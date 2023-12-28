全台首件國民法官案：「被絕交」帶刀埋伏朋友家殺人，自閉症男不認罪，檢辯爭論是預謀殺人或過失致死

2022年10月，台中1名22歲的黃姓男子涉嫌持刀殺害與自己同直銷公司的施男，成為全台首個國民法官的起訴案件。此案經歷諸多程序爭議，今（28）日在台中地方法院言詞辯論終結，由於被告黃男從頭到尾都否認犯罪並保持緘默，檢辯雙方爭執是預謀殺人，或是過失致死。辯護律師強調，黃男因自閉症障礙無法適當與人交流，懇請國民法官考量並給予監護處分。檢察官則求處無期徒刑，將於29日宣判。



黃男畢業於東海大學法律系，因加入直銷認識就學中的施男，一開始兩人關係友好，但施男不久後就因與黃男相處不快選擇疏遠。黃男在多次挽回不成後，帶著刀跑到施男家等待，施男回家不久後，黃男就報警稱兩人發生衝突。施男送醫時身上有多處刀傷，因出血休克死亡。

檢方認定殺人求處無期徒刑：長期監禁對被告和社會都好

檢察官定調此案為「得不到就殺掉」的悲劇，認為黃男因早先告白被施男拒絕，案發前就不斷糾纏、騷擾造成施男困擾、害怕而決定保持距離，然後黃男又因強力挽回時無法承受被拒絕的痛苦，最後動手殺人。

檢察官指出，黃男在案發前幾天跑到施男打工的便利商店堵人遭報警驅離，去施男家又被通報房東遭驅趕，引發報復之心。案發前一天，黃男花上千元購買2把長達38公分的料理刀，跑到施男租屋處，騙鎖匠替他開鎖，躲在廁所埋伏。由於施男已有預警，前一晚就先到直銷同事家「避風頭」，黃男等了一晚，直等到隔天下午施男回家拿盥洗衣物時，才動手殺害施男。

檢察官主張，黃男的行為是預謀且縝密的殺人計畫，買完刀還用一疊厚紙「測試」刀刃鋒利度。由施男身上的13處刀傷也可見黃男殺意強烈，有多個刺創傷，還有一刀在「背後」可見是突擊。且案發後黃男主動報警，在警方到場前換衣服、擦地板、洗刀子等企圖煙滅證據，可見黃男具清楚的認知和行為能力。



檢察官也拿出精神鑑定報告指出，黃男雖有憂鬱症和自閉症障礙，但案發當下控制能力和認知能力都未喪失或顯著降低。由於長期欠缺病識感，加上父母離異、父親生病、家庭支持薄弱，且自閉症障礙本來就難以調整行為模式，未來恐怕很難好好接受矯治。最好的方式還是到監獄中過著相對規律、單純且具強制力的生活，長期接受矯正教化，才是對黃男的未來以及社會安全都較好的做法，請法官判無期徒刑。

辯方力爭過失致死無殺人犯意：他的行為是障礙者，不是正常人

辯護律師團則強力主張，黃男根本不是「一般正常人」。精神鑑定報告指出，黃男因為自閉症障礙，缺乏人我界線，無法辨識語言與非語言資訊，也就是「聽不懂話也不會讀空氣」。從小到大都有社交障礙，在學校常因人際關係問題被關切輔導。

大學畢業後，黃男遇到施男以直銷話術稱他寶貝、積極關心如接送、聚會、主動聊天等，並對他說「我會幫你成功」，黃男無法判斷這是工作社交用語，認定施男就是他的重要夥伴，開始過度依賴施男。施男發覺異狀，嘗試保持距離後，黃男因自閉症的「固著」行為模式，開始狂傳訊息、跟蹤騷擾、糾纏不休等用「盧」的來挽留兩人關係，最終越走越錯。

黃致豪表示，接下此案後律師團才知道黃男的情況有多嚴重，他看到黃男的行為，也強烈建議任何人如果遇到都該在第一時間報警。他反問「正常人有誰會相信直銷上線說寶貝、帶你成功這種話？」但黃男從小渴求感情、進入業務團隊後以為交到好友。長年障礙疾病侵蝕了他的身心，讓他無法接受人際上的挫敗和拒斥，「叫他不要放不開，就像是叫憂鬱症的人不要想不開，他就是自閉症才做不到。」



辯護律師主張，所謂的「殺人犯意」必須成立在行為人想殺人、知道自己這樣做會殺死人，並且付諸行動的「三重前提」。但實際上黃男非常喜愛施男，根本不希望施男離開、死掉。買刀埋伏在施男家中只是想嚇唬、威脅施男回到自己身邊。刀傷是在兩人搶奪刀子的過程造成，因肢體衝突才導致施男中刀流血身亡，應為過失致死，罪刑為5年以下有期徒刑。

辯護律師最後也強調，雖然鑑定報告稱案發當下黃男未喪失責任能力，但他們還是希望替施男爭取監護處分，讓他受到適當的矯正與治療。假如施男被判無期徒刑，長達數十年的監獄環境和生活，無助於他的自閉症障礙改善。等到25年後，他可申請假釋要回歸社會時，恐怕仍無法避免悲劇再次發生。

被害人家屬全到場：殺死我家人至今不認罪，希望用一輩子贖罪

被害人家屬今日也出庭旁聽。由於施男是家中老么，也是一對雙胞胎中的弟弟。除了雙胞胎哥哥未到場外，父母、兩個姊姊都陳述了意見。施男父親沈痛表示，施男從小就是溫和有禮的孩子，待人親切溫暖，沒想到也許是這樣的個性和教養，害他遭黃男糾纏無法拒絕，最後慘遭殺害。

施男的爸爸和姊姊們稱，他們一家感情非常好。案發前一週，施男才剛回老家聚餐。案發前幾個小時還和家人通電話，，他們至今仍難以相信施男就這樣被奪走性命。擔任護理師的姊姊更說，看到弟弟全身被刀刺傷多處，流了那麼多血卻沒人替他急救，讓他心痛無比。現在在醫院看到受傷的人都會想到弟弟，想著若當時黃男有叫救護車，說不定弟弟能撿回一命。

施男的母親在台下泣不成聲。全家人都對施男的死非常哀痛，創傷與日俱增，且無法諒解黃男主張「過失致死」，認為黃男騷擾人、殺人不認錯、態度惡劣。雖然沒要求死刑，但仍籲請法官給予黃男嚴厲懲罰，讓他用一輩子贖罪，還他們一個公道。