狗貓的需求不只是飲食：飼主如何建立完整照顧概念，讓毛小孩健康一生？

採訪對象：許心美（長青動物醫院內科主治醫師）｜文字整理：蔡育琳（關懷生命協會記者）

「最好都不要來看醫生！」這是許心美醫師的心願，她希望透過教育推廣，讓飼主了解狗貓的需求，給予妥善的照顧，來醫院只要打預防針、做健康檢查就好。她說：「做飼主教育是很累的，但只要想到對方能夠理解，或是有機會告訴別人，我就會覺得很開心。」

到底要怎樣的飼養、怎樣的生活，才能讓狗貓最趨近於健康、最不容易生病？許醫師為大家介紹，可以從狗貓的需求表來學習，從最基層開始，一步一步的提升。如果飼主不明白狗貓生病的原因，經常求診就醫卻可能治標不治本，因此需要建立完整的照顧觀念，盡量滿足狗貓的各種需求，讓毛小孩擁有快樂健康的一生。

狗貓的需求，不只是飲食

狗狗需求金字塔

生理需求：適當的營養、新鮮的水、充足的活動、空氣、睡眠、室內居所、安全、溫度控制、溫和的照料、溫和的就醫體驗

情感需求：安全感、愛、信任、一致性、友善的領導者

社交需求：與人及狗建立關係、遊戲

沒有壓迫的訓練需求：不會造成傷害的管理和學習

認知需求：選擇、新奇、解決問題

貓咪的需求層次

生理及安全：對貓來說，感覺安全、掌握所有資源是很重要的

愛與歸屬：貓可以跟人及貓建立深刻的連結，但這種社會化通常必須在幼貓時期產生

尊重：貓咪需要正向的增強，以學習如何變得自信及滿足

自我實現：能夠學習並解決問題，貓咪才能達到充分的潛能

許心美醫師表示，很多人把狗貓看得太簡單，以為牠們只會吃、只愛吃，卻不了解牠們的需求是什麼。吃喝拉撒睡只是最底層、最基礎的生理需求，狗貓原本在野外打獵覓食，身體的構造可以做很多事，本性絕非只有吃，至少還要動。

野外的貓一天要吃七、八餐，也就是打獵七、八次，室內的貓有可能嗎？許醫師建議，飼主可準備幾個小紙盒，裡面裝些食物，放到室內各處，讓貓去找到、打開、挖出來吃。如此模擬打獵的遊戲，不算激烈也不會受傷，可滿足捕獵的需求，讓貓咪建立自信，達到自我成就感，因為要能打獵才是一隻貓。

利用衛生紙的捲筒，就能做出有趣的貓玩具

那麼狗呢？許醫師認為，要把一隻狗養得好，要花許多時間和精神，因為還涉及到要出門，如果飼主做得好，狗兒真的可以很快樂。單調無聊、長期壓力、不滿足，都可能對狗貓造成負面影響，例如免疫系統疾病、癌症等，缺乏運動也容易造成肥胖，關節炎、糖尿病等慢性病很快會降臨。

舉例來說，皮膚抓癢破皮這件事，一開始可能是狗貓沒有得到充分滿足，因為焦慮或無聊而去舔毛，然後就變成癢的感覺，從感受演變為皮膚癢，在學理上是成立的。這跟飼養方式有很大的關係，如果飼主不了解真正原因，只知道要看醫生打針吃藥，長久下來，動物的身體會付出更多代價。

許醫師建議，飼主可從最簡單的方式開始，利用紙箱、紙盒、寶特瓶等材料，做成讓狗貓玩的遊戲玩具。網路上有許多相關資訊，關鍵字例如：貓（feline）、狗（canine）、寵物（pet）、豐富化（enrichment）、遊戲（game）等。當然這也要考量飼主本身的情況，許醫師鼓勵大家：「如果目前只能做到基礎需求，至少我們還可以多方學習、建立觀念，等到有能力時，再往更好的方向發展。」

嗅聞對狗兒的重要性

許心美醫師相當重視狗兒的嗅聞本能，並鼓勵讓狗兒做嗅聞遊戲（Scent Games），因為在狗的世界中，有很大一部分的刺激是來自於鼻子，就像人類的眼睛，狗兒最厲害的感官就是鼻子。

如果只是因為人類聞不出來，對我們意義不大，就覺得狗總是在亂聞，進而經常性的阻止牠們，那就會關掉狗狗最棒的能力。對此許醫師表示：「飼主應該讓狗拿回自己鼻子的能力，這對狗非常重要，不能使用鼻子的狗是無法滿足的。」

如果能經過一次次的遊戲、加強，讓狗兒發現原來用鼻子可以得到好處，就是找到食物還可以吃掉，很快地，這個天生的能力就會上手。對於飼主其實有更大的意義，當我們在遊戲中透過觀察，會更容易進入狗兒嗅覺與肢體語言的世界，這也是人狗之間彼此了解的開始。

許醫師舉了一個有趣的例子，某天晚上她帶狗在河濱公園散步，走著走著，狼犬小東突然不想前進了，當時她心想：「該不會是有鬼吧！」後來在白天散步，經過幾次在其他地方的經驗，她才發覺，原來是即將走進其他狗的地盤，小東聞到了才停下來，這時只要繞一下就可以了。

此外，貓咪也可以玩嗅聞遊戲，飼主如果怕狗貓亂咬東西，應把貴重或危險物品收好，提供狗貓一個沒有危險、可放鬆玩耍的空間。

以狗貓為主的生活管理

許心美醫師認為，有些父母會把自己的願望投射在小孩身上，而有些飼主養狗貓也會出現同樣狀況。例如不讓狗走路而坐推車（特殊情況除外），給狗貓可愛的裝扮並頻頻拍照，許多以人類為出發點、人們覺得有趣的行為，狗貓只覺得厭煩甚至恐懼，牠們用自己的方式表達但飼主看不到，最後就引發行為問題。還有些飼主忽視了狗貓的需求，沒有足夠的運動與正確的溝通方式，認為狗貓不乖、教不會，最後造成棄養。

許醫師說，她只要看狗貓跟飼主的互動、對環境的反應，就能大概知道飼主付出了多少，「因為狗貓的表現很誠實，騙不了任何人，如果牠們緊張焦慮，不是狗貓的問題，而是人的問題。」飼主應該問自己：「這是牠要的嗎？還是我要的？」試著站在狗貓的立場，認識狗貓的需求及天性，讓牠們可以輕鬆的做自己。

當動物在各方面得到滿足，不太會有討食、護食等問題，因為牠們沒有缺乏的感覺，不需要搶奪或盯著主人吃東西，也不會鬧著要出去，或一出門就爆衝。如果狗貓的生活很豐富，經驗總是很好，牠們對飼主會有信心，確定有吃的、玩的、可以出門等，在身心穩定的情況下，自然對健康有幫助。

許醫師介紹「生活管理」這個概念，內容比較深也比較廣，需要逐一學習每個細節，例如行為訓練就有很多派別，有些偏向以動物為出發點，有些偏向以人類為出發點。近年來，養狗貓的人越來越多，相關理論、專業人士也因應而生，許醫師覺得蓬勃發展是一件好事，但很少人可以從最根本的角度來看，包括行為學、營養、心理、慢性病等。

飼主要如何找到適合的獸醫呢？許醫師認為，只要問問看就知道了，如果醫師不懂或是敷衍，在問答之間就能了解。獸醫師主要是學習治病的方法，發展不同專科有其必要，但是對於造福大眾來說，全科的獸醫非常重要，類似家庭醫師，可著重預防疾病。許心美醫師再次強調：「希望大家都不要來看病，回到最基本的生活管理。」

飼主的學習之路

Photo Credit: 蔡育琳拍攝 長青動物醫院內有多幅圖示，向飼主傳達健康知識。

許醫師建議，飼主碰到問題一定要去學，如果A方法一開始很有效果，但是碰到了瓶頸，那就再去學別的方法。A方法不能說完全不對，但只能處理一部分的問題，飼主要一直學習、改進，不要把一個方法硬是用到底。專家沒有一定對或錯，只是出發點不同，對每個毛小孩的效果也不同。飼主若有細心的觀察及學習，經過思考和判斷，就能找到適合自家狗貓的方式，讓毛小孩可以依照天性做自己。

許醫師說：「當我們從根本去看，每種做法都是一個角度，但沒有看到全部。」當然這也要考量飼主的意願和能力，有人很容易遺漏掉一些細節，有人是看到了但沒有看進去，必須多學習或多請教。總之，如果飼主能有概念性的理解，加強觀察力，持續做記錄，將有助於及早發現問題。

在許醫師20年的從醫經驗中，飼主之間的標準落差很大，有些飼主是生什麼病就做什麼醫療，有些飼主是願意從生活管理開始做預防。就她所見，大約1成飼主很認真努力，願意從基本做起，全面性的去改變，效果也相當好；7成是傳統型的飼主，有效解決現在的問題就好；2成飼主雖然知道可以做得更多，但總是沒空做、做不好。

對於來做健康檢查的狗貓，如果沒有查到嚴重的問題，在時間許可的情況下，許醫師會儘量跟飼主多談一些生活管理，因為幾乎所有疾病都跟它有關。「飼主花了那麼多錢、那麼多時間，來跟我確定動物的健康狀況，如果狗貓本身的情況還不錯，那還有什麼可以補強的？我希望飼主盡量讓動物的生活豐富化，希望人跟動物之間有互相了解的機會。」

「如果你心裡沒有做好準備，難免會有些遺憾。」許醫師說，有些飼主因為工作忙碌，沒有好好陪伴動物，當他們突然發現動物的情況不對，就會想把最好的一切給牠，找最好的醫生、用最好的藥，可是狗貓的身體已經無法復原。飼主努力把握最後的時間，花了很多錢和精神，動物本身也很辛苦，雖然飼主很愛動物，但這份愛可能不是動物最需要的。

如果飼主一開始就用心學習、妥善照顧，很多問題就有可能提早得知、提早防範，例如當我們發現狗貓的關節不好，就去了解要做哪些因應，可以讓牠們的關節用得更久。既然已經做了很多努力，飼主也有了心理準備，在最後階段就不會太執著，可以讓動物受苦的時間減短一些。

毛小孩帶給我們的啟發

Photo Credit: 蔡育琳拍攝 長青動物醫院的一幅畫，說明了人與動物的緊密連結。

「如果要說我們把他們當成毛小孩，這句話可是很重的，不是說好玩的。」許心美醫師表示，人對人都不敢說做得很好，而人對狗貓是跨物種的爸媽，當我們養了毛小孩，絕對不只是買好看的衣服、好吃的食物、好玩的玩具等。

「如果認為狗貓是毛小孩，那麼我們給了孩子什麼？」許醫師認為，飼主要真正懂得牠們，而且能說得清楚，了解狗貓要表達的是什麼，有些飼主在講某些道理時，其實也是一知半解，應該了解全面的觀點，或許我們看到的只是一部分。

許醫師覺得，養動物是非常好的一件事情，因為涉及到動物的一生，也涉及到生命的教育。她說：「以前養過的狗貓，會帶給我們一些經驗及收穫，喜歡養狗貓的人應該要持續養，了解原本的養法是否完善、有什麼要改進的，這才是動物帶給我們最好的禮物。」

「在養貓狗的過程中，我得到很多關於人生的啟發，我非常感謝他們。」許醫師的朋友曾經問她，狗貓過世了怎麼還敢再養？但是她覺得，如果自己能想得清楚，就會更有決心去養，狗貓大約有10多年的生命，「我們要如何成就這一份生命，讓牠從第一天到最後一天，都是那樣的充實和快樂，等到牠離開了也沒有遺憾。」

「我很感謝以前的狗貓，牠們讓我了解以前不懂的東西，例如我大學時養的狗，可以說是我當醫生的啟蒙老師。」許醫師說自己很愛養，也養得很認真，才有這些體悟。「我們從動物身上得到的收穫，不管是對的錯的好的壞的，當我們重新檢視並改善後，就可以更好的對待下一個動物。」

離別總是難過，但我們在過程中收穫了許多，雖然會難過但是不用太難過，過去動物的陪伴、帶來的喜悅，沒有任何其它東西可以替代。許醫師表示：「想念是一定會有的感情，但還有更深的意義，唯有更加理解，牠才真正活在你的心裡。」

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本文經關懷生命協會授權轉載，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航