壯年族群最迫切的需求。

不過，如果可以早點開始佈局，以輕鬆省力的方式為自己做好未來的財務規劃，何樂不為？除了存錢以外，還有一種聰明的方式能讓時間助你創造更多財富，那就是「時間複利之術」。

理財觀念：趁現在還早，快使出「時間複利之術」

愛因斯坦曾說：「複利的威力遠勝於原子彈。」

所謂的複利，就是投入一筆金額作為本金，即使不增加投資額度，也會讓錢的價值隨著時間呈指數成長。而複利的特性，就是投資的時間越長、能得到的複利效果也越大；而投入的本金越大，複利效果當然也就愈可觀。所以，無論多少錢，投資都要趁早。因為距離退休的時間愈長，能創造的複利效果也就愈可觀。

時間複利真能滾出退休金？

究竟複利的威力可以有多大？以圖表為例：

黃小姐比陳太太早投資了10年，每個月撥出一萬元做投資規劃，在同樣的投資回報下（年報酬率4.5%），這兩人到65歲退休時，黃小姐累積的金額比陳太太多了570萬元。這就是早起跑10年、多投入本金120萬元所帶來的回報。 再來看投資保守的張先生，與黃小姐相比，即便兩人付出了同樣的時間與本金，但是等到了65歲，張先生累積的金額比黃小姐足足少了750萬元。因此，就算投入一樣的時間與成本，若投資方式不同，享有複利效果也就會有差異。

低門檻投資：超簡易入手的NT 1000元定期定額投資法

其實要享有複利效果，並不需要很高的投資門檻。只要透過適當的投資組合、尋求合理的回報，退休目標是可以輕鬆達成的。

試想：每個月只要撥出NT 1000元作為投資本金，讓時間默默地為你創造財富，是不是一筆很值得投入的交易？

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