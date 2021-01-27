唐氏症篩檢方法與費用大公開：一定要做羊膜穿刺嗎？如何擁有補助資格？
我們想讓你知道的是
由於準確率不高，所以我嚴正的在此告訴大家：我不建議單做第二孕期唐氏症篩檢。省錢、CP值又高的方法是什麼？第一孕期唐氏症篩檢＋第二孕期唐氏症篩檢，如此一來可將準確率提升至92－97％。
唐氏症篩檢方法有很多種，包含第一孕期唐氏症篩檢、第二孕期唐氏症篩檢、NIPT、羊膜穿刺。當然每種唐氏症篩檢費用都有所差異，今天帶你了解唐氏症檢測方法，及唐氏症篩檢費用大公開。
唐氏症是什麼？
唐氏症篩檢一定要做嗎？這是大家對於唐氏症檢測最一開始的疑問。希望從認識唐氏症開始，讓大家了解，每個人都有懷上唐氏症寶寶的可能，因此產前的唐氏症篩檢十分重要。
1. 認識唐氏症
唐氏症英文為Down’s syndrome，指的是人體第21對染色體多出一條的疾病，也是染色體異常疾病中發生率最高的。唐寶寶的肌肉張力較低，因此外觀上會有顱顏輪廓較扁平、鼻樑較塌等等特徵，也會出現輕中度智能障礙、發展遲緩、先天性心臟病、聽力視力異常等等問題。
2. 什麼是唐氏症篩檢？
唐氏症篩檢只是篩檢工具，唐氏症篩檢報告能告訴你的，是預測發生唐氏症的風險值，並沒辦法告訴你「是」或「不是」唐氏症。在文章後半介紹的第一孕期唐氏症篩檢、第二孕期唐氏症篩檢、NIPT，都是所謂的唐氏症篩檢工具，唯有羊膜穿刺是能夠確診是否為唐氏症的診斷工具。
3. 唐氏症篩檢一定要做嗎？
臨床上的產婦，唐氏症出現的比例很高，目前台灣平均約1263個新生兒中，就有一位是唐氏症寶寶，若在產檢時沒有診斷，就有可能將唐氏症寶寶生下。照顧唐寶寶的路十分艱辛與漫長，不管在金錢花費還是心力上，都是龐大的付出。
以下為懷孕卵子年齡與唐氏症風險提供大家參考，如果是幾年前的冷凍卵子、冷凍胚胎或借卵，都以卵的年齡計算。
產婦年齡與唐氏症風險關係：
唐氏症檢測方法
每個人都可能懷上唐寶寶，且年齡愈大機率越高。基於以上，我直接告訴大家：是的，唐氏症篩檢一定要做。
瞭解了每個人都要做唐氏症篩檢後，遇到的第二個問題便是：「我該選擇哪種唐氏症檢測方法呢？」從抽血、超音波到羊膜穿刺，唐氏症檢測有多種方式，以下介紹各種唐氏症篩檢方法，幫助你思考最合適的做法。
1. 第一孕期唐氏症篩檢
第一孕期唐氏症篩檢又叫做初期唐氏症篩檢，也有人簡稱為「初唐」。
- 檢查時機點：11－13週
- 檢查方法：抽血（PAPPA、free b-hCG）＋照超音波（胎兒頸部透明帶）
- 準確率：約87％－92％
- 風險：抽血、照超音波沒什麼風險
我們會依據初期唐氏症篩檢機率值，來決定是否需要進行進一步檢查。那麼第一孕期唐氏症篩檢報告怎麼看呢？其實很簡單，第一孕期唐氏症篩檢正常值以1／270作為分界點，當你的風險值大於1／270，國健署建議直接進一步做羊膜穿刺確診，政府也會補助妳5000元的檢查費用。（想更了解初期唐氏症篩檢高風險該怎麼辦，請看：給初唐高風險的妳）
初期唐氏症篩檢機率值與後續處置：
- 唐氏症篩檢機率值小於1／1000：例行產檢即可。
- 唐氏症篩檢機率值介於1／270－1／1000：做第二孕期唐氏症篩檢。
- 唐氏症篩檢機率值大於1／270：進一步做羊膜穿刺。
2. 第二孕期唐氏症篩檢
第二孕期唐氏症篩檢，又叫第二孕期母血唐氏症篩檢，簡稱二唐，因為抽血有四個指標，也被稱為唐氏症篩檢四指標。
- 檢查時機點：16－18週
- 檢查方法：抽血（AFP + free b-hCG + E3 + Inhibin A）
- 準確率：約70％－86％
- 風險：抽血沒什麼風險
由於準確率不高，所以我嚴正的在此告訴大家：我不建議單做第二孕期唐氏症篩檢。
省錢、CP值又高的方法是什麼？第一孕期唐氏症篩檢＋第二孕期唐氏症篩檢，如此一來可將準確率提升至92－97％。
第二孕期唐氏症篩檢報告怎麼看呢？當你的結果是機率大於或等於1／270，也沒別的做法了，直接做羊膜穿刺來確診吧！
3. NIPT
NIPT的全名，叫做非侵入性胎兒染色體檢測（Non－Invasive Prenatal Testing）。
雖然與第二孕期唐氏症篩檢的檢查方式相同，都只需要抽孕婦的血，但NIPT的準確率比二唐高出許多，它是用母血中的胎兒DNA的碎片，來回推每一個染色體的狀況，因此對於染色體數目的異常，有著卓越的篩檢功能。
- 檢查時機點：10－14週
- 檢查方法：抽媽媽的血，檢測胎兒的染色體
- 準確率：對於唐氏症約99.7％
- 風險：抽血沒什麼風險
4. 羊膜穿刺
羊膜穿刺，簡稱為羊穿，是一種確診工具，被國際上視為產前確定診斷唐氏症的黃金準則（Gold standard）。
目前臨床上建議年滿34歲、或初唐、二唐、NIPT為高風險的產婦，進行羊膜穿刺來確診胎兒是否為唐氏症。
- 檢查時機點：16－18週
- 檢查方法：抽羊水
- 準確率：對於染色體三倍體疾患（如唐氏症）的診斷準確率近100％
- 風險：雖然羊膜穿刺是個十分安全的檢查，但仍有約千分之三發生流產的機率
唐氏症篩檢費用
唐氏症篩檢費用依據各項檢查方式有所不同，除了羊膜穿刺的費用，是衛生福利部全台統一補助之外，其餘項目以下將針對台北市的唐氏症篩檢補助做說明，更多詳細資訊可洽詢各縣市當地衛生局。
1. 唐氏症篩檢費用
每種唐氏症篩檢費用都不同，包含有補助、沒補助，價錢落差大，以下提供台北市各唐氏症篩檢方式的費用讓大家參考。
台北市唐氏症篩檢費用與補助一覽表：
2. 唐氏症篩檢補助
A. 台北市第一孕期唐氏症篩檢與第二孕期唐氏症篩檢補助
補助資格：
- 孕婦戶籍設立在台北市，為台北市市民
- 孕婦如為新住民，配偶戶籍設立在台北市，為台北市市民
- 於台北市配合的醫療院所進行檢查
補助金額：
- 第一孕期唐氏症篩檢補助每案2200元
- 第二孕期唐氏症篩檢補助每案1000元
- 以上兩項唐氏症篩檢補助只能擇一使用
補助方式：
- 攜帶身分證、健保卡至台北市特約醫療機構進行唐氏症篩檢，並於醫療院所填寫相關文件
- 完成檢查後，即可享有唐氏症篩檢補助（不含掛號費及診察費）
- 不需要額外再提出申請
B. 羊膜穿刺
補助資格：
- 年滿34歲以上者
- 唐氏症篩檢報告顯示風險值大於1／270者
- 曾生育過染色體異常胎兒者
- 本人、配偶、家族有遺傳性疾病者
- 其它可能導致胎兒染色體異常之情況者
補助金額：
- 符合資格者一個胎兒補助5000元
補助方式：
- 於醫療院所接受羊膜穿刺採檢
- 由醫療院所將檢體送至國健署審查通過的臨床細胞遺傳檢驗機構，進行檢驗即可
本文經威廉氏後人－李毅評醫師授權轉載，原文刊載於此
責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航