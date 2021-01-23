四分之一糖友曾發生「足部潰瘍」，如何妥善照顧糖尿病長輩的雙腳？

70多歲的林媽媽，因為腳趾甲長歪長到肉裡面，引起發炎潰爛，加上拖延就醫，甚至導致截肢的危險，這個「小」問題變大麻煩，最重要的原因是：林媽媽本身為「糖尿病」患者。

糖尿病友一生中，有1/4的機會發生足部潰瘍的問題，佔糖尿病住院原因的20％。醫師表示，糖尿病患常有神經病變，腳部會有麻木或感覺遲鈍的現象，一旦受傷發炎，往往不怎麼疼痛。等嚴重到發炎發臭，甚至發燒時就不易治療了。

另外，糖尿病會有血管病變，血液循環不良會使傷口不易癒合，加上糖尿病讓免疫系統受損，也容易加重腳部感染的問題，所以家中若有糖尿病長輩，在照護上，平常必須要多留意腳的保護與保養。

Photo Credit: 優照護

一、腳趾甲修剪

在洗完澡後，或是事前先泡一下溫水，讓趾甲軟化後比較容易修剪。修剪時，兩側盡量平直，要避免挖到肉，以及修剪過短使肉部露出。修剪完，兩邊稜角用銼刀稍微修磨平滑，防止趾甲嵌入肉裡。

二、腳部清潔

每天用溫水洗腳，水溫約36度以內以防燙傷，並用中性肥皂為佳。洗完後，尤其是腳趾間一定要用毛巾擦拭。

要泡腳的話，最好不要超過10分鐘，以防油脂流失讓皮膚過於乾燥，若是乾性膚質的人，就不宜常泡腳。

三、保養與檢查

腳部皮膚太乾時，可抹乳液或綿羊油，並順便按摩腳部，但趾間以及腳跟龜裂處，要避免塗抹。同時，也能趁機檢查腳有無紅腫、瘀青傷口、裂開、水泡，以及長繭，或是香港腳等問題，這些都容易引發腳部的感染。

四、適合的鞋襪

鞋子除了尺寸要適中，材質宜柔軟透氣，鞋頭要選較寬圓的類型。高跟鞋、涼鞋儘量少穿，也不要穿拖鞋外出。

穿鞋前，檢查鞋內有無異物，穿鞋時要穿襪子，以棉毛襪較佳，並且每天更換。另外，新鞋穿的時間不要太長，穿一段時間就要檢查腳部有無異狀，有磨破皮就要先處理。

五、保暖須知

天氣轉涼時，要多注意保暖，以免血管收縮循環不良，腳部容易出問題。穿襪子是腳部保暖的最好方式，用暖爐、電毯、熱水袋較容易燙傷，應進盡量避免。

六、促進下肢血液循環

糖尿病友易發生腳部的問題，平日要維持下肢血液循環良好，最有效的方法就是適當的運動或活動。散步、慢跑、游泳、爬樓梯或是健身操等等，都可以活動下肢。

如果懶得出門時，也可以在家中伸展小腿肌肉、墊腳尖、抬高腳跟、彎曲膝蓋、前後搖擺腿部，這些簡單的動作能養成習慣，也可以達到一定的促進循環效果。

另外，久站、久坐、蹲著、翹二郎腿，或是讓腳懸空及其他不良坐姿，都會讓下肢循環不良。還有，襪子應選襪帶不會過緊的，免得穿久也會循環不良。抽菸、二手菸也會影響血液循環，都應避免。

除了上述這些建議之外，一旦發現腳部有傷口，而且有紅腫、流膿、發熱、發出異味等狀況時，最好盡快就醫處理，別因一時的輕忽，讓小問題變成難以收拾的惡疾。

本文經優照護授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航