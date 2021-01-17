不擇手段的正義還是正義嗎？談電影《緝毒風暴》裡的法律爭議

《緝毒風暴》（Just）榮獲2019年東京影展最佳男主角獎、2019年蘇黎世影展特別推薦，廣受各方好評。劇情描述伊朗的首都德黑蘭毒品猖獗，有高達650萬人毒品成癮，許多人因為毒癮家庭破碎，甚至橫死街頭，緝毒小組的警官薩瑪為了抓到上游的藥頭，一路循線追查，但沒想到當他埋頭苦幹的時候，小組中的裂痕卻也越來越大⋯⋯

電影中充滿著不正訊問

薩瑪急於追查毒梟的線索，也知道相關人士為了自身的利益與安危不會輕易的透漏消息，所以不斷使用硬派作風「逼」出訊息，但這些做法若依我國《刑事訴訟法》的規定，可都是屬於「不正訊問」喔！

《刑事訴訟法》第100-2條 本章之規定，於司法警察官或司法警察詢問犯罪嫌疑人時，準用之。

劇情中薩瑪不論是逮到毒蟲或是毒梟的中間人時，都不斷地採取壓迫的態度強逼他們吐露所知的情報。但其實犯罪嫌疑人接受司法警察詢問時，應該要先進行人別訊問（以免抓錯人）並且告知其涉嫌的罪名與所具備的權利。這就是所謂的「米蘭達告知」，告訴嫌疑犯「有緘默的權利，可以找律師，也可以請求調查對己有利的證據。」

《刑事訴訟法》第 95 條 訊問被告應先告知下列事項： 一、犯罪嫌疑及所犯所有罪名。罪名經告知後，認為應變更者，應再告知。

二、得保持緘默，無須違背自己之意思而為陳述。

三、得選任辯護人。如為低收入戶、中低收入戶、原住民或其他依法令得請求法律扶助者，得請求之。

四、得請求調查有利之證據。

無辯護人之被告表示已選任辯護人時，應即停止訊問。但被告同意續行訊問者，不在此限。

既然說薩瑪以壓迫的方式詢問嫌犯，算不上什麼「懇切的態度」，更別提他經常威脅嫌疑人不把所知供出來就馬上送他進監獄，或是在報告書上寫對嫌疑人不利的資料，法官之後依照報告書為基礎事實為判斷，自然會做出不利於嫌疑人的判決。

《刑事訴訟法》第98條

訊問被告應出以懇切之態度，不得用強暴、脅迫、利誘、詐欺、疲勞訊問或其他不正之方法。 《刑事訴訟法》第100條

被告對於犯罪之自白及其他不利之陳述，並其所陳述有利之事實與指出證明之方法，應於筆錄內記載明確。

司法警察或檢察官對嫌犯、被告做出不正訊問，因為這些證據是使用不當手段所取得的，將會使取得的自白失去「證據能力」。就有如包青天雖然代表正義的一方，但他以屈打成招的方式逼人招供，並不符合現代的法律價值，甚至還有可能因此形成冤案的產生。

何謂正義？

世間的對錯很多時候很難清楚的界定，像是電影中代表「正義」的警官薩瑪常使用錯誤的方式執法，而代表「邪惡」的大毒梟納薩販賣毒品造成數萬人家破人亡，踩在眾人的屍體上賺大錢，但他的初衷是為了讓整個家族能脫離貧民窟的生活，也送晚輩去外國求學，希望他們能走上正道，似乎也不算是完全的惡人。

這也凸顯出法律的重要，因為法律「對事不對人」，像只要是犯了罪都必須要經過《刑法》的檢視，但《刑法》仍然會視各種情況，如犯罪者的品行、態度給予減刑或科與較輕刑責。也由於事情的善惡不一定能準確區分，所以我們必需要堅守「程序正義」。因為不遵從正當程序進行執法，可能導致正確的結果可能是經由犧牲別人的權益而來，也有可能在正義的外觀下，其實有著被掩埋的事實，這些都不是我們所樂見的。

《緝毒風暴》是一部精彩的警匪片，劇情緊湊令人目不暇給，但隨著劇情的近進展，不禁讓人反思正義所要保護的是什麼？如果是藉由犧牲別人而換得，那還算是真正的正義嗎？

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本文經法操司想傳媒授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航