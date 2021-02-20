《活出意義來》讀後感：選擇面對苦難，是一個人的終極自由

「只有知道自己為何而活的人，才能夠承受幾乎所有如何生存的問題。」──尼采 「我只擔心一件事情，我怕配不上自己所承受的苦難。」──杜斯妥也夫斯基 「追逐夢想就是追逐自己的厄運，在滿地都是六便士的街上，他抬起頭看到了月光。......月亮是那崇高而不可企及的夢想，六便士是為了生存不得不賺取的微薄收入。多少人只是膽怯地抬頭看一眼月亮，又繼續低頭追逐賴以溫飽的六便士？」──毛姆《月亮與六便士》

《活出意義來》（Men’s search for meaning）作者Victor Frankl是一位猶太裔的奧地利心理學家，本書是他最有名的著作。內容共分兩部分，第一部分是半自傳式的描寫他在納粹集中營的生活，第二部分則回到心理學的角度，描寫因為集中營的經歷與體悟，創建了所謂的「意義治療法」（Logotherapy），解釋這個治療法的重點是什麼，如何幫助病人，甚至是一般人，找到生命的意義。

跟市面上許多描寫集中營生活的書不同的是，作者有深厚的心理學訓練，這本書深刻的描寫從進入集中營，到在裡面生活的心理狀態與轉變，並觀察他的獄友和他自身，面對這樣地獄般環境時的態度與反思，以及最後倖存下來的人仍然要面對的心理創傷。

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集中營的生活

進入集中營的第一個心理狀態，是「震驚」。當囚犯被趕下火車後，他就會被剝奪身外的一切東西，連個名字都沒有，而代表每個囚犯的僅僅是一個編號而已。管理的獄卒可以任意的鞭打處罰囚犯，這種莫名其妙的處罰會讓人心理上非常難以接受，這些獄卒甚至打從心底不把囚犯當成人看。

作者提到有一次工作中，獄卒以為他在偷懶，但處理的方式卻不是鞭打他，而是隨手拿起小石頭直接丟向他，就像對待一隻野狗一樣。

剝奪身外的東西之後，接下來就是剝奪身體。集中營裡的每個人都在極度的飢餓之中，從事大量的勞力工作，這樣的後果就是皮下脂肪慢慢消失，最後連肌肉和內臟中的蛋白質都消失，就像是一個掛在骨架上的人皮。而這時也離死亡不遠了。

作者提到一個小故事，有天晚上他旁邊的囚犯正在呻吟，像是做了惡夢。他本來想叫醒他，但一下就放棄了。因為再可怕的噩夢，跟集中營的現實比起來，都跟天堂沒兩樣。

第二個心理狀態，則是「冷漠」，這是人本能的一種保護機制。當周遭的環境過於惡劣，又沒有能力去改變時，麻痺自己的感官，漠視周遭的一切，才不會持續的感到痛苦（可參考習得性的無助）。這時候每個囚犯對自己以及其他人的可怕遭遇，都會視而不見，不再關心任何事情，每天只像個行屍走肉般活著。

人類的終極自由

這樣的情境下，迫使作者思考：「我們所承受的這些苦難，到底有什麼意義？」如果意義是等到未來的某一天可以重獲自由，但沒有人知道會是哪一天；如果是為了所愛的人，但所愛的人是否還活著都是未知之數；當任何的努力都無法改變現狀時，我們所謂的「意義」又在哪裡呢？

但即便一切痛苦都是無法改變的，一切悲傷都是註定的，一切反抗都是徒勞的，人類仍然有一個自由──「選擇用什麼樣的態度，去面對這一切」的自由，而這就是人類的終極自由。

一般人所理解的自由，不外乎小至可以選擇晚餐吃什麼，大至選擇跟誰結婚共度一生、從事什麼職業、要不要生小孩等，但這些都只是初級的自由。

因為在某些環境之下，這些都可能隨時被奪走。

當我們看著《Discovery》頻道，一隻獅子追著兔子並最後成功捕獲到牠，我們可能會可憐那隻兔子，但卻不會覺得獅子殘忍，因為獅子只是順著牠的本能生存，所有的動物都只是順著物競天擇的本能在生存著。

但人類不一樣，人類擁有選擇用什麼樣的態度，去面對周遭環境的自由。在集中營之中，仍然可看到有即使自己已經瘦骨如柴，卻仍然把一塊麵包分給生病同伴的人；仍然可看到即使生活在地獄之中，仍努力鼓舞其他囚犯，勸大家不要放棄希望的人。

正是這些人，讓人之所以不同於其他的生物。假如在這樣極端惡劣的環境之下，生命仍然有意義的話，那正是這些人選擇面對的態度，賦予了他們所遭受的苦難最偉大的意義。

這本書之後許多的書籍與文章，上述的觀點一再的被借鏡與引用，毫不誇張地說，這個觀點直接或間接地影響了整個世代。科維（Stephen Covey）在他的經典暢銷書《與成功有約：高效能人士的七個習慣》裡，就引用了這個觀點──「在刺激與回應之間有個空隙，我們有權選擇如何回應，而我們的回應則決定了我們的成長與自由」。

而現代幾乎所有的心靈雞湯書籍，也或多或少的引用諸如「你無法決定你的環境，但你可以決定如何面對它」等觀點（這裡要注意的是，心靈雞湯的走火入魔不在於這個觀點本身，而在於當你有能力改變環境時，你應該起身做出改變而不是繼續承受），就可以知道其影響之深遠。

苦難的意義

在第二部分有關「意義治療法」中提到，我們能從三種途徑去發現人生的意義：

藉由創造、工作 藉由體驗生活中的某種事物，例如美、愛情等 藉由遭受苦難

1跟2比較貼近生活經驗，也符合一般人對人生意義的理解。而第三點則是：如果一個人遭遇到一個無可避免的巨大傷痛，像是至親的人過世、突然失去工作、遭受伴侶的背叛等，他也等於是獲得一個機會，藉由他面對痛苦所採取的態度，去實現人生的價值與意義，而這就是苦難的意義。

人生免不了有痛苦、分離、疾病、死亡，如果人生是有意義的，那這些苦難自然有其意義，而一旦人發現這個意義之後，痛苦也就不成為痛苦了。

從這個想法延伸，即便沒有巨大的苦難，在生活中仍然充滿著許多不順心的事情。例如上班時一場突如其來的大雨、路上橫衝直撞的汽車、捷運中人潮壅擠的車廂，無時無刻不在挑戰我們的理智線，而我們的反應正能夠定義我們是一個怎麼樣的人。

如果順著本能發怒、不耐與煩躁，那代表你是個易受外界刺激的人；如果你選擇冷靜以對，對周遭的事物多點包容，你就是選擇了一個順從本能以外的態度，掙脫基因與演化的束縛（深入的討論可見於《自私的基因》一文），也因此而獲得「真正的自由」。

不隨著本能反應，自己選擇面對這一切的態度，那一刻起，我們才能獲得真正的自由。

本文經翰林小書僮授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航